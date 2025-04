Celeste Dalla Porta e il cast de Il ragazzo dai pantaloni rosa ospiti del Best Movie Comics and Games 2025

Si arricchisce il parterre degli ospiti del Best Movie Comics and Games 2025, fiera dedicata alla cultura pop in programma a Milano sabato 7 e domenica 8 giugno. In arrivo la protagonista di Parthenope Celeste Dalla Porta oltre a Margherita Ferri, Samuele Carrino e Rpberto Proia, rispettivamente, regista, interprete e produttore/sceneggiatore dell'hit Il ragazzo dai pantaloni rosa**, pellicola sul tema del bullismo ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena.

Tra gli ospiti della manifestazione diretta da Giorgio Viaro Elia Nuzzolo, l'indimenticabile Max Pezzali della serie Sky Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, che sarà premiato con il Best Movie Award Miglior Attore, il fumettista Zerocalcare, il giornalista Federico Buffa e Bruno Bozzetto.

Bruno Bozzetto

Tanti premi e ospiti

Spazio alla tv con Storia della mia famiglia, dramma Netflix prodotto da Palomar, che verrà premiato come Miglior Serie dell'anno. Al centro della storia interpretata da Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell'Anna, che interverranno alla manifestazione, troviamo il malato terminale Fausto e che prova a realizzare il suo ultimo desiderio, quello di creare un nucleo familiare alternativo che possa prendersi cura dei suoi bambini una volta che lui non ci sarà più, come rivela la nostra recensione di Storia della mia famiglia.

Focus sulla nuova comicità italiana con la presenza di Luigi Di Capua dei The Pills che dialogherà con Valerio Lundini, autore e conduttore dallo stile surreale che ha fatto il grande passo realizzando il film Il più bel secolo della mia vita.

Si celebreranno inoltre i 50 anni di Mister No, storico personaggio creato da Guido Nolitta e pubblicato da Sergio Bonelli Editore, alla presenza dell'attore e regista Neri Marcorè.

Spazio poi alla musica con Fedez e Mr. Marra, che riceveranno il Best Movie Award Miglior Podcast per il loro Pulp Podcast. Zerocalcare, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Rita Petruccioli e Leo Ortolani saranno protagonisti di un panel dedicato a Generazione Fumetto, il nuovo documentario diretto da Omar Rashid che verrà presentato con una proiezione speciale. Il film, prodotto e distribuito da Valmyn, arriverà nei cinema di tutta Italia da Settembre.

Il programma di Best Movie Comics and Games continuerà ad arricchirsi con ulteriori sorprese e annunci nelle prossime settimane. Ulteriori aggiornamenti al sito: www.bestmoviecomicsandgames.it.