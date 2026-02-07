Jackie Brown in steelbook 4K: il film più sottovalutato di Tarantino come non l'avete mai visto

È stato il terzo film di Quentin Tarantino e rimane a tutt'oggi un'opera sottovalutata e sicuramente anomala, visto che al contrario degli altri film del regista di Knoxville, Jackie Brown nasce da un soggetto non suo, bensì tratto da un romanzo di Elmore Leonard, Rum Punch. Una base sulla quale però Tarantino ha innestato tutto il suo incofondibile stile, rendendolo un'opera che i suoi fan sanno apprezzare fino in fondo, anche se avrebbe meritato ben altra notorietà.

Pam Grier nei panni di Jackie Brown

A quasi trent'anni dalla sua uscita, ora Jackie Brown trova anche la sua consacrazione in homevideo: grazie a Plaion e alla sua collana Midnight Classics, infatti, il film è uscito in 4K UHD con una fantastica steelbook a due dischi (c'è anche il blu-ray dove sono contenuti tutti gli extra) dotata anche di una sovra-coperta in plastica trasparente e diverso artwork. Un'edizione splendida per i collezionisti e i fan di Tarantino, che come vedremo consente anche di vedere il film come mai si era visto prima.

Croma esuberante e volti porosissimi: il 4K UHD è uno spettacolo

La cover della steelbook di Jackie Brown

È proprio il caso di dirlo: Jackie Brown splende a nuova vita con il 4K UHD che esalta il girato in 35mm. La prima osservazione da fare è quella riguardante la palette cromatica, che con Hdr e Dolby Vision fa un netto balzo in termini di vivacità, intensità e ricchezza di sfumature: giusto per fare un esempio basta vedere la giacca blu da hostess indossata da Pam Grier, che colpisce per la brillantezza del colore. Ma c'è un altro dettaglio che non può non colpire l'occhio e sono gli incarnati dei protagonisti semplicemente pazzeschi: Tarantino inonda il film di primi piani e la resa è sbalorditiva perché i volti sono porosissimi come non mai ed esaltano il particolare fino alla minima ruga.

Interno, esterno e contenuto della steelbook di Jackie Brown

Ma la resa delle immagini è decisamente più incisiva anche nel complesso, con un miglioramento del dettaglio su ogni elemento del quadro, dai costumi alle ambientazioni. Anche la grana tipica del 35mm e della pellicola 500 Asa è gestita in maniera ottimale, è regolarmente presente ma è sempre naturale e organica, senza sbavature o alterazioni. Insomma un netto salto di qualità complessiva che ci fa dire che Jackie Brown non si è mai visto così bene in homevideo.

Audio italiano piacevole ma limitato, quello inglese è su un altro pianeta

Per quanto riguarda l'audio, invece, la differenza fra l'ascolto in italiano e inglese è abissale. La traccia nella nostra lingua è infatti in un semplice DTS HD 2.0 e giocoforza l'audio, seppur pulito e chiaro e in grado di offrire comunque un ascolto piacevole, ha una spazialità limitata e non riesce a esprimere tutte le potenzialità sonore, risultando un po' piatta sia in termini di ampiezza che di potenza.

Robert De Niro e Samuel L. Jackson sul divano in una scena di Jackie Brown

Lo switch con il DTS HD 5.1 inglese è infatti abbastanza impietoso perché intanto i fantastici brani musicali utilizzati da Tarantino coinvolgono in modo deciso anche i surround e abbracciano con vigore e vivacità lo spettatore, ma poi anche gli effetti ambientali e gli spari improvvisi hanno ben altro impatto e possono beneficiare anche di un sub particolarmente vigoroso.

Extra straripanti sul disco blu-ray con quattro ore di materiale

Michael Keaton in una scena del film

Straripanti gli extra con quattro ore di materiale, anche se purtroppo ormai un po' datato, che troviamo tuttoi sul blu-ray contenuto nell'edizione. Si parte con due documentari: il primo (unico contributo in HD)è Breaking Down Jackie Brown (44') e presenta una tavola rotonda di critici che esprimono le loro opinioni sul film; il secondo si intitola invece Jackie Brown: How it Went Down (39') e contiene interviste con Quentin Tarantino, Pam Grier, Robert Forster, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael Keaton e Elmore Leonard, e anche con alcuni membri della troupe.

Sguardi ravvicinati fra Jackie Brown e Robert Forster

Troviamo poi una lunga intervista al regista intitolata A look back at Jackie Brown (55'), quindi Ragazze che amano le armi (5'), il bizzarro spot TV che passa in sottofondo a una sequenza del film: il video è introdotto dallo stesso Tarantino. Il regista introduce anche una serie di scene eliminate e alternative (15' e mezzo), poi troviamo Jackie Brown su MTV diviso in due sezioni: Concorso promozionale (1') e MTV Live (14'). A seguire Siskel ed Ebert in "At the Movies" (5') con la recensione sul film, Pam Grier Trailers (36') con i trailer dei film dell'attrice, inclusi alcuni dei suoi grandi titoli blaxploitation, e Robert Forster Trailers (28') con trailer dei film dell'attore. A chiudere spot tv e trailer del film.