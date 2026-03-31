GF Vip quinta puntata: lite Volpe-Mussolini, Giovanni Calvario eliminato dal pubblico

La quinta puntata del Grande Fratello Vip tra scontri durissimi, frasi shock contro Adriana Volpe e l'eliminazione di Giovanni Calvario. Intanto Ibiza Altea e Raimondo Todaro finiscono in isolamento.

Ieri sera - lunedì 30 marzo - è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi. In attesa di capire se lo spostamento al lunedì porterà benefici in termini di ascolti, la serata ha regalato momenti intensi tra eliminazioni, scontri e nuove dinamiche. Il meno votato dal pubblico è stato Giovanni Calvario, che ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Nel frattempo, Ibiza Altea e Raimondo Todaro sono finiti al televoto e, come conseguenza, vivranno in isolamento in un monolocale con pochi comfort.

Scontro Volpe-Mussolini al GF Vip: frasi shock e tensione alle stelle

Protagoniste della serata sono state le tensioni tra le concorrenti, in particolare tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che non si stanno simpatiche. Durante l'ennesimo litigio, la discussione è degenerata con battute pungenti sulle condizioni personali della Volpe.

L'ennesimo litigio ha visto al centro le mestruazioni di Adriana Volpe. Antonella Elia e l'ex parlamentare Alessandra Mussolini non credono che la conduttrice possa avere il ciclo, lasciando intendere che sia andata in menopausa per la sua età. "Ma quale ciclo? Al limite ha il triciclo. Se lei ha il ciclo, io sono incinta. Dai su, il miracolo del Grande Fratello", ha detto la Mussolini. Dopo la replica piccata di Adriana Volpe, è intervenuta Cesara Buonamici, che ha definito Antonella e Alessandra "due iene".

Giovanni Calvario

Giovanni Calvario sotto accusa prima dell'eliminazione

Giovanni Calvari invece è finito al centro delle critiche da parte di numerosi coinquilini, tra cui Francesca Manzini e Marco Berry. Il concorrente, che di lì a poco avrebbe abbandonato la Casa, ha detto che a lui piace essere messo sotto accusa e poi ha aggiunto: "Sono attacchi banali che mi stupiscono. Ci sono donne nella Casa che sanno ascoltare e io con loro mi sono aperto".

Francesca Manzini presa da Raimondo Todaro? Il gossip infiamma la Casa

Al centro dell'attenzione sono finiti poi Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Secondo molti inquilini della Casa e del pubblico che commenta il programma sui social, l'imitatrice si sarebbe presa una cotta quasi adolescenziale per il coreografo confermata anche dalle parole di Francesca durante il fine settimana.

Francesca Manzini

Il problema è che Raimondo Todaro è già impegnato sentimentalmente: l'interesse sarebbe quindi a senso unico, un'interpretazione condivisa anche da Selvaggia Lucarelli. I diretti interessati, invece, parlano soltanto di amicizia.

Giovanni lascia la Casa del Grande Fratello Vip

Il televoto ha visto uscire Giovanni, un esito che è stato accolto con rammarico dalle opinioniste: "Mi spiace che, come sempre, vincano quelli che non si espongono, i 'comodini'. Giovanni ha avuto il coraggio di essere se stesso. Ad averlo penalizzato sarà stato anche il suo programma precedente", ha detto Selvaggia Lucarelli. Le percentuali: Antonella 21.09%, Francesca 18.62%, Raul 13.81%, Adriana 11.08%, Lucia 10.31%, Marco 9.95%, Ibiza 9.22%, Giovanni 5.92%

Nomination GF Vip 8: chi ha votato chi nella quinta puntata

Il giro di nomination è iniziato con una novità: uomini contro uomini e donne contro donne. Renato, scelto dagli inquilini come preferito della Casa, ha ottenuto l'immunità. Queste, invece, le nomination della quinta puntata:

Antonella Elia ha votato Ibiza;

Ibiza ha indicato Antonella;

Francesca Manzini ha scelto Ibiza;

Lucia ha fatto il nome di Alessandra Mussolini;

Adriana Volpe ha puntato su Lucia;

Alessandra ha votato Francesca;

Blu ha indicato Ibiza;

Paola ha scelto Francesca;

Nicolò ha fatto il nome di Marco Berry;

Raul ha votato Raimondo Todaro;

Raimondo ha indicato Marco;

Marco ha scelto Nicolò;

Renato ha puntato su Raimondo.

Chi è al televoto: Ibiza Altea e Raimondo Todaro in isolamento

Renato Biancardi ha dovuto scegliere chi mandare al televoto tra Raimondo Todaro e Marco Berry, i più votati tra gli uomini. Il concorente napoletano ha fatto il nome dell'ex prof di Amici. Renato e Alessandra Mussolini hanno avuto accesso alla stanza segreta per spiare i coinquilini.

Al televoto sono finiti Ibiza Altea e Raimondo Todaro, che nei prossimi giorni vivranno isolati in un monolocale con pochi comfort. Il meno votato andrà direttamente al televoto eliminatorio della prossima settimana.