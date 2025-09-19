Il rifugio atomico, la recensione: una serie sulla fine del mondo… senza capo né coda

Ne avevamo già parlato in occasione della nostra set visit, ma in ogni caso era chiaro come Netflix puntasse molto sul nuovo titolo di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, i creatori del fenomeno La Casa di Carta. Una buona idea di fondo - forse addirittura ottima - si perde però nei soliti inghippi della serialità spagnola. Nonostante il presupposto sia molto legato ad un'attualità sempre più apocalittica.

Il rifugio atomico: tutti dentro al bunker

L'appello nella serie Netflix

Che succede se una parte selezionata della popolazione mondiale - in questo caso spagnola - viene portata in un bunker sotterraneo di lusso da loro finanziato per resistere a qualsiasi catastrofe immaginabile, a causa della minaccia di una Terza Guerra Mondiale? No, non siamo nella serie Paradise, anche se l'incipit è in parte simile. In questo caso si tratta di una vera e propria convivenza forzata di un gruppo molto particolare di individui, abituati ad ogni privilegio e comfort.

Parte immediatamente un confronto tra gli ospiti e lo staff: chissà perché, alcuni miliardari vogliono subito chiarire la propria posizione sociale anche quando ognuno dovrebbe contribuire alla causa: "Una volta che inizi a servire, non smetti più". Il Kimera Underground Park diviene così lo sfondo claustrofobico di tutti i suoi occupanti, in particolare di due famiglie segnate da una ferita comune. Isolati in profondità e senza possibilità di fuga, saranno costretti non solo a venire a patti con ciò che hanno fatto ma anche con le alleanze inaspettate che costruiranno lì dentro.

Una scenografia encomiabile, quasi sprecata, e un cast esasperato

Nulla si può dire sul lato della messa in scena. Il montaggio, la regia, la fotografia, la scenografia, la cura dei dettagli nel set costruito ad hoc (lo abbiamo visto coi nostri occhi) sono tutti funzionali a mostrare il Nuovo Mondo in cui sono costretti a vivere i protagonisti. Purtroppo però non basta se accompagnata da una scrittura che predilige l'effetto sorpresa e il plot twist continuo alla riflessione ed analisi della società contemporanea. Tutto risulta eccessivo ed esasperato, a partire dalla recitazione degli interpreti.

Un momento di tensione ne Il rifugio atomico

Volti noti della serialità spagnola che gli spettatori potrebbero aver già visto in precedenza: Miren Ibarguren (Tutti mentono), Joaquín Furriel (Il suo regno), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (L'uomo dai mille volti), Montse Guallar (Io so chi sei), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio e Álex Villazán (Alma). Si crea un interessante parallelismo nel raccontare la vita dei miliardari e dello staff, come se fossimo nel piano di sopra e di sotto di Downton Abbey, ma con molta meno eleganza.

Esperimento antropologico o critica sociale nella serie Netflix?

Due volti noti della serialità spagnola in una scena

Vari possono essere gli intenti dei due ideatori Álex Pina ed Esther Martínez Lobato che ancora una volta partono da un'idea originale e non da un romanzo. Questa volta mescolano il survival drama al dramma familiare ed è un peccato che il secondo - come spesso capita nelle produzioni in lingua ispanica - prenda il sopravvento sul primo.

I segreti dei protagonisti - torbidi e surreali, portando a rivelazioni davvero sconcertanti come nelle più ardite soap opera - diventano il motore dell'azione, la macchina che fa procedere la narrazione. Piuttosto che la costrizione in stile Breakfast Club affinché i ricchi si confrontino gli uni con gli altri, e soprattutto con se stessi. Affinché si guardino allo specchio per realizzare le azioni riprovevoli che hanno compiuto e cosa hanno generato.

Lo staff è qui per servire

Il destino delle due famiglie al centro de Il rifugio atomico è infatti intimamente legato e interconnesso: quello di una determina inevitabilmente quello dell'altra. C'è meno spazio per la feroce satira alla società, al privilegio e al lusso sfrenato. Allo spettatore, invece, arriva il "test umano" a cui sono sottoposti i protagonisti: come esseri viventi non facciamo una bella figura, perché, come in pandemia, tiriamo fuori il peggio di noi. Peccato che, quando si arriva a queste rivelazioni nel finale, sia già troppo tardi.