Paramount+: le 5 serie da vedere sul nuovo servizio streaming

È arrivata una nuova piattaforma in città: Paramount+, nata negli Usa dalle ceneri di CBS All Access. Lo abbiamo detto qualche giorno fa presentandovi il nuovo servizio e spiegandovi dove poterlo vedere, come potersi abbonare e quali contenuti sono attualmente presenti e sono in arrivo nei prossimi mesi. Cogliamo l'occasione dell'arrivo anche su Sky per gli abbonati al pacchetto Cinema (compresa nel prezzo) dal 23 settembre - anche su Sky Glass, la nuova tv di Sky, e Sky Q - per proporvi 5 serie da vedere su Paramount+, selezionate tra quelle inedite arrivate in Italia in concomitanza con il debutto della piattaforma.

1. 1883

Iniziamo dal prequel di Yellowstone, la serie di Taylor Sheridan che si è creata un proprio successo contro ogni aspettativa, grazie alla scrittura e messa in scena che omaggiano il genere western e il cast scelto capitanato da Kevin Costner. Elementi da cui sta nascendo un universo narrativo, come oramai d'uso in tv, di cui questa miniserie prequel è il primo tassello. Il prossimo sarà l'altro prequel, 1923, questa volta serie a più stagioni con protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford, atteso per il 2023. La miniserie 1883 segue le vicende della famiglia Dutton, durante la Gilded Age, dopo la Guerra di Secessione Americana, mentre attraversa gli Stati Uniti dal Tennessee al Texas per cercare fortuna nel Montana e costruire lo Yellowstone Ranch: protagonisti Sam Elliott, Faith Hill e Tim McGraw.

2. L'uomo che cadde sulla Terra

The Man Who Fell To Earth - L'uomo che cadde sulla terra è una comedy ispirata al romanzo del 1963 di Walter Tevis che ha già dato vita al film omonimo del 1976 con David Bowie, di cui è un sequel, nata inizialmente per HULU e poi per CBS All Access (poi diventata Paramount+), e infine andata su Showtime. Prodotta da Alex Kurtzman (quello di Fringe) e Jenni Lumet (Star Trek: Discovery), la serie pone al centro il rapporto tra un alieno e una scienziata. Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) è l'essere da un altro mondo Faraday mentre Naomie Harris è Justin Falls, brillante ingegnere. I due dovranno imparare a lavorare insieme per salvare ben due pianeti, mentre cercando di fare pace col proprio passato. Nel cast anche Bill Nighy (nel ruolo che fu di Bowie nel film), Jimmi Simpson e Kate Mulgrew e tra le guest Martha Plimpton e Victoria Smurfit. Ogni episodio prende il nome da una canzone di David Bowie.

3. Major of Kingstown

Altra collaborazione tra Paramount+ e Taylor Sheridan (di cui arriverà a novembre anche Tulsa King con Sylvester Stallone), Mayor of Kingstown è un crime thriller con protagonisti Jeremy Renner e Kyle Chandler, già rinnovata per una seconda stagione. I due interpretano i fratelli McLusky, una famiglia che controlla la cittadina del titolo in Michigan al limite della legalità, tra cui le prigioni private. Giustizia e corruzione si scontrano e si mescolano per portare alla luce una realtà piena di chiaroscuri. Nel cast anche Hugh Dillon, co-creatore dello show insieme a Sheridan e fratello di Matt Dillon, Dianne Wiest e Aidan Gillen.

4. Super Pumped: La battaglia per Uber

Nata come serie antologica che in ogni stagione dovrebbe raccontare la storia di un'azienda legata all'attualità, Super Pumped: La battaglia per Uber mette al centro la nascita del celebre servizio di ride sharing. Protagonisti della prima stagione Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler (lo ritroviamo anche qui) e Uma Thurman. Questo ciclo inaugurale è ispirato al libro The Battle For Uber di Mike Isaac, adattato dai creatori di Billions Brian Koppelman e David Levien insieme a Beth Schacter. Al centro del racconto Travis Kalanick (Gordon-Levitt), fondatore e CEO dell'azienda che ha rivoluzionato il trasporto privato e che è stato presto estromesso dal consiglio di amministrazione. La seconda stagione, già ordinata, dovrebbe trattare di un diverso libro in uscita di Mike Isaac, a proposito di Facebook.

5. The Offer

Chiudiamo le 5 serie da vedere su Paramount+ con un prodotto per tutti i cinefili in ascolto, ma non solo. The Offer è una miniserie creata da Michael Tolkin che vuole raccontare il dietro le quinte e il making of, tra rivelazioni inedite e curiosità già note, a partire dal casting, che diede vita alla realizzazione del celebre cult del 1972 Il padrino di Francis Ford Coppola, qui interpretato dal Dan Fogler della saga di Animali Fantastici. Il variopinto e variegato cast comprende Miles Teller (Albert S. Ruddy), Matthew Goode (Robert Evans), Juno Temple (Bettye McCart), Patrick Gallo (Mario Puzo), Burn Gorman: (Charles Bluhdorn), Colin Hanks (Barry Lapidus) e Giovanni Ribisi (Joe Colombo).

