Jungle Cruise in 4K UHD, la recensione: come essere al centro di un grande parco giochi

Jungle Cruise: Dwayne Johnson in una scena del film

Nato da un'attrazione di Disneyland, ispirato alla saga dei Pirati dei Caraibi, caratterizzato dal classico mix avventura e fantasy con tanti omaggi evidenti anche a Indiana Jones, Jungle Cruise è una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un'intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Tanta azione, scene spericolate e spettacolari, effetti speciali in quantità: l'ideale mix da rivivere in homevideo. E per farlo nella maniera più efficace possibile, come vedremo nella recensione di Jungle Cruise in 4K UHD, meglio puntare al formato video top e a un'edizione targata Walt Disney Home Entertainment non solo valida tecnicamente, ma anche ricca di contenuti speciali.

Jungle Cruise: Dwayn Johnson con Emily Blunt in una scena del film

Oltre un'ora di extra tutti da gustare

E per una volta, visto che di solito le edizioni Disney raramente sono cosi ricche di contenuti speciali, partiamo proprio dagli extra. Extra che, attenzione, troviamo sul disco blu-ray presente nell'edizione, anche se ovviamente per la visione del film vi consigliamo vivamente il 4K UHD, se avete la possibilità di farlo. Va innanzitutto detto che si può guardare il film nella Modalità Spedizione, nella quale durante il film appaiono contributi testuali riguardanti Fun Fact, Easter Egge curiosità. Le featurette vere e proprie iniziano con È una giungla, là fuori: il dietro le quinte di Jungle Cruise (13 minuti), con regista, cast e troupe che sottolineano vari aspetti del film, di come si sia voluto fare un omaggio una delle attrazioni più amate di Disneyland e di come il tutto funzioni grazie al mix fra cast, truccatori e linguaggio.

Jungle Cruise: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall in una scena del film

A seguire Dwayne ed Emily: decisamente divertenti (5') sul rapporto fra le due star e l'amicizia nata sul set, con un'intesa che ha contribuito anche all'alchimia fra i due protagonisti. Si prosegue con Creazione del Rio delle Amazzoni (15'), ovvero i segreti delle incredibili e spettacolari scene di Jungle Cruise e di alcune sequenze chiave come la barca in balìa delle acque, il giaguaro in completo CGI e la costruzione della città sull'isola di Kauai. Troviamo quindi Piloti una barca una volta, la piloti per sempre (14'), sulla vera attrazione Jungle Cruise raccontata da un'equipe del Disneyland Resort, e a chiudere quindici Scene eliminate (16' in tutto) e Tracce audio scartate (2' e mezzo) in realtà degli errori sul set.

Jungle Cruise: una scena del film

Il video 4K: la sensazione di un grande parco giochi

Jungle Cruise: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall durante una scena del film

Veniamo invece al video 4K UHD che risulta, è perfino inutile sottolinearlo, decisamente superiore alla controparte blu-ray in vari parametri. Va detto subito che non siamo di fronte a quel dettaglio incisivo e granitico di altri film, e questo per vari motivi. Innanzitutto una fotografia che regala atmosfere morbide e soft, questo per fornire un look che richiama l'epoca dei fatti, ma anche una tonalità giallastro verdognola tipicamente adatta alle ambientazioni della giungla. Inoltre il film è zeppo di effetti speciali, CGI e artifici di ogni tipo, che ovviamente vanno a pesare sulla visione complessiva.

Jungle Cruise: Emily Blunt e Jack Whitehall in una scena del film

Detto questo, il dettaglio c'è tutto, è molto efficace in certe circostanze, in altre è meno scoppiettante per i motivi citati. Ma la riproduzione è di qualità, tanto da mettere perfino troppo in evidenza alcuni interventi CGI che perdono naturalezza, ma questo ovviamente dipende dal prodotto originale, non certo dal riversamento 4K. La visione è comunque spettacolare, tra giaguari, delfini, piranha e piante carnivore, la sensazione è sempre quella di un grande parco giochi.

Un audio che spacca, ma con un piccolo rimpianto

Jungle Cruise: Dwayne Johnson e Jack Whitehall in una scena del film

Jungle Cruise in homevideo "spacca" anche sul fronte audio. La traccia italiana è in un ottimo Dolby Digital Plus 7.1, caratterizzato da buona grinta e notevole spazialità, nonché da una perfetta direzionalità dei tanti effetti sonori sprigionati dalle spettacolari scene di azione. Unico neo forse c'è una sensazione in alcune scene di un freno a mano a livello di bassi e potenza generale, come se l'audio potesse sfoderare qualche ulteriori muscolo. Ma è l'unico rimpianto. Un piccolo step in più lo troviamo nell'originale Dolby Atmos (con core in True HD 7.1), che oltre ad avere una marcia in più nel microdettaglio, nella pressione generale e nei bassi, riesce a sfruttare anche alcuni interessanti effetti verticali.