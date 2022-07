Il mostro dei mari, Claudio Santamaria: “Il mio Jacob è un personaggio che sfida i propri limiti”

Il Mostro dei Mari: una sequenza del film d'animazione

Anche se il titolo parla al singolare, ne Il mostro dei mari di creature feroci ce ne sono molte, meticolosamente indicate sulla mappa di un mondo che è un po' diverso dal nostro. Per una di queste in particolare nutre un'ossessione il capitano Crow, che sembra non volersi dar pace finché non l'avrà catturata. È questa sfida ossessiva che ci racconta il film d'animazione disponibile su Netflix dall'8 luglio, una produzione importante, imponente, che ha il sapore del cinema d'avventura d'altri tempi e promette emozioni e spettacolo per gli spettatori della piattaforma. Ne abbiamo parlato con Claudio Santamaria, che nel film dà voce a Jacob Holland, discepolo del capitano Crow e accolto nel suo equipaggio sin da giovanissimo.

La video intervista a Claudio Santamaria

Jacob Holland, eroe d'altri tempi

Il Mostro dei Mari: un frame del film

Ma cosa ha affascinato Claudio Santamaria del suo Jacob Holland? Cosa l'ha spinto a dargli voce dopo esser stato anche il miglior Batman di sempre in Lego Batman? "Io amo tantissimo i film d'avventura" ci ha detto l'attore, "amo i personaggi coraggiosi che sfidano i propri limiti e Jacob è uno di questi e ha un grande cuore. Al di là del personaggio ho apprezzato tanto anche la storia. È il tipo di racconto che mi appassiona sin da ragazzino, l'incontro dell'uomo con la natura mitica, una natura inesplorata che spaventa e attrae." A dar la voce a Jacob in originale c'è Karl Urban, che ha un caratteristico accento neozelandese, ma questa particolarità non ha preoccupato Santamaria: "Quando si doppia bisogna ascoltare l'originale per capire le intenzioni, ma alla fine è necessario riadattare a quello che siamo noi. L'originale va seguito per le sfumature emotive!"

La forza dell'animazione

Il mostro dei mari non è che l'ennesimo titolo importante che conferma l'ottimo lavoro fatto da Netflix nel settore. Ma che rapporto ha anche Claudio Santamaria con il mondo dell'animazione? "L'adoro!" è stata la sua risposta istintiva e immediata, "ho fatto il liceo artistico e sono sempre stato un grande appassionato di fumetti. Sono stato sempre appassionato di animazione, con Miyazaki sopra tutti, ma posso dire che con Toy Story 3 ho versato le mie migliori lacrime. Così come per Lego Movie. L'ho doppiato, ma avendo lavorato solo alle mie parti non avevo guardato tutto il film e quando l'ho visto al cinema ho pianto come un vitello!"

Il Mostro dei Mari: un'immgine

Ma c'è anche un tema di opportunità per l'interprete per Claudio Santamaria: "penso che i film d'animazione diano grandi possibilità espressive a un regista, perché puoi far fare qualcosa agli attori che non puoi far fare a quelli in carne e ossa." Ed è uno dei tanti motivi che ci spingono ad amare film e serie animate.