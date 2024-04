HAIKYU!! The Dumpster Battle, l'anime al cinema dal 30 maggio con Crunchyroll e Sony

Per celebrare il 10° anniversario della celebre serie anime, l'attesissimo film sul mondo della pallavolo HAIKYU!! The Dumpster Battle approda nei cinema italiani grazie a Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

Crunchyroll ha annunciato ieri al CinemaCon di aver acquisito i diritti per le sale cinematografiche internazionali di HAIKYU!! The Dumpster Battle, anime basato sull'amata serie sulla pallavolo HAIKYU!! Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment sono pronti a distribuire il film nelle sale italiane a partire dal 30 maggio 2024. L'anime sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli in inglese che doppiato in italiano.

Le date di uscita a livello globale sono: * 30 maggio: Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Argentina, Brasile, America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù. * 31 maggio: Canada, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti. * 7 giugno: Turchia * 12 giugno: Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera (francofona) * 25 giugno: Austria, Germania, Svizzera (di lingua tedesca) * 27 giugno: Svizzera tedesca

Al 29 marzo, il film ha incassato oltre 8,5 miliardi di yen ($57 milioni di dollari) dalla sua uscita nelle sale giapponesi il 16 Febbraio, diventando così il film con il maggior incasso, fino ad ora, del 2024 al botteghino giapponese.

Di cosa parla HAIKYU!! The Dumpster Battle

Shoyo Hinata si unisce al club di pallavolo della Karasuno High per diventare come il suo idolo, un ex giocatore della Karasuno conosciuto come il "Piccolo Gigante". Ma Hinata scopre presto di dover fare squadra con la sua nemesi delle scuole medie, Tobio Kageyama. I loro stili contrastanti si trasformano in un'arma sorprendente, ma riusciranno a battere la scuola rivale Nekoma High nell'attesissima "Dumpster Battle", la tanto attesa resa dei conti tra due squadre di sfavoriti?

Scritto e diretto da Susumu Mitsunaka, HAIKYU!! The Dumpster Battle è basato su una storia originale di Haruichi Furudate alla base della serie HAIKYU!!, anime sportivo slice-of-life che ruota attorno alla passione di Shoyo Hinata per la pallavolo.