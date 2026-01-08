La sua verità, recensione: una miniserie thriller con tutti gli indizi al posto giusto

Tessa Thompson e Jon Bernthal sono una coppia (scoppiata) che si ritrova invischiata in un omicidio. Buona scrittura e buon cast. In streaming su Netflix.

Esistono sempre almeno due versioni di una storia. È da questo assunto che parte La sua verità, miniserie gialla con protagonista una coppia inedita: Tessa Thompson e Jon Bernthal.

Un frame della serie

L'approccio non è però quello di The Affair che raccontava la stessa storia due volte, da due (o più) punti di vista in ogni episodio: qui si parte da quello di lui per arrivare a quello di lei - infatti il titolo originale è His & Hers - in modo organico.

La sua verità: una brutta faccenda in un paesino della Georgia

Scritta e in parte diretta da William Oldroyd partendo dal romanzo omonimo di Alice Feeney, la miniserie Netflix inizia dal solito omicidio brutale e apparentemente inspiegabile che sconvolge la tranquillità di una cittadina della Georgia, Dahlonega, nella contea di Lumpkin, a nord di Atlanta.

Indagini in corso

Anna Andrews (Thompson) è la classica ragazza "che ce l'ha fatta": una borsa di studio nella prestigiosa scuola frequentata dalle sue amiche ricche, è diventata una giornalista affermata, senza più guardarsi indietro. Questo però ha causato gelosia e invidia in molti suoi concittadini, come se volesse rinnegare le proprie origini, anche se ora è pronta a sbatterle in prima pagina. L'occasione? Una morte improvvisa e violenta di una sua ex compagna di scuola.

Tante testimonianze per uno stesso caso

Un evento traumatico aveva allontanato Anna da tutto e tutti per un anno, a partire dal marito poliziotto Jack (Bernthal), che dopo la tragedia aveva scelto invece di tornare a casa dalla sorella Zoe (una sempre straordinaria Marin Ireland). Ora i due sono costretti a riaffrontare il passato e il loro matrimonio, insieme ad un caso che sembra coinvolgerli in prima persona.

La sua verità. Tessa Thompson è la giornalista Anna

Quando il mistero si infittisce, la morsa delle indagini sembra chiudersi proprio sui due protagonisti, poiché primi sospettati, anche se fanno di tutto per non darlo a vedere e per nascondere le prove.

Anna vorrebbe addirittura sfruttarlo per tornare alla ribalta dopo il suo anno "sabbatico", ora che il suo posto come presentatrice del TG serale è passato alla bella e bionda di turno, Lexi Jones (Rebecca Rittenhouse), sposata col cameran della rete Richard (Pablo Schreiber). D'altronde Anna è arrivata in alto partendo come figlia di Alice, un'ex donna delle pulizie che inizia a dimostrare i primi segni di demenza. Anna e Jack sono determinati a scoprire la verità sul terribile omicidio per scagionarsi... o forse a nasconderla per sempre. Ma è questo il punto, come da titolo: qual è la verità?

Priya è la prima a sospettare il suo partner Jack

Tra passato e presente, su più piani temporali incastonati come un perfetto puzzle giallo, La sua verità mostra il punto di vista dei vari personaggi, partendo da quello di marito e moglie e dipanandosi su varie piste da far seguire al pubblico. Così come al capo della polizia, al direttore dell'emittente determinato a trovare il prossimo scoop e alla partner di Jack, che inizia ad avere qualche sospetto.

Anche perché per tutto il tempo - merito della scrittura avvincente e della regia asciutta - da spettatori ci chiediamo se la coppia stia dicendo la verità o la stia insabbiando, quanto sia davvero coinvolta e cosa sia successo in passato tra loro due e la vittima.

Una costruzione a regola d'arte

Jon Bernthal e Tessa Thompson anti-coppia in His & Hers

Tutto è costruito alla perfezione, abbracciando più tematiche: da quella del privilegio sociale all'elaborazione del lutto, della crisi di coppia alla demenza senile. Il numero ristretto di episodi (sei), il loro sviluppo senza divisione in due come in The Affair, il loro mantenere un buon ritmo narrativo e l'epilogo sono costruiti ad arte.

La sua verità ci ricorda quanto ogni ricordo sia in realtà il frutto della nostra versione di quel ricordo, e quanto un trauma venga elaborato e metabolizzato in modi molto diversi da ognuno di noi. Tessa Thompson e Jon Bernthal funzionano benissimo sia nei rispettivi ruoli che come coppia scoppiata, e riescono a tenere in piedi tutti e sei gli episodi, coadiuvati da un buon cast di contorno.