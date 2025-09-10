Helluva Boss, recensione: quando l’animazione se ne frega delle regole (e crea mondi bellissimi)

Se pensavamo di non poterci innamorare dell'Inferno, Hazbin Hotel è riuscita a convincerci del contrario. Il 2024 è stato un grande anno per l'animazione in streaming, proponendoci svariate chicche e capolavori (parola che tendiamo ad usare con parsimonia su queste pagine). Quando l'anarchia regna sovrana nel linguaggio animato, il più creativo esistente, si possono aprire solo porte incredibili ed affascinanti, e così è stato.

Una scena della serie

Helluva Boss: bentornati all'Inferno

L'indomito protagonista

Firmata dalla showrunner Vivienne Medrano, alias VivziePop, la serie animata è ambientata nello stesso universo di Hazbin Hotel e infatti non mancano i riferimenti tra le due, senza dimenticare lo stile visivo chiaramente (quasi) identico. Dopo Charlie Morningstar, protagonista questa volta è Blitzo (la "o" è muta), un diavoletto nato all'inferno e leader eccentrico dell'I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una piccola e caotica organizzazione di assassini da compiere solamente nel mondo dei vivi, che prospera grazie a un grimorio magico.

Un team per cui uccidere

Insieme a lui una squadra altrettanto caotica di dipendenti e collaboratori: Moxxie, un tiratore scelto troppo ligio alle regole; sua moglie Millie, più impulsiva e abile assassina; infine Loona, la loro sarcastica receptionist, votata all'inferno e soprattutto alla nullafacenza. Come se non bastasse il protagonista ha anche una complicata relazione (o sesso-dipendenza?) con il principe demone Stolas. In ogni episodio c'è una nuova missione da portare a termine: Blitzo viene incaricato di uccidere uno o più bersagli nel mondo umano e, mentre cerca di conciliare lavoro e vita privata, finisce costantemente in situazioni assurde, violente e tragicomiche.

Un mix irresistibile di generi: animazione, noir, splatter, comedy, musical, what else?

L'agenzia al centro di Helluva Boss ricorda quella dei detective privati dei noir di un tempo. Solo che invece della femme fatale di turno a Blitzo capita qualsiasi tipo (e gender) di creatura, possibilmente sanguinolenta e sessualmente promiscua; proprio come i personaggi principali, a cui è impossibile non affezionarsi. Compresa Loona, che ricorda a tratti l'apatica April di Parks and Recreation.

Ironia e sarcasmo non mancano nella serie animata

Di (dis)avventura in (dis)avventura, proprio come in un procedurale, conosciamo meglio il loro passato e come sono finiti all'agenzia, rimanendo spesso sorpresi per i continui plot twist messi in campo e per la risoluzione tutt'altro che scontata (o sicura) del caso della settimana. Non potevano mancare ovviamente, come nell'originale, il cinismo dark di fondo e i momenti musicali; se le canzoni sono meno istantaneamente iconiche rispetto a Hazbin Hotel, non mancano comunque di essere il tassello mancante perfetto di questa torta colorata e dark tutti-gusti-più-uno.

Un'animazione sperimentale, nel bene e nel male

Un momento musical di Helluva Boss

È chiaro da subito come questa sia nata come web serie e non come prodotto per lo streaming, quindi coi mezzi indipendenti del caso. C'è più sperimentazione e libertà creativa: non che in Hazbin Hotel mancassero, ma qui raggiungono l'apice, proponendo un progetto più grezzo e sporcato ma proprio per questo più artigianale ed interessante. Questo incide anche sulla durata anarchica (in senso buono) degli episodi - che varia dai 10 ai 25 minuti - facendo proprio venire voglia di binge watching.

Il rosso predomina come in Hazbin Hotel

È interessante come nonostante i pochi mezzi a disposizione - o forse proprio grazie ad essi, dato che aumentano necessariamente la creatività - Vivienne Medrano sia riuscita a creare un altro piccolo gioiellino che fosse indipendente dal vero e proprio fenomeno - se siete passati al nostro stand del Comicon quando abbiamo ospitato i doppiatori vi sarete fatti un'idea della portata. I protagonisti sono ancora una volta spregiudicati e sboccati, le immagini sono volutamente esplicite e senza peli sulla lingua, e il rosso del sangue versato si confonde col colore predominante del character design. Insomma, cosa volere di più? Solo che Prime Video continui ad investirci: tre altre stagioni di Hazbin Hotel sono in arrivo (la seconda il 29 ottobre). Inoltre un episodio speciale inedito di Helluva Boss è ora disponibile in streaming insieme alle due stagioni del serial, e non resta che augurarci un ulteriore prosieguo.