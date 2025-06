Ascolti TV, testa a testa tra L’Isola e Nessuno mi può giudicare: chi ha vinto mercoledì 25 giugno 2025

Nella serata di mercoledì 25 giugno 2025 è andato in scena uno scontro serrato, all'ultimo spettatore, tra Canale 5 e Rai 1. A contendersi il podio la semifinale de L'Isola dei Famosi 2025 che conquista lo scettro dello share (15.4%) ma viene battuta in termini di spettatori totali dal film Nessuno mi può giudicare (14.9% con 2.226.000 telespettatori). Una sfida decisa davvero sul filo dei decimali, che conferma il buon momento del reality condotto da Veronica Gentili e l'inossidabile appeal della commedia firmata Massimiliano Bruno. E le altre reti generaliste? Ecco come sono andati gli ascolti TV di mercoledì 25 giugno.

Rai 3 convince con Chi l'ha visto?, Italia 1 stabile con l'action

Una scena di Nessuno mi può giudicare

Se lo scontro vero e proprio c'è stato tra L'isola dei famosi e Paola Cortellesi, un ottimo risultato lo porta a casa anche Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto? su Rai 3, che coinvolge 1.586.000 spettatori pari all'11.8% di share. Segno che il pubblico continua a premiare l'approfondimento e la costanza del format crime. Su Italia 1, invece, l'action I predoni ottiene un discreto 6.2% (909.000 spettatori), mentre su Retequattro Zona Bianca si ferma al 5.9%.

Rai 2 si affida alla serialità ma non decolla: Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso raccolgono insieme circa 1,5 milioni di telespettatori, con share tra il 5.4% e il 5.6%. Più contenuti i risultati per La7, Tv8 e Nove, dove il programma musicale di Amadeus, Like a Star, migliora di poco le sue prestazioni raggiungendo un 3.2%.

Access Prime Time e preserale: Affari Tuoi domina ancora

In access prime time conferma scontata ormai per Affari tuoi su Rai 1 con un impressionante 28.3% di share (oltre 4,5 milioni di spettatori), che lascia a distanza Paperissima Sprint su Canale 5 (11.3%). In preserale, nuovo trionfo per Reazione a Catena che nel blocco principale sfiora il 25%, confermandosi il quiz leader dell'estate.