Joker, Zazie Beetz : “Dal film una grande lezione: non sappiamo davvero chi siamo”

L'abbiamo vista sfoggiare tutto il suo talento comico nel ruolo di Domino in Deadpool 2 e soprattutto nella serie tv Atlanta, ma Zazie Beetz (ma quanto è bello il suo nome?! Sembra uscito da un film di Quentin Tarantino) ha anche una vena drammatica: presto la vedremo infatti in Lucy in the Sky, al fianco di Natalie Portman e Jon Hamm, in Seberg e Wounds, ma è il Leone d'Oro di Venezia 76, Joker, che la sta rendendo un volto familiare in tutto il mondo.

Nelle sale italiane dal 3 ottobre, in Joker, diretto da Todd Phillips, Zazie Beetz è Sophie, vicina di casa del protagonista Arthur Fleck, interpretato da un Joaquin Phoenix in odore di Oscar, destinato a trasformarsi nell'iconico pagliaccio dei fumetti DC.

Joker, Joaquin Phoenix: "Il personaggio mi ha stupito fino all'ultimo giorno di riprese"

Joker: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz in una scena del film

Sophie sembra essere l'unica persona con cui Arthur riesce a stabile un contatto, facendo della ragazza quasi un'ancora per il protagonista e per il film. Una grande responsabilità per l'attrice, che abbiamo incontrato proprio a Venezia per questa intervista: "Sophie è una persona in una situazione simile a quella di Arthur, non necessariamente con la stessa instabilità emotiva, ma con una simile instabilità nella sua vita, non ha un sostegno economico al di fuori di se stessa e credo sia qualcosa in cui Arthur si rispecchia. Lei dà un po' di calore alla storia: lui vede nel mio personaggio una persona simile. È interessante: non so se sono un'ancora perché è tutta un'interpretazione di Arthur. Magari lui mi vede come stabile, ma in realtà non mi conosce davvero ed è per questo che non approfondiamo la mia storia personale. Lui vive in un mondo in cui tutto è instabile."

La video intervista a Zazie Beetz

Joker,Todd Phillips: "Il film è un balletto tragico"

La lezione di Joker

Il personaggio di Arthur/Joker è molto enigmatico e complesso: è quasi un test di Rorschach. Cosa vede in lui Zazie Beetz quando lo guarda? "Vedo una persona che ha vissuto dei traumi, che si è isolata dal resto del mondo e non c'è nessuno a raccogliere i pezzi e quindi reagisce a questo suo stato. Tutti possiamo arrivare a un punto in cui la nostra mente è fragile, tanto da dipendere da ciò che accade intorno a noi. Molte persone pensano che non farebbero mai certe cose, certo Joker è estremo, ma non sai mai come potresti reagire in certe situazioni. C'è una grande lezione da imparare: una bella riflessione."