Maria Montessori – La nouvelle femme, Jasmine Trinca in una clip esclusiva

Un'inedita Jasmine Trinca svela il lato privato dell'educatrice Maria Montessori in una clip del film a lei dedicato, nei cinema dal 26 settembre.

Arriverà nei cinema il 26 settembre con Wanted Maria Montessori - La nouvelle femme, biopic dedicato alla celebre educatrice che ha rivoluzionato la scuola italiana con i suoi metodi innovativi. Una clip esclusiva offerta da Movieplayer.it svela l'aspetto più intimo della Montessori e il tempo condiviso insieme al figlioletto e al marito lontano dalle sue attività pubbliche.

Maria Montessori - La nouvelle femme, diretto da Léa Todorov, vede protagonista Jasmine Trinca nel ruolo della pedagogista di origine marchigiane che ha rivoluzionato con il suo metodo l'educazione e l'approccio all'infanzia. Una figura che ha precorso i tempi raccontata da una regista in un racconto al femminile che si inserisce nella lotta per l'eguaglianza di diritti in un mondo dominato da paternalismo e maschilismo.

Un eccezionale racconto al femminile

Il film di Léa Todorov ci concentra sull'incontro tra Maria Montessori e Lili d'Alengy (Leïla Bekhti), celebre socialité parigina che nasconde un segreto, una figlia disabile. La donna non vuole rendere pubblica la natura del male della figlia per rovinarsi la reputazione nei salotti dell'alta società fin de siècle e così porta la piccola a Roma, dove incontrerà la pedagogista Montessori, stringendo con lei un legame inaspettato.

Maria Montessori - La nouvelle femme sarà nelle sale italiane con Wanted dal 26 settembre con patrocinio dell'Opera Nazionale Montessori - ETS.