La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo, la recensione: l’anime Netflix che gioca con gli stereotipi

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo: il protagonista della serie animata

In questa nostra recensione de La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo saremo ben lieti di parlare di uno degli anime più attesi della stagione, una comedy esilarante, brillante e inaspettata in grado di conquistare e divertire veramente chiunque. Disponibile su Netflix dall'8 aprile 2021 questo anime è ispirato all'omonimo manga di Kōsuke Ōno (distribuito in Italia dalla casa editrice J pop), che sia in patria che all'estero ha riscosso un enorme successo di pubblico conquistando persino i più scettici. La serie animata e prodotta dallo studio di animazione giapponese J.C.Staff, lo stesso che ha portato alla luce la seconda stagione di One Punch Man, Children of the Whales, Nodame Cantabile e Hi Score Girl, diretta da Chiaki Kon e con la sceneggiatura a cura di Susumu Yamakawa. La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo è un'anime divertente, ironico e particolare che, giocando con gli stereotipi di genere, riesce a far divertire e anche un po' riflettere tutti coloro che credono nell'importanza di ruoli fissi e determinanti nella vita.

Azione, risate e divertimento nella trama

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo: una scena dell'anime

Tetsu è un temutissimo e spietato capo della Yakuza chiamato Drago immortale per la sua capacita di sopraffare un gran numero di nemici uscendone con poco più di qualche ferita. L'amore, però, si sa non guarda in faccia a nessuno: il nostro orgoglioso criminale si innamora di Miku, una donna dal carattere forte, designer competente, determinata a far carriera, che dedica al lavoro la maggior parte del suo tempo, tra riunioni e orari massacranti. Tetsu, per supportare la donna amata, decide così di diventare un casalingo: preparerà i pasti, farà la spesa e si occuperà della casa, il problema è che la sua indole da criminale e la sua maniacale ricerca della perfezione trapeleranno in più di un'occasione dando vita a situazioni esilaranti tra una svendita, coupon, e sue vecchie conoscenze che si rifiutano di credere all'improvviso cambio di vita dell'uomo.

Una narrazione frammentata

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo: una scena della serie anime

Proprio come avviene nel manga, la narrazione dell'anime è suddivisa in più frammenti che poi vanno a comporre il singolo episodio. Ciascun frammento riporta una particolare situazione affrontata da Tetsu, spesso in modo poco ortodosso e decisamente sopra le righe. È questa caratteristica a contraddistinguere principalmente questo anime, questo tipo di struttura rende la serie estremamente leggera e fruibile "a tempo perso", senza impegno o particolare concentrazione. Il nostro consiglio è quello di godersi una puntata quando se ne ha voglia, in quanto il binge watching potrebbe non rivelarsi così adatto, pena il guastare l'esperienza proposta dalle esilaranti situazioni, brillanti ma piuttosto ripetitive, sceneggiate in modo tale da rispettare uno schema d'azione ben preciso che non lascia troppo spazio a variazioni.

Uno stile grafico particolare

La via del grembiule - Lo Yakuza casalingo: Tetsu con uno dei suoi piatti

Un elemento di questa serie che salta subito all'occhio dello spettatore è di sicuro il particolare stile grafico con la quale è stata realizzata. Ogni movimento, ogni inquadratura sono pensati e progettati per richiamare alla mente il manga e su schermo vediamo modificarsi più volte il formato che spesso si frammenta assumendo l'aspetto delle classiche vignette cartacee. Le animazioni sono volutamente piuttosto statiche e spesso accompagnate da onomatopee e fermi immagine. A momenti si ha la netta sensazione di trovarsi davanti ad un'opera cartacea piuttosto che ad una serie animata e questa potrebbe rivelarsi una condizione ostica a tutti coloro che prediligono prodotti in cui vengono proposte scene e combattimenti fluidi e dinamici. Per noi questo non si è rivelato un problema, anzi abbiamo apprezzato i continui richiami ed omaggi al mezzo cartaceo, così come abbiamo apprezzato lo spirito alternativo e divertente con cui vengono mostrati e sovvertiti non solo gli stereotipi di genere, ma tutte quelle convenzioni dannose ed obsolete poco compatibili con una società sana ed inclusiva in grado di rispettare i desideri e i talenti di ognuno.