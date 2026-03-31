Grande Fratello Vip, pagelle quinta puntata: Adriana Volpe e la sua privacy (7), Ibiza da brividi (2)

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 8 rende palesi le solite strategie degli uomini della Casa e manda su tutte le furie Adriana Volpe, ma questa volta ha ragione lei: ecco le nostre pagelle di lunedì 30 marzo

Risale pian piano la china questo Grande Fratello Vip 8, spostato nuovamente nella sua storica collocazione del lunedì sera, anche se solo per evitare la partita della Nazionale.

E chissà se gli ascolti in miglioramento (ieri sera 1.974.000 spettatori e il 16.6% di share) faranno cambiare idea a Mediaset, più che sul raddoppio settimanale, almeno sulla possibilità di accorciare un po' La ruota della fortuna. Perchè saremo monotoni ma lo diremo anche qui, ancora una volta: una prima serata non può cominciare dopo le 22:00, ammenochè non si voglia puntare al pubblico addormentato sul divano per far crescere i numeri Auditel.

Giovanni fatto fuori dal "branco" - voto: 3

Giovanni Calvario

Soprattutto perchè, essendo impostato come un programma televisivo "normale", di quelli insomma che trattano i primi 30 minuti di diretta come fossero una specie di anteprima (e, verrebbe da dire, semplicemente come galateo televisivo vorrebbe), si rischia di fare veramente le ore piccole per poter assistere a qualcosa che sia degno di nota.

Per esempio: l'eliminazione di Giovanni Calvario è arrivata quando già molti spettatori erano tra le braccia di Morfeo, ma è una delle due cose accadute in puntata di cui valga davvero la pena parlare. Anche solo per essere stata un'ennesima conferma della "legge del branco": se non sei come noi, sei contro di noi.

Perfettamente d'accordo con quanto sostenuto da Selvaggia Lucarelli già in puntata, Calvario ha portato nella casa del GF, in un'edizione in cui i 3/4 del cast maschile sono sostanzialmente "comodini", una mascolinità diversa, più sofisticata, più delicata.

Amico delle donne, che infatti sono state le uniche a piangere la sua uscita, non ha risparmiato commenti più ruvidi e momenti di "cattiveria", ma sempre portati avanti con uno stile che l'ha distinto.

Se però Raul Dumitras e Raimondo Todaro (!) decidono che questa diversità non può rientrare in quella "fratellanza" a cui abbiamo assistito durante le nomination, allora diventi automaticamente la mela marcia da strappare il prima possibile dal ramo.

E se il pubblico, che forse ancora non l'ha dimenticato e perdonato per Love is Blind, fa l'altra metà del lavoro, allora la missione del circolo dei mobili da giardino è completata. A perderne è il reality.

Il ciclo di Adriana non è un tabù, è privacy - voto: 7

Le brutte pagine di TV e spettacolo non sono certo una novità per il GF Vip (e alcuni reality show ne fanno un vanto), ma quanto accaduto ieri sera ai danni di Adriana Volpe merita due righe in più.

Dopo aver accampato la scusa del ciclo per evitare una prova durante la settimana, la conduttrice è stata sbeffeggiata dalla solita Alessandra Mussolini e da Antonella Elia. Il motivo è stato chiaro fin da subito e aveva poco a che fare con la prova richiesta dagli autori: a 52 anni, la Volpe è stata in pratica definita troppo "vecchia" dalle due compagne d'avventura per poter avere ancora il ciclo.

Una vera e propria violenza emotiva nei confronti di Adriana, forzata a parlare in prima serata di un aspetto così intimo con cui è assolutamente lecito che non tutti abbiano la stessa confidenza, di cui è assolutamente lecito che non tutti vogliano parlare (o sentir parlare!) in pubblico.

Nel momento in cui è chiaro a tutti che anche i reality seguono una trama, la privacy di ciascuno dovrebbe sempre rimanere in quella parte della storia che esiste ma non viene mai letta.

Ibiza Altea usa male le parole - voto: 2

Ibiza Altea

Mentre continua la lite cominciata nella puntata di venerdì con Blu Barbara e con tutto il coro di donne (e fa riflettere che nessuno degli uomini abbia preso posizione in merito), Ibiza Altea continua a inanellare brutte figure.

Tutto però è riconducibile a un comune denominatore, tra gli altri: non si tratta solo di moralismo, di arroganza, di gelosia. Si tratta anche di non sapere scegliere le parole giuste. Dire a Lucia che è una "ragazza troppo leggera", a Blu Barbara che "sta sempre a gambe aperte", significa molte cose, dal non avere modi opportuni a un contesto pur sempre pubblico all'essere verbalmente violenti.

Non è brava con le parole, Ibiza, che infatti non sa difendersi e cerca di scagionarsi dicendo di aver sentito da altri quelle frasi che lei avrebbe quindi solo riportato. Senza neppure porsi il problema di veicolare messaggi e immagini infamanti all'indirizzo di altre donne.

A dimostrazione di capacità oratorie non lodevoli c'è poi quel "sono contenta di essere rimasta perchè me lo merito", pronunciato davanti a Giovanni Calvario che, al contrario, era appena stato eliminato. Non solo una completa mancanza di empatia verso l'ex coinquilino (che le era pure simpatico, figurarsi se non!) ma anche un dilemma: quali sarebbero questi meriti?

Francesca Manzini "friendzonata" - voto: 6

Alla terza settimana non si nasconde più: Raimondo Todaro le piace, nonostante un carattere da pentola a pressione. E dopo giorni di balli in coppia, di chiacchiere a due, di confessioni e di abbracci, alla fine l'attrice comica ammette timidamente nel confessionale che qualcosa da parte sua in effetti c'è.

Peccato che lui, fidanzato fuori dalla Casa, non si senta attratto da lei, e, come sintetizza bene Renato Biancardi, forse la sta pure "usando" come scudo per difendersi dalle possibili attenzioni di altre donne compagne d'avventura (di cui al momento sfugge però l'identità).

Cara Francesca, sappi che, a parte Ibiza Altea, ogni donna fuori e dentro la Casa ha sperimentato almeno una volta nella vita la sensazione di essere messa nella comfort zone delle "amiche". Non è un'esperienza così bella, ma non è neppure la peggiore possibile. E forse, col carattere che si ritrova Todaro, non ti è andata neppure tanto male.

Cesara Buonamici ha un segreto - voto: 7

Che non è l'ormai famigerato Joshua (il marito Joshua Kalman, medico di origini israeliane), ma è quanto lei, seria giornalista del TG5, si diverte a commentare questo programma così apparentemente fuori dalle sue corde.

Piccola nota personale di chi scrive: ai tempi del liceo c'era una bravissima professoressa di Letteratura latina che, dopo aver passato tutta la giornata tra Cicerone e Orazio, non nascondeva di godersi ogni sera la lettura di 3-4 capitoli di quei romanzetti rosa che si trovano nelle edicole.

La Buonamici è come quella prof: spente le notizie sempre più drammatiche dal mondo, torna a casa, si mette in poltrona e si gode la necessaria pausa di leggerezza assoluta. Il Grande Fratello Vip è quella poltrona. E lei commenta, ironizza (non solo sui concorrenti: a nessuno è sfuggita la battuta a Ilary sul "capirne di calcio"), gioca come farebbe una spettatrice (molto educata) da casa.

Se nella precedente edizione il confronto con Beatrice Luzzi non la esaltava, quello, più stimolante, con Selvaggia Lucarelli la accende. Pur senza mai farle perdere la proverbiale calma.

Cesara Buonamici funziona al GF Vip perchè è come molti di noi: diventati spettatori per caso o per lavoro, in fondo rimaniamo (anche) per curiosità.