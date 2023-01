Gannibal: la serie horror su Disney+ è basata su una storia vera?

Gannibal è una serie tv basata sull'omonimo manga, scritta e disegnata da Masaaki Ninomiya. La serie è interpretata da Yuya Yagira, Kasamatsu, Riho Yoshioka ed è diretta da Shinzo Katayama. L'uscita richiama anche l'attenzione sul fatto che la serie condivide gli stessi produttori di Drive my Car, il film vincitore dell'Oscar degli Oscar dello scorso anno. La serie racconta la storia di Daigo Agawa, un ufficiale di polizia caduto in disgrazia che viene inviato in una remota regione del Giappone. Daigo porta con sé la sua famiglia, ma presto scoprirà che il tranquillo villaggio in cui vive ora nasconde degli orribili segreti.

Di cosa parla Gannibal?

Locandina di Gannibal

Gannibal arriva come un adattamento manga che va direttamente al live-action. Questo è molto particolare, perché, come sappiamo, la maggior parte dei manga viene prima adattata in anime. Il manga Shōnen, ad esempio, riceve pochissimi adattamenti live-action; l'anime sembra essere il formato in cui quel tipo di storia può prosperare molto meglio. Tuttavia, le storie di Seinen, ovvero quelle che sono molto più violente, hanno maggiori possibilità di diventare live-action. Fondamentalmente, la trama segue un ufficiale di polizia appena assunto di nome Daigo Agawa. È uno degli agenti pronti a indagare su una serie di eventi allarmanti vicino al villaggio giapponese immaginario di Kuge. E durante le sue ricerche in quel villaggio, inizia a rendersi conto che potrebbe esserci qualcosa di diverso e sbagliato nelle persone che vivono lì. A questo proposito, Daigo viene immediatamente gettato in un ambiente ostile, in cui ha bisogno di trovare il nesso degli strani eventi che accadono a Kuge. Naturalmente, come uomo di legge, deve trovare un modo per consegnare i responsabili alla giustizia prima che le cose sfuggano di mano. A questo proposito, ci sono già indizi che il villaggio ospiti persone cannibali.

Gannibal in definitiva, è un thriller che lascerà il pubblico senza fiato dopo ogni episodio. Ma è anche una storia umana che riflette sulle differenze tra i valori della famiglia e la cultura che, a prima vista, sembrano così contraddittori eppure sono così riconoscibili. La serie affronta un tema particolarmente scioccante, che lascerà le persone sorprese e senza fiato.

Gannibal è basato su una storia vera?

Gannibal: un momento della serie

Ora che sapete di più su cosa sia Gannibal, vi starete chiedendo da dove sia tratta questa storia. Dopotutto, parte da un'idea piuttosto semplice, nonostante sia una storia inquietante su dei cannibali. Come dicevamo all'inizio, Gannibal è basato su una serie manga di successo creata da Masaki Ninomiya. La sua versione manga segue lo stesso titolo ed è stata pubblicata di recente nel 2018 e si è conclusa nel 2021. A tale proposito, è una delle serie manga più recenti in termini di data di pubblicazione. Gannibal ha un materiale di partenza chiaro estrapolato dalla trama del manga. Ciò significa che la sua trama non è stata creata dal nulla ma basata su una storia che è già stata scritta. I lettori del manga conoscono già la storia di questa serie, ma la versione live-action include anche alcuni contenuti unici.

Gannibal: un'inquietante scena della serie

Gannibal racconta la storia di un villaggio di cannibali in cui gli estranei scompaiono improvvisamente e si crede che siano stati mangiati. Ciò suggerisce che la trama sia puramente fittizia ma in realtà si rifà a dei veri casi di scomparsa avvenuti in un'isola del Giappone diversi anni fa. Gli autori hanno precisato però che i parallelismi con questi fatti sono stati del tutto casuali. Gannibal non è un manga che tratta di esseri superpotenti, personaggi che fanno magie o qualsiasi tipo di fantascienza hard. La storia è in una certa misura molto radicata nella realtà, e questo permette all'adattamento di essere solo uno show normale, girato in una città normale. Il fulcro della questione qui è il tema del cannibalismo, che, ovunque tu vada, è sempre un tabù. Certo, ci sono comunità conosciute che hanno praticato il cannibalismo in passato e probabilmente lo fanno ancora, ma questo argomento è molto oscuro e non se ne parla apertamente.

Horror psicologico e adattamento fedele

Gannibal: un'immagine promozionale

Quindi, Gannibal apporta buoni valori di produzione a uno show che potrebbe essere solo un film horror usa e getta, ma in realtà cerca di adattare il manga nel modo più fedele possibile. Il risultato è una serie che sembra molto simile a un thriller psicologico grazie alla sua attenzione ai personaggi al di sopra della trama. Il nostro protagonista principale, Daigo Agawa, interpretato in modo eccellente da Yagira, è un personaggio che potrebbe essere considerato noioso o banale in altre storie. Ma presto ci rendiamo conto che c'è più di quanto sembri, e questo potrebbe renderlo il protagonista perfetto per questa storia. Riho Yoshioka fa la stessa cosa. Il suo personaggio sembra così distante e strano all'inizio della storia ma man mano che la storia procede, ti rendi conto che l'intera famiglia è stata segnata da alcuni eventi molto oscuri e potrebbero essere gli unici abbastanza pronti ad affrontare ciò che sta arrivando nel villaggio di Kuge.

Gannibal: una scena della serie

In termini di grafica, la serie sembra molto ben diretta e l'atmosfera proveniente da questo piccolo villaggio tra le montagne è opprimente e sicuramente qualcosa che potrebbe diventare il tono distintivo della serie. Solo guardando un fotogramma, sai che c'è un'oscurità nascosta in bella vista. Creare e catturare qualcosa del genere su pellicola è piuttosto difficile. Alla fine, Gannibal sembra un'ottima opzione per coloro che vogliono immergersi in profondità in un horror psicologico che esplora l'oscurità degli esseri umani senza dover affrontare questioni più soprannaturali. C'è sicuramente un elemento fantastico qui, ma è difficile definirlo semplicemente fantasy.