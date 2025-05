Le Iene sul caso Garlasco, testimonianza inedita del supertestimone: "Qualcuno in alto mi ha detto di tacere"

La puntata de Le Iene di martedì 20 maggio era particolarmente attesa perchè annunciava fin dal promo novità essenziali e inedite sul delitto di Garlasco, 18 anni dopo la morte di Chiara Poggi. E così è stato. La trasmissione di Italia 1, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, è riuscita a mandare in onda per la prima volta la parole di un supertestimone.

La testimonianza inedita del supertestimone a Le Iene

Le Iene sul caso Garlasco

Non è stata certo la prima volta che Carlo (nome di finzione del supertestimone) ha provato a raccontare quello che sapeva sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Ci ha provato subito addirittura con l'avvocato della famiglia della giovane, che però ha sempre rifiutato un confronto, fino a quando qualcuno non gli ha consigliato di tenere per sè le informazioni ottenute.

Per il supertestimone tutto comincia quando, a una settimana di distanza dal delitto, è proprio l'avvocato della parte lesa, Tizzoni, a chiamarlo con la richiesta di dare una mano nelle indagini. E lui ricorda che nel frattempo, in ospedale, gli era capitato di parlare con una donna anziana, ora deceduta, vicina di casa della nonna delle gemelle Cappa, cugine della vittima.

La signora gli ha riferito dei particolari interessanti: in quel 13 agosto, alle 13:00, la gemella "che poteva muoversi" (era Stefania Cappa, perchè Paola in quel periodo aveva le stampelle)cercava di entrare nella casa della nonna, ma era visibilmente molto agitata.

L'ansia della ragazza era così tanta, aveva raccontato la vicina, da non riuscire a inserire subito le chiavi nella serratura. Il dettaglio più interessante, però, era un altro: Stefania aveva con sè un borsone pesante, poi scomparso all'uscita dell'abitazione. Mentre la gemella si trovava in casa, la signora era anche riuscita a distinguere nettamente un tonfo, come il rumore di un oggetto pesante lanciato nel canale dietro la casa.

A insospettire i vicini il fatto che le gemelle Cappa non si vedevano mai da quelle parti: "Era la prima volta".

Perchè l'avvocato della famiglia Poggi ha sempre rifiutato di ascoltare il supertestimone?

Carlo, ottenute le informazioni, racconta a Le Iene di avere subito contattato l'avvocato Tizzoni ma di essersi sentito rispondere che ormai le indagini si erano già concentrate su Alberto Stasi, e che "non si poteva sovrapporre un'altra pista".

Il testimone ha però aggiunto: "Mi ha bloccato. Siccome è amico della famiglia Cappa, probabilmente non ha voluto sentire niente per non crearsi problemi. Non c'è stata volontà di ascoltare".

Insospettito dall'atteggiamento di Tizzoni, Carlo si è allora rivolto ad altri, ma qualcuno gli ha consigliato di tenere per sè tutto quello che sapeva su Stefania Cappa: "Qualcuno in alto mi ha consigliato di mantenere il silenzio".

Certo che le informazioni sarebbero tornate utili, per non correre il rischio di dimenticare, il supertestimone di Garlasco ha annotato ogni dettaglio su un taccuino. Confrontando la propria versione con quella di altri vicini della nonna delle gemelle, Carlo ha scoperto che le testimonianze raccolte andavano tutte nella stessa direzione.

La telefonata della madre di Andrea Sempio

Se suo figlio, ora indagato e al momento incastrato da un'impronta accanto al cadavere di Chiara Poggi finalmente identificata (la rivelazione è stata affidata al TG1 delle 20:00 del 20 maggio) ha deciso di non presentarsi all'ultimo interrogatorio, la madre di Andrea Sempio ha invece parlato.

Come svela il servizio de Le Iene, la donna avrebbe raccontato in una telefonata che una testimone le avrebbe riferito di una lite in strada, la domenica prima del delitto, tra Chiara Poggi e la cugina, una delle gemelle Cappa.