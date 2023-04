Quentin Tarantino: il suo decimo e ultimo film infrangerà la tradizione inaugurata da Jackie Brown

Mentre è impegnato nel suo book tour che pochi giorni fa ha toccato anche l'Italia, Quentin Tarantino rivela che il suo decimo e ultimo film, The Movie Critic, interromperà una tradizione di lunga data che ha preso il via nel 1997 con Jackie Brown.

Per il momento sappiamo che le riprese di The Movie Critic prenderanno il via in autunno e che il film sarà ambientato a Los Angeles a inizio anni '70. Tarantino stesso ha smentito un rumor che voleva il film ispirato alla celebre critica Pauline Kael.

Come riporta The Playlist, oltre a essere basato su un critico maschio reale, ma sconosciuto, The Movie Critic non sarà una storia di vendetta, interrompendo così una tradizione di lunga data inaugurata con Jackie Brown del 1997. Ecco cosa ha dichiarato Quentin Tarantino:

"Ci sono molte speculazioni su chi sia basato il protagonista. E sì, è un vero critico, ma non è noto... e non ho intenzione di dirvi di più... Non sarà neanche quella che si potrebbe definire una storia di vendetta".

Fin da Jackie Brown, terzo film scritto e diretto da Tarantino, la vendetta è stato un tema ricorrente per il regista californiano. Jackie Brown, omaggio alla blaxploitation degli anni '70 nonché unico film di Tarantino adattato da un'altra opera (il romanzo di Elmore Leonard Rum Punch), era una storia di rivalsa al femminile così come il successivo Kill Bill: Volume 1 e il meno noto Grindhouse - A prova di morte del 2007, che segue un gruppo eterogeneo di donne in cerca di vendetta contro uno stuntman (interpretato da Kurt Russell) che uccide giovani donne.

Bastardi senza gloria e Django Unchained sono storie di vendetta ambientate in epoche precise, la prima tra ebrei e nazisti, la seconda tra schiavi neri e padroni bianchi nel Sud degli USA nel 1800. Anche The Hateful Eight contiene anche elementi di vendetta e punizione. Il più recenteC'era una volta a... Hollywoodè una storia di vendetta non convenzionale che riscrive ancora una volta la storia come una fantasia in cui Tarantino essenzialmente mette in atto la vendetta sui membri della famiglia Manson che hanno ucciso Sharon Tate.

A quanto pare, The Movie Critic, che potrebbe rappresentare un sequel ideale di C'era una volta a... Hollywood visto che ne condivide epoca e ambientazione, non parlerà di vendetta. Per saperne di più non ci resta che attendere nuove rivelazioni.