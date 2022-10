From, la recensione: quella cittadina nel bosco

La recensione di From, l'horror thriller drama dal 5 ottobre su Paramount+ con appuntamento settimanale, in cui Harold Perrineau guida una cittadina nell'entroterra statunitense in cui si può entrare ma da cui non si può più uscire.

From: Harold Parinneau in una scena

La neonata piattaforma Paramount+, dopo il catalogo proposto al suo arrivo il 15 settembre, inizia a rimpolparsi recuperando serie rimaste in sospeso in Italia, oltre che novità seriali in contemporanea con la programmazione originale. Eccoci quindi a scrivere la recensione di From, il thriller horror drama in dieci puntate dal 5 ottobre su Paramount+ con appuntamento settimanale, già rinnovato per un secondo ciclo di episodi. From parte da un assunto tanto abusato quanto intrigante: cosa accadrebbe se ci fosse una cittadina nell'entroterra statunitense in cui si può entrare ma da cui poi non si può più uscire?

Quella strada nel bosco

From: una foto di scena

From inizia proprio con tutti gli stilemi tipici dell'horror come Scream, facendoci entrare in medias res nella narrazione e mostrandoci subito le due dimensioni che coesisteranno nel racconto. Da un lato la cittadina nel bosco in cui capiamo presto esserci una minaccia che arriva dai boschi circostanti quando fa buio. Tutti corrono in casa sbarrando porte e finestre, e intimano ai concittadini di fare altrettanto, in primis lo sceriffo Boyd Stevens (Harold Perrineau, che si ritrova un luogo isolato dal mondo conosciuto dopo l'isola di Lost). Dall'altro c'è una famigliola felice che sta facendo un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti, con i genitori (Eion Bailey, anche lui abbonato ai luoghi isolati dopo la cittadina costiera di C'era una volta e Catalina Sandino Moreno, vista in The Affair) che hanno evidentemente dei trascorsi e i due figli (Hannah Cheramy e Simon Webster) che bisticciano tra loro. Le strade di queste due realtà si incontreranno (letteralmente) quando i Matthews troveranno un albero a bloccare la strada e un gruppo di corvi misteriosi e apparentemente portatori di sventura a volarci sopra in cerchio. Tutto per loro sta per cambiare, ma non nel modo che ci si aspetterebbe, come accaduto ad esempio in Wayward Pines.

Quella cittadina nel bosco

From: il cast in una scena

Infatti l'ingresso dei Matthews in città avviene attraverso un grave incidente che coinvolge anche un'altra macchina con due passeggeri a bordo, chiaramente sotto l'effetto di qualche sostanza. Due macchine a imbattersi contemporaneamente nella cittadina è un evento che, lo capiamo presto, non accadeva da anni. Costretti da un lato a soccorrere i nuovi arrivati, dall'altro a difendersi dal buio e a guardare con sospetto gli avventori, i cittadini si ritrovano un nutrito gruppo di new entry pronto a stravolgere i già precari equilibri della cittadina. Già precari perché ovviamente, come in ogni drama che si rispetti, l'elemento soprannaturale è unito indissolubilmente a quello tangibile delle famiglie disfunzionali, siano intese come nuclei biologici o a livello cittadino. Ognuno ha le proprie gatte da pelare dietro le mura domestiche e cerca di non "lavare i propri panni sporchi" all'aperto ma dietro le finestre accuratamente serrate. Perché da quella cittadina non si può più uscire e come questa sceglie i suoi nuovi abitanti? Che cosa sono le creature misteriose e inquietanti che appaiono solamente col buio e attaccano solo chi le fa entrare (elemento che ricorda i vampiri) squarciandogli letteralmente corpo e volto? From allarga anche il topos narrativo della Casa Infestata e Stregata: dopo "è stata la casa", potremo dire "è stata la città".

Quella casa nel bosco

From: una scena della serie

La casa guidata da Donna (Elizabeth Saunders), Colony House, è una sorta di avamposto di controllo da cui si gestiscono i nuovi arrivati in città, a parte rispetto al nucleo cittadino primario, dove ha scelto di vivere ad esempio il figlio dello sceriffo. Un luogo per capire se le new entry siano una minaccia o una possibile risorsa. I Matthews dovranno imparare ad accettare la "nuova normalità" che gli si è presentata sotto gli occhi e accettare che negli anni siano arrivati gli altri abitanti, ricoprendo ruoli come quello dello sceriffo, del medico e così via. C'è anche un altro mistero da risolvere: la famigliola apparentemente felice sta in realtà nascondendo o fuggendo da qualcosa? E soprattutto chi sono gli altri due avventori coinvolti nell'incidente e perché un evento di tale portata è accaduto dopo molti anni: significa qualcosa o si tratta di una pura coincidenza? Anche perché il figlio dello sceriffo realizza dipinti che rappresentano visioni comuni al piccolo Matthews, strizzando l'occhio a Manifest. From, nata dalla mente di John Griffin e nominata ai Saturn Award come Miglior Serie Horror e Miglior Attore a Harold Perrineau, affronta l'antico dualismo tra Scienza e Fede, tra Destino e Libero Arbitrio reso perfettamente da Lost, spartiacque della serialità moderna. From lo mescola visivamente ad una fotografia scura e ad una regia che si prende il suo tempo con toni alla Stephen King, come quelli visti in Castle Rock, altra cittadina dell'immaginario televisivo piena di segreti e misteri da svelare. Quanto siamo padroni delle nostre scelte e quanto è stato già deciso da una strada prestabilita?