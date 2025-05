Il ragazzo dai pantaloni rosa: dopo il boom al box-office una strepitosa edizione speciale homevideo

È stata la vera sorpresa del box-office della stagione, il film italiano con il maggiore incasso del 2024 e alla fine al botteghino è riuscito a superare la strepitosa cifra di 10 milioni di euro di incassi. Con queste premesse, Eagle Pictures ha pensato bene di presentare Il ragazzo dai pantaloni rosa in grande stile anche in homevideo. Oltre alle semplici edizioni DVD e blu-ray, infatti, il film di Margherita Ferri è uscito con un'edizione speciale combo numerata e a tiratura limitata.

Il protagonista del film Samuele Carrino

Un doveroso omaggio per il caso cinematografico dell'anno, tratto dall'opera letteraria Andrea oltre il pantalone rosa di Teresa Manes e ispirato alla drammatica vicenda di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo che nel 2012, ad appena 15 anni, si tolse la vita. Un semplice errore nel lavaggio dei jeans, che li fece diventare rosa, scatenò una serie di atti di bullismo nei confronti di Andrea (Samuele Carrino), culminando con la creazione di una pagina Facebook offensiva che aumentò ulteriormente le molestie. La madre di Andrea, Teresa Manes (interpretata da Claudia Pandolfi), scoprì l'esistenza della pagina solo dopo la tragica morte del figlio.

Edizione a tre dischi, c'è anche il CD. Ottimo il video del blu-ray

L'edizione speclale de Il ragazzo dai pantaloni rosa

Come dicevamo, è un'edizione combo numerata e a tiratura limitata quella proposta da Eagle per Il ragazzo dai pantaloni rosa. Il prodotto si presenta con un'elegante slipcase che contiene ben tre dischi: il film in blu-ray, il film in DVD e un CD contenente la colonna sonora e il brano Canta ancora eseguito da Arisa. L'edizione è molto valida anche dal punto di vista tecnico, a partire da un video che presenta un quadro nitido e sempre ben dettagliato su tutti gli elementi, con una cura per i particolari che risulta efficace non solo sui primi piani ma anche sui fondali.

Claudia Pandolfi in una scena de Il ragazzo dai pantaloni rosa

Le immagini beneficiano anche di una fotografia piuttosto luminosa e colorata, ma il quadro resta compatto e solido anche nelle poche scene più scure o in quelle notturne. Una particolare menzione per il croma, fondamentale anche sul piano della narrazione, a partire dal rosa dei pantaloni: i colori sono molto vivaci e brillanti, con tonalità anche molto accese e sfumature ricche, il tutto corroborato da un nero profondo.

Audio di qualità che fa percepire le emozioni del protagonista

Il bacio fra Sara Ciocca e Samuele Carrino

Di qualità anche il reparto audio, con un DTS HD 5.1 che restituisce una scena sonora sempre ricca di effetti ambientali, con una spazialità ampia e chiaramente avvertibile nel mondo delle aule scolastiche ma anche nelle feste fuori o ad esempio al luna park. Si tratta di un audio che con suoi effetti mixati con la musica riesce a far comprendere anche le perplessità, lo slancio e poi la disperazione e il dramma del protagonista. I dialoghi sono puliti e chiari, mentre l'abbraccio delle parti musicali è sempre caldo e corposo e coinvolge tutti i diffusori, oltre a ricevere un buon supporto anche dal sub.

Negli extra la conferenza stampa e molte scene tagliate

Andrea Arru e Samuele Carrino in un momento a scuola

Solo due contributi negli extra ma entrambi interessanti. Troviamo innanzitutto una conferenza stampa organizzata per una proiezione speciale: il contributo dura 16 minuti e alla conferenza ci sono anche la regista Margherita Ferri, l'attore protagonista Samuele Carrino, Teresa Manes (la madre di Andrea) e Arisa. Si parla non solo dei vari aspetti del film, del progetto e della lavorazione, ma anche ovviamente della vicenda vera che l'ha ispirato e dei significati che porta con sè. Poi a seguire ben 18 minuti di scene tagliate e infine il trailer.