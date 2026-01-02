Gomorra - Le origini, la recensione: amore e morte nella Napoli degli anni ’70

Tutti ricordiamo i personaggi di Gomorra - La serie, quelle figure tragiche diventate icone della cultura popolare. Ricordiamo con affetto le loro battute ma con sgomento le gesta criminali e ci chiediamo che percorso debba affrontare un essere umano per diventare così. "Echi di domande" ha detto Marco D'Amore alla conferenza di presentazione di Gomorra - Le origini, la serie prequel che parte da questo, da questi quesiti, per andare nel passato e seguire la versione giovane di uno di personaggi che ha dato vita al mito della popolare serie Sky: Pietro Savastano.

Luca Lubrano è il giovane Pietro

La serie, prodotta da Sky Studios con Cattelya è creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW dal 9 gennaio, in tempo per aprire un nuovo anno seriale che si preannuncia molto promettente. Accanto a Fasoli e Ravagli alla sceneggiatura, troviamo anche Marco D'Amore, che è anche regista dei primi quattro episodi di questa serie prequel, mentre gli ultimi due sono affidati a Francesco Ghiaccio.

La nascita di un amore, le origini del male

Siamo ovviamente a Napoli e l'anno è il 1977, quando Pietro ha 15 anni. È un ragazzo che vive in condizione di estrema povertà insieme a quella che si può considerare una zia e i suoi figli, non avendo i genitori. Vive i sogni diretti e semplici di chi non ha nulla: una bella vita, un'auto, una donna accanto. Per questo è affascinato da quello che considera il "re" del suo quartiere, Angelo 'A Sirena, che ha bellezza e carisma, che ha un negozio di vestiti americani frequentato dai giovani della città e gestisce la bisca clandestina del quartiere per conto di un'antica famiglia camorrista. E proprio quando la bisca subisce una rapina, Pietro fornisce ad Angelo la pista per arrivare ai colpevoli, sperando di far presa su di lui.

Pietro e il suo gruppo di giovani amici

È l'inizio del cammino sul difficile e pericoloso percorso criminale della città, verso il suo sogno... o almeno quello che credeva essere il suo sogno: l'incontro con Imma, l'amore che scopre di provare per lei, inizia a suggerirgli che forse qualcosa di diverso è possibile, che forse la realtà si può cambiare e che può essere padrone della propria vita, diventando quel che gli pare.

Pietro e Imma... ma non solo: lo splendido cast di Gomorra - Le Origini

Pietro e Imma in una scena di Gomorra - Le origini

Quando le prime voci sulla serie prequel di Gomorra sono venute fuori, l'idea del racconto della storia d'amore tra Pietro e Imma ci era sembrata preponderante. Ci aveva incuriositi, ma temevamo che non bastasse per tenere in piedi l'impalcatura della serie. Gli autori sono stati infatti abili a non limitasi a questo, ad attingere al mondo di Gomorra - La serie virando tono e approccio, proponendo qualcosa di coerente e complementare: Pietro e Imma ci sono, sono centrali, ma non sono l'unico elemento narrativo della nuova serie, che attorno a loro costruisce un mondo sfaccettato, complesso e ricco di dettagli e dilemmi morali tanto quanto l'originale.

Fabiola Balestrieri è la giovane Scianel

E il tutto è scritto e ricamato con la stessa cura che ha reso iconica la serie madre, con la capacità di creare personaggi di grande impatto: se da una parte non facciamo fatica a riconoscere nel giovane interpretato da Luca Lubrano i semi che germoglieranno nel Pietro Savastano adulto e nello sguardo fiero di Tullia Venezia la Imma che abbiamo conosciuto da adulta, dall'altra ci sono personaggi nuovi che arrivano a minacciare di rubare la scena ai protagonisti. Non solo i ragazzi che accompagnano Pietro sono brillanti, affiatati e veraci al punto giusto, ma Francesco Pellegrino ci regala un Angelo 'A Sirena che rappresenta il cuore pulsante e il catalizzatore della prima stagione. Menzione speciale anche per Fabiola Balestriere nei panni di Annalisa Magliocca, ovvero quella donna forte e determinata che abbiamo conosciuto col soprannome di Scianel.

Non giustificare, ma comprendere

Imma incontra gli amici di Pietro in una scena del prequel di Gomorra

Figure che in Gomorra - Le origini si muovono su uno sfondo complesso, difficile, che la serie ci sbatte in faccia sin dalle primissime battute: alla tv accesa nel bar passa un documentario che sottolinea come in quel quartiere nel 1977 un bambino su sette non raggiunga il primo anno di vita. Questo il mondo in cui i protagonisti si muovono, che non li deve né vuole giustificare, ma serve a comprendere esistenze che si sviluppano con un risentimento che può portare a determinate scelte. Vale per la Napoli di quegli anni, che si risolleva dal colera e vive un periodo di transizione importante, vale per altri contesti contemporanei in cui bambini crescono vedendo le proprie città distrutte. Raccontare il contesto è fondamentale per capire l'umanità che lo vive, in cui i protagonisti della serie, tra cui il giovane Pietro, crescono e cercano di ritagliarsi il proprio spazio.

La splendida ricostruzione della Napoli anni '70 del prequel di Gomorra

Uno spaccato della città partenopea di quegli anni che funziona in termini di costruzione narrativa puntuale, ma anche su quello concreto e visivo della ricostruzione vera e propria: la Napoli anni '70 prende vita grazie alle location individuate, le scenografie e i costumi frutto di una ricerca maniacale che restituisce un'immagine credibile e fedele di quello che era la città in quegli anni e rappresentano un ulteriore valore aggiunto di una serie che sa coinvolgere, emozionare e renderci partecipi di una storia d'amore e morte.

Come ogni prequel riuscito che si rispetti, Gomorra - Le origini riesce a dimostrare una propria forte identità, ma allo stesso tempo richiamare echi di quel che già conosciamo e amiamo. E lo fa candidandosi sin da inizio gennaio come una delle serie da tenere d'occhio di questo nuovo anno che sta nascendo.