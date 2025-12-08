Jujutsu Kaisen - Esecuzione, la recensione: al cinema la discesa negli inferi di Itadori Juji

Una pratica ormai consueta nel mondo degli anime è quella di portare al cinema lungometraggi che fungano da raccordo tra die stagioni di titoli particolarmente amati e attesi: era successo per Demon Slayer e ora é il turno nuovamente di Jujutsu Kaisen, che con il nuovo film Esecuzione comprime le ultime vicende del drammatico e sanguinoso Arco di Shibuya per poi portare su schermo anche l'inizio della stagione 3, attesa su Crunchyroll per gennaio 2026.

Un'immagine di Jujutsu Kaisen: Esecuzione

Un'anteprima imperdibile quindi per un anime che a lungo ha fatto parlare di sé e che ha sfornato personaggi entrati a pieno titolo ai piani alti delle classifiche di gradimento popolare (qualcuno ha detto Satoru Gojo?). Tratto dall'omonimo manga di Gege Akutami, che già vanta uno spin off uscito a poco dalla sua conclusione su carta, Jujutsu Kaisen non si è mai risparmiato sul dramma e i colpi di scena, elementi e situazioni apparse nel fumetto che non vediamo l'ora di vedere trasposte anche su schermo, possibilmente con la stessa qualità che Studio Mappa aveva mantenuto nei precedenti episodi.

Il riassunto dell'Arco di Shibuya

Una scena con Sukuna in Jujutsu Kaisen: Esecuzione

Possiamo quindi dividere questo lungometraggio di 87 minuti in due parti: la prima riassuntiva, la seconda effettivamente nuova per il pubblico. Nella prima sezione assistiamo ad un excursus piuttosto veloce sull'Incidente di Shibuya, uno degli archi più scioccanti dell'anime (e del manga), una parte di storia dove assistiamo alla fine dell'arco narrativo di diversi personaggi, uno in particolare molto amato, e vengono affrontate per la prima volta alcune verità che saranno poi determinanti per l'avvio della storia verso un'ancora lontana conclusione. Da qui, infatti, parte il preambolo che poi porterà al Gioco dello Sterminio ideato da Kenjaku e che rappresenta l'inizio della terza stagione. Un momento fondamentale dove la società degli stregoni va incontro ad un necessario nuovo assetto.

Il focus su Itadori e il cambio di registro

Yuji mentre combatte

Essendo il punto di vista principale dell'intera storia, le vicende di Juji rimangono il perno intorno al quale far ruotare tutto. Nella prima parte riassuntiva, dopo una sequenza di veloci immagini, ci vengono mostrate ancora una volta le sue fragilità, i suoi dilemmi e la perpetua lotta per il controllo di Sukuna, qui responsabile di una vera e propria strage. Il giovane, da personaggio scanzonato, assume ufficialmente il ruolo di figura tragica e imperfetta: un personaggio che sembrava destinato ad essere l'eroe e che invece si scopre ingranaggio di un meccanismo molto più grande e letale di lui. L'Arco di Shibuya è importante per questo: ridisegna la storia e il suo significato mutandola da shonen di formazione (come se ne vedono tanti) a dramma più disilluso e maturo.

La qualità delle animazioni di Jujutsu Kaisen: Esecuzione

Veniamo quindi a parlare delle prime battute della stagione 3: minuti di incessante azione che catapultano con una certa veemenza lo spettatore all'interno delle nuove vicende. Dopo l'entrata in vigore della condanna a morte di Itadori, gli scontri paralleli tra Choso e Naoya Zen'In e Yuji con Yuta, mettono a dura prova non solo gli stregoni ma anche l'animazione che alterna momenti di spettacolare fluidità e attenzione ad altri dove il tratto e i movimenti si fanno più approssimativi.

Un'immagine del film

Non sappiamo se queste imperfezioni verranno poi corrette nella versione seriale, ma se lo scopo di Jujutsu Kaisen: Esecuzione era esclusivamente quello di intrattenere, l'obiettivo è stato sicuramente centrato attraverso l'incessante azione. Nemmeno nella seconda parte però riusciamo ad affrancarci dalla sensazione di stare assistendo ad una frettolosa riproposizione della storia, ma se non si cerca la sazietà e ci si accontenta di un antipasto, questo film è esattamente ciò che serve a stimolare la fame di nuovi episodi.