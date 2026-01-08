Girl Taken, la recensione: una buona serie thriller, ma nulla più

Ognuno indossa due facce. Sembra dirci questo la nuova miniserie crime Girl Taken, in streaming su Paramount+, che riporta in tv Alfie Allen dopo Il Trono di Spade insieme a Jill Halfpenny e alle due quasi debuttanti sorelle gemelle Tallulah & Delphi Evans.

Professore e studentessa nella serie

Lui è Rick Hansen, un insegnante apparentemente rispettabile e sposato che nasconde un'ossessione per una delle sorelle Riser (Lily), mentre l'altra (Abby) ha una cotta per lui. Quello che nessuno si aspetta è che rapisca Lily proprio in una serata in cui aveva litigato con la sorella. Da questo terribile incipit comincia la storia.

Girl Taken: insegnante di giorno, rapitore di notte

Una suggestiva foto di Alfie Allen nella miniserie Paramount+

Si parte dal romanzo Baby Doll (titolo iniziale della miniserie Paramount+) di Hollie Overton, e da un qualsiasi possibile caso di cronaca riguardante la scomparsa di una ragazza in una tranquilla cittadina inglese. Fin dall'inizio però la storia segue un corso che non è quello canonico della kidnapping series: noi spettatori scopriamo subito che il colpevole è appunto l'insegnante, mentre gli altri personaggi (moglie compresa) ne sono all'oscuro.

La madre Eve davanti alle telecamere

Lungo i sei episodi non assistiamo agli anni di prigionia, al soprannome dato da Rick a Lily (Baby Doll appunto) e agli abusi di lui su di lei, ma anche alla miracolosa fuga e liberazione della ragazza. A quel punto tutti devono affrontare le conseguenze di quanto accaduto, e non sarà semplice per nessuno. I Riser dovranno provare a ricostruire la propria famiglia mentre quella degli Hansen verrà distrutta, in un amaro e crudele contraltare.

Cosa succede dopo: la miniserie Paramount+ affronta il "post rapimento"

Lily riesce a scappare nel bosco in Girl Taken

Girl Taken è a tutti gli effetti un thriller psicologico e familiare più che action: le vite di due famiglie si intrecciano in modo impensabile e nessuna delle due potrà più essere quella di prima. La serie affronta tutte le sfaccettature e contraddizioni possibili dei sentimenti che si provano sia durante un rapimento, per entrambe le parti coinvolte, sia nei mesi successivi al ritrovamento della vittima, per una volta non deceduta. Attraverso una scrittura cruda e intima, lo show prova a guardare dentro i personaggi e a restituire quella rosa di sensazione al pubblico.

Girl Taken. Le due gemelle Evans nei panni delle sorelle Lily ed Abby

Eve ed Abby affrontano a modo proprio la scomparsa di Lily: la prima con l'alcolismo, la seconda nascondendo un segreto. Danni permanenti, una terrificante nuova realtà in cui dover vivere, un mondo andato avanti in tua assenza, resilienza, sorellanza (ancora più forte tra due gemelle) e sacrificio: sono tutti temi e contesti affrontati da questa storia inusuale ed avvincente, che però cade, soprattutto sul finale, in alcuni schemi già visti. La domanda più importante che pone al pubblico è: qual è il prezzo da pagare per riappropriarsi della propria vita?

Preda e predatore: due facce della stessa medaglia?

Girl Taken. Lily imprigionata in una scena

Affrontando in modo peculiare l'elaborazione di un trauma, Girl Taken, cruda ed emotiva, ha un ritmo altalenante, ma che riesce comunque ad appassionare. La miniserie riflette sulla giustizia e soprattutto sul ruolo di predatore e preda nella società: a volte possiamo essere entrambe le cose, altre chi fa del male, altre ancora chi lo subisce, ma spesso i confini si confondono.

Girl Taken. Alfie Allen in una scena della miniserie

Ruoli sociali e antropologici intercambiabili interpretati con successo sia da Alfie Allen e Jill Halfpenny, sia dalle nuove leve Tallulah e Delphi Evans, che riescono a creare sullo schermo, un rapporto profondo e pieno di chiaroscuri. Una menzione speciale va a Niamh Walsh per il ruolo della moglie di Rick, all'oscuro di tutto e che vede il proprio modo crollare, rappresentando bene la categoria delle persone (troppo spesso donne) che non vedono oppure non vogliono vedere l'orrore dei propri coniugi. D'altronde, conosciamo davvero chi ci sta accanto?