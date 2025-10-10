Simona Ventura difende Alfonso Signorini e punge Barbara D'Urso: "Io non mi sono mai fermata"

Simona Ventura torna a parlare, e lo fa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, dove si racconta a tutto tondo, tra il suo ritorno in TV come conduttrice del Grande Fratello e le riflessioni sui colleghi, da Barbara D'Urso ad Alfonso Signorini.

Quando le viene chiesto un commento sul rientro in Rai di Barbara D'Urso - attualmente protagonista di Ballando con le Stelle dopo la chiusura dei suoi programmi Mediaset - la Ventura risponde con eleganza, ma anche con una sottile puntualizzazione: "Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in Borsa. Un periodo toro e un periodo orso (in finanza, "toro" indica un rialzo dei mercati, mentre "orso" segnala un periodo di ribasso o crisi). Per me è sempre stato importante il famoso piano B che mi ha permesso di continuare a lavorare."

Una frase che, se da un lato mostra solidarietà verso la collega, dall'altro lascia intravedere un certo distacco. SuperSimo ricorda infatti di non essersi mai allontanata davvero dal piccolo schermo, sottolineando come la chiave della sua longevità professionale sia stata la capacità di reinventarsi e di non dipendere da un solo progetto.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Con la Rai ci siamo lasciati bene. Non mi pento di nessuna scelta"

Mentre Barbara D'Urso torna in Rai, la Ventura ha fatto il percorso inverso, approdando a Mediaset dopo anni di collaborazione con la tv pubblica. Una decisione che non rimpiange affatto: "Con la Rai ci siamo lasciati molto bene, con grande stima. Mi hanno dato l'opportunità di andare a Mediaset. Sono stati la mia casa per tanto tempo e so per certo che fanno il tifo per me."

Simona ricorda anche il momento in cui, all'apice del successo, decise di rallentare per dedicarsi ai figli: "Venivo da dieci anni magici, ma mi mancava qualcosa. I miei figli stavano diventando adolescenti e volevo star loro vicino. Decisi di prendermi i rischi di uscire dal giro. Ma non ho mai smesso di lavorare."

L'elogio ad Alfonso Signorini: "Un vero eroe della TV"

Non poteva mancare un riferimento al conduttore che ha lasciato il testimone del Grande Fratello proprio a lei. Quando il giornalista le fa notare che le ultime edizioni non avrebbero registrato ascolti eccezionali, Simona difende Alfonso Signorini senza esitazioni: "Non è assolutamente vero... Alfonso ha fatto un lavoro eccellente. Non dimentichiamoci che ha condotto sei mesi all'anno di Grande Fratello Vip per sei anni. In totale fanno tre anni di diretta. Per me è un vero eroe della TV."

Simona Ventura: "Sono anche autrice del mio Grande Fratello"

Infine, la conduttrice svela un retroscena interessante sul suo nuovo ruolo: oltre a condurre, partecipa attivamente ai processi creativi del reality. "Siamo una grande squadra e firmo anche io il programma. Non metto becco su tutto, ma lavoriamo insieme. Ascolto tutto quello che mi si dice, poi ho la mia idea, e insieme troviamo sempre una quadra."

Dopo 15 anni di assenza dalla conduzione di un reality, Simona Ventura è tornata in grande stile. E la sua intervista lo dimostra: determinata, lucida e pienamente consapevole del suo percorso, SuperSimo è più in forma che mai, nonostante gli ascolti in calo della seconda puntata del Grande Fratello.