Jurassic World - Il dominio: siamo stati a Malta per ricreare uno stunt del film!

Jurassic World - Il dominio esce in blu-ray e DVD il 25 agosto, con 14 minuti in più: siamo stati a Malta per riprodurre una scena del film! L'intervista allo stuntman David R. Grant.

Jurassic World - Il Dominio: una scena tratta dal trailer

La premessa geniale dell'ultimo film della trilogia di Jurassic Word, ovvero cosa succederebbe se i dinosauri fossero ancora sulla Terra, liberi di scorrazzare dove meglio aggrada loro, ha avuto una risposta: in Jurassic World - Dominion vediamo Atrociraptor correre sopra i tetti, mentre il Dilophosaurus continua a sputare veleno in faccia agli esseri umani. Il film di Colin Trevorrow arriva in dvd e blu-ray il 25 agosto: Jurassic World - Il dominio ha ora 14 minuti di scene in più.

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt in motocicletta

Tra questo minutaggio aggiuntivo troviamo: un inizio inedito, scene d'azione più lunghe, più dinosauri e un approfondimento maggiore di personaggi vecchi e nuovi. Abbiamo potuto vedere in anteprima la nuova versione di Jurassic World - Il dominio in occasione del press tour per l'uscita in home video del film. Grazie a Universal Pictures siamo volati a Malta, dove sono state girate diverse sequenze, tra cui quella del mercato dei dinosauri.

Oltre a visitare i luoghi messi a disposizione dalla Malta Film Commission e a visitare i Malta Film Studios, abbiamo potuto intervistare lo stunt-man David R. Grant e ricreare una scena del film: quella in cui Claire, il personaggio di Bryce Dallas Howard, scappa sui tetti di Valletta per sfuggire a un Atrociraptor. Per vedere come ce la siamo cavata dovete (a vostro rischio e pericolo) cliccare sul video qui sotto.

Jurassic World - Il dominio: il video dello stunt a Malta

Jurassic World - Il dominio: il segreto delle scene d'azione

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una sequenza

Abbiamo riprodotto appena un minuto di film, eppure ci è voluta un'intera giornata. Arrivati alla location, il Malta Marittime Museum, una squadra di professionisti ci ha insegnato i movimenti da fare. Con tanto di taser di scena! Abbiamo girato in interni, su un set che riproduceva la casa che si vede nel film, e poi in esterni, sul tetto del museo. Qui abbiamo dovuto saltare, lanciarci da una finestra, correre in mezzo a panni stesi. Il tutto a 40 gradi. Non è uno scherzo: è un lavoro serio e duro. Massimo rispetto per gli attori e gli stunt-man che lo fanno anche in condizioni climatiche provanti come quella in cui ci siamo trovati. Dovrebbe esserci una categoria di premi agli Oscar anche per queste figure professionali.

Jurassic World - Il dominio: intervista a David R. Grant, stunt-man

David R. Grant ha lavorato su tutti i set dei franchise più amati degli ultimi 15 anni: dai film Marvel a James Bond, passando per Animali Fantastici alla serie Game of Thrones. Tra le star con cui a lavorato ci sono anche loro: i dinosauri. Lo abbiamo incontrato a Malta: è stato lui a istruirci su come muoverci per ricreare la scena dell'inseguimento sui tetti.

Qual è il segreto per uno stunt perfetto? La preparazione fisica o essere concentrati?

Penso sia un mix delle due cose. Dipende anche dal tipo di stunt: se è una scena fisica o con dei veicoli è un tipo di lavoro diverso. La preparazione per noi è sempre un elemento chiave. Prima di poter realizzare il prodotto finale che vedete sullo schermo, dobbiamo prendere molte misure di sicurezza. Quindi sì: ci vogliono sia preparazione fisica che progettazione.

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

Hai lavorato con diversi attori. Qual è il limite che hai trovato in loro? Tom Cruise vuole fare tutto, altri attori non vogliono fare nulla. Quindi qual è il limite?

Dipende molto dall'attore. Alcuni sono molto fisici, vogliono immergersi nella parte. Per noi è ottimo: possiamo prepararci con loro e aiutarli a fare uscire le loro abilità davanti alla telecamera. Ma se non vogliono fare le scene d'azione per noi va bene lo stesso: possiamo farle noi! Non dipende da noi, ma dagli attori: se vogliono lavorare sodo è bellissimo, se non vogliono ci pensiamo noi. È lavoro.

Quanto è difficile girare delle scene con dei dinosauri che non ci sono? Magari vedi una palla da tennis o uno schermo verde. A cosa pensi durante quelle scene?

Con Jurassic World siamo stati fortunati: avevamo degli animatronics fantastici, sembravano veri! Anche da molto vicino sembravano dei veri dinosauri. O almeno, come ce li immaginiamo. Addirittura respiravano. È molto bello poter lavorare su un set con degli elementi reali. A volte però sì, guardi semplicemente uno schermo verde, o scappi da qualcosa che non c'è. Ma grazie alle persone intorno si crea una tensione: quando tutti corrono si crea tensione. Diventa molto più facile voltarsi e immaginare che lì ci sia un dinosauro.

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt in una foto

Mentre fai i tuoi movimenti reciti: dai delle intenzioni alla fisicità. Come ti prepari per l'aspetto psicologico del tuo lavoro?

Dipende. Se sei lo stunt double di un attore devi passare molto tempo a osservarlo. Devi capire come vuole interpretare la parte e se fa dei movimenti precisi che devi imitare. A volte devi trasformare il tuo fisico: se l'attore è meno muscoloso devi cambiare il tuo corpo, o allenarti di più per avere un aspetto simile al suo. È importante: l'attore vuole dare un'espressività che si veda sullo schermo ed è nostro compito portarla avanti quando siamo noi a girare. Dobbiamo sembrare loro.

Chi è più diva? Gli attori o i dinosauri?

Sicuramente i dinosauri! Siamo stati fortunati: su questo set non c'erano dive, anche i dinosauri erano tranquilli.

Nemmeno il T-Rex?

No, nemmeno il T-Rex. Ha sparso un po' il caos, c'erano molte persone a gestirlo, ma si è comportato bene.

Jurassic World - Il Dominio: Sam Neill in una scena del trailer

Hai amato Jurassic Park quando è uscito la prima volta in sala? Sei contento di far parte di questa nuova trilogia?

Sì. Sono stato così fortunato da fare da stunt double a Sam Neill, delle piccole scene. Ho potuto incontrarlo e vedere il cast originale. È stato un onore lavorare con lui. Amo questi film e penso che abbiano fatto un ottimo lavoro con questo. È bello poter essere immersi in questo mondo: con set giganteschi e dinosauri. Più tutti i magnifici cast e crew.

Puoi dirmi il segreto di Chris Pratt, che immobilizza i dinosauri con le mani?

Non lo so! Devi chiederlo a Chris Pratt: è tutta roba sua.

Jurassic World - Il dominio: contenuti speciali nei formati 4k UHD e blu-ray

Ecco i contenuti speciali delle edizioni di Jurassic World - Il dominio nei nei formati 4k UHD e blu-ray (il formato Dvd contiene solo Battaglia a Big Rock, il corto originale diretto dallo stesso Colin Trevorrow):

Jurassic World: Dominion, un ciak del film

VERSIONE ESTESA - Una versione estesa del film con 14 minuti di girato aggiuntivo, con più dinosauri, più azione, scene con i personaggi più iconici ed un inizio del film alternativo.

BATTAGLIA A BIG ROCK - Diretto da Colin Trevorrow, il corto si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World - Il Regno Distrutto al Big Rock National Park.

UNA NUOVA SPECIE DI VFX - Il supervisore VFX David Vickery ed i maghi del ILM raccontano gli incredibili effetti speciali utilizzati in Jurassic World - Il Dominio.

DINOSAURI TRA NOI: DENTRO JURASSIC WORLD DOMINION

INSIEME PER LA PRIMA VOLTA - Il cast e la troupe raccontano l'evoluzione del franchise e la speciale unione di personaggi di Jurassic Park e Jurassic World.

IL MERCATO DEI DINOSAURI - Unisciti ai creatori del film per un tour del mercato dei dinosauri e scopri come sono stati portati in vita sullo schermo.

CAOS A MALTA - Uno sguardo dietro le quinte all'inseguimento sui tetti in compagnia dell'Atrociraptor e all'incredibile corsa in moto di Owen tra le strade ed i viali di Malta.

VERO DA FARE PAURA

L'ULTIMA NOTTE - Scopri l'emozionante ultima note di riprese del film insieme al cast e alla troupe di Jurassi World - Il Dominio.