Intergalactic, la recensione: un’adrenalinica fuga al femminile nell’universo

Intergalactic: Imogen Daines e Savannah Steyn in una scena della serie

Amanti dell'adrenalina e dei ritmi forsennati, ecco la nuova serie che fa per voi. Come vi spiegheremo nella nostra recensione di Intergalactic, questo nuovo prodotto Sky Original di genere fantascientifico ha tutte le carte in regola per catturare in breve tempo lo spettatore e trasportarlo in un viaggio lungo l'universo. Anzi, diciamo pure che più che un viaggio si tratta di una vera e propria fuga, una caccia tra gatto e topo con parecchi colpi di scena e altrettante rivelazioni. Certo, non tutto funziona alla perfezione, almeno nei primi quattro episodi (su otto totali) che abbiamo potuto vedere in anteprima, ma Intergalactic funziona nella sua apparente semplicità riuscendo a regalare una sana dose di intrattenimento. In onda su Sky Atlantic dal 31 maggio, una coppia di episodi alla volta. Ovviamente, per mantenere il silenzio sui plot twist che già a partire dalla prima puntata coinvolgono la narrazione, non troverete il benché minimo spoiler nei paragrafi che seguono.

Criminali in fuga

Intergalactic: una scena della serie

Siamo nel 2143 e il pianeta Terra è radicalmente cambiato. Lo percepiamo dalla sigla che, attraverso poche immagini, ci racconta ciò che è successo nel passato: vari cataclismi climatici hanno colpito la Terra e l'umanità ha creato un nuovo mondo chiamato Commonworld, ben controllato. La protagonista, almeno nelle fasi iniziali, è Ash Harper (interpretata da Savannah Steyn), una poliziotta con ottime qualità che sta vedendo la sua carriera crescere sempre di più. Una notte, però, l'imprevisto: Ash viene arrestata con l'accusa di aver rubato un importante oggetto. Nonostante lei si proclami assolutamente innocente, e il suo curriculum non lascerebbe spazio ad alcun dubbio, i video delle telecamere di sorveglianza mostrano il contrario.

Intergalactic: Savannah Steyn in una foto della serie

Viene così inserita in un'astronave insieme ad altre donne criminali per poter essere trasportata in un campo di prigionia. Durante il viaggio verso la prigione, le donne danno però vita a una ribellione prendendo possesso della nave e costringono Ash a pilotare l'astronave per consentir loro di fuggire verso Arcadia, un luogo non controllato dal Commonworld e di cui conoscono solo le coordinate. Nel frattempo dovranno fuggire dalle milizie del Commonworld e cercare di sopravvivere nella vastità dell'universo.

Le 20 migliori serie tv ambientate nello spazio

Vecchio e nuovo

Intergalactic: una foto di scena della serie

Ciò che colpisce subito all'occhio, fin dalle prime immagini, è la presenza di moltissimi effetti speciali che costruiscono immagini e scenari ricchi e visionari. Anche se a volte i limiti del budget televisivo mostrano il fianco, non si può che apprezzare la volontà di creare un universo vivo e particolare. In ogni puntata, il gruppo di protagoniste, ognuna con un passato e di carattere diverso, saranno costrette a fare tappa su un diverso pianeta per poter poi proseguire nel loro viaggio verso Arcadia. È l'occasione perfetta per caratterizzare ogni singolo episodio con nuove ambientazioni in cui svolgere missioni autoconclusive. Questo Intergalactic è una serie a cavallo tra il vecchio e il nuovo: di base c'è una struttura da serie televisiva d'altri tempi, che lascia molto spazio alla struttura verticale del monster of the week; di contro la storia orizzontale si dipana a mano a mano nel corso degli episodi, evolvendo i personaggi e regalando nuove sorprendenti rivelazioni, spesso poste alla fine degli episodi. È una scelta narrativa che sembra richiamare anche il pianeta Terra stesso così come portato in scena nella serie: una nuova città futuristica che è stata costruita sopra le macerie delle vecchie città distrutte dai cambiamenti climatici, diventate le strade della malavita e degli intrighi.

Sky Original: tutte le serie che vedremo dal 2021

Di premesse non mantenute

Intergalactic: una scena della serie

Perché l'intrigo, in Intergalactic, è ben presente: tra doppio-giochisti, nuovi personaggi che rivelano scomode verità e, ovviamente, uno scontro anche ideologico tra bene e male, tra il controllo del Commonworld e la libertà delle prigioniere. In particolare nel quarto episodio si pone l'accento anche su un messaggio di emancipazione femminile, oltre ad affrontare, come da prologo, un interesse sui cambiamenti climatici. La serie vorrebbe farsi carico di un messaggio molto più forte, ma non riesce ad evitare che l'intrattenimento abbia la meglio su tutto il resto. Il che non è un male: impossibile annoiarsi con un ritmo così elevato e con le rivelazioni poste al punto giusto e i personaggi sono così ben amalgamati nella loro diversità che non si fa fatica ad affezionarsi a loro.

Intergalactic: un'immagine della serie

Però non si può fare a meno di provare una sensazione di straniante normalità in quello a cui si sta assistendo. I conflitti e le evoluzioni caratteriali dei personaggi, comprese alcune scelte narrative, sembrano rientrare in binari fin troppo classici rispetto a ciò che la serie poteva proporre. Messe troppo in secondo piano le tematiche più serie rimangono fin troppo nell'ombra, lasciando che Intergalactic rimanga una serie di piacevole intrattenimento senza troppo da aggiungere. Allo stesso modo, per quanto siano ben caratterizzati, i personaggi vengono portati in scena da un cast sicuramente all'altezza, ma che, al di là dell'impatto visivo, non lascia quella fiamma negli occhi dello spettatore. Ma forse, come i personaggi che rappresentano, bisogna ancora passare un po' di tempo con loro per poterci finalmente legare e sentirci parte di una famiglia.