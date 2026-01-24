Simona Ventura al San Marino Song Contest: guiderà la finale che vale l’Eurovision 2026

Sarà Simona Ventura a condurre la finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L'evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre) e su Radio San Marino. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, decreterà il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. Lo scorso anno la competizione europea è stata vinta da Gabry Ponte con il brano Tutta l'Italia.

L'annuncio ufficiale è arrivato da San Marino RTV, che ha affidato la conduzione a Ventura, chiamata a raccogliere il testimone di Flora Canto e Francesco Facchinetti, alla guida dell'edizione precedente. In un comunicato ufficiale, il Direttore Generale Roberto Sergio ha spiegato la scelta:

Il comunicato di San Marino RTV

"Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana. Conduttrice, giornalista, regista e produttrice, ha attraversato oltre trent'anni di piccolo schermo reinventandosi più volte, mantenendo una forte identità professionale fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico."

Gabry Ponte vincitore di San Marino Song Contest 2025

E ancora: "Con il suo carisma e la sua presenza scenica saprà infondere all'evento di punta della programmazione primaverile dell'emittente di Stato di San Marino un'impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo." Non è la prima volta che Simona Ventura si confronta con un grande palco musicale: nel 2004 ha condotto il Festival di Sanremo ed è da anni legata a programmi musicali e talent show. Un profilo ideale, dunque, per un format come il San Marino Song Contest, che seleziona l'artista destinato all'Eurovision.

Roberto Sergio ha inoltre voluto ringraziare Mediaset per la deroga concessa: "Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per l'entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata. A breve annunceremo la squadra tecnico-organizzativa e l'intero cast delle tre serate in diretta (due semifinali e la finalissima) in eurovisione su RTV."

Le parole di Simona Ventura

Dopo l'annuncio, la conduttrice si è detta entusiasta di questa nuova avventura: "Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato presentarlo. Finalmente è arrivato il momento." Per Simona Ventura si tratta di un ritorno alla conduzione dopo l'esperienza al Grande Fratello, andato in onda da settembre a dicembre 2025, che ha segnato il suo rientro a Mediaset dopo diversi anni.

San Marino Song Contest 2026

Il format quest'anno prevede:

Due semifinali il 3 e 4 marzo , con 20 partecipanti ciascuna , selezionati attraverso il percorso Dreaming San Marino Song Contest

il , con , selezionati attraverso il percorso Dreaming San Marino Song Contest Finale il 6 marzo, con 10 artisti emergenti e 10 big

Tutte e tre le serate saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV (canale 550) e Radio San Marino.