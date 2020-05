L'altra metà, su Netflix in streaming da oggi

L'altra metà arriva su Netflix dal 1 maggio: disponibile in streaming il film di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere.

L'altra metà arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film a tinte teen di Alice Wu che mette in scena un curioso triangolo sentimentale da non perdere.

La timida studentessa modello Ellie Chu aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza... L'altra metà è diretto da Alice Wu e avrà come protagonisti Leah Lewis e Daniel Diemer nei ruoli di Ellie Chu, una ragazza soddisfatta della propria vita che vive con il padre vedovo e guadagna scrivendo i temi dei suoi compagni del liceo, e Paul Munsky che la assume per scrivere delle lettere d'amore destinate ad Aster Flores, una ragazza intelligente e popolare per cui la protagonista ha segretamente un debole.

L'altra metà: una scena del film con Leah Lewis, Alexxis Lemire

L'autrice ritorna alla regia a distanza di 15 anni dal successo di Salvare la faccia, che si lega a questo film su qualche tematica: in quel caso la protagonista era Will, una brillante chirurga di origini cinesi che vive a New York, dove, senza dichiarare pubblicamente la propria omosessualità, vive di nascosto una storia d'amore con Vivian. Tutto cambierà quando la madre di Will le confesserà di aspettare un figlio dopo un flirt con un amante...

