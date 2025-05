Disney Italia Showcase: da Italia's Got Talent al calcio, cosa vedremo su Disney+

Al Teatro Alcione di Milano, The Walt Disney Company Italy ha fatto il suo primo Disney Italia Showcase, mostrando a stampa e addetti ai lavori tutto quello che vedremo nei prossimi mesi in sala e in streaming su Disney+. Non solo: ci sono novità anche per quando riguarda il parco di divertimenti Disneyland Paris e le crociere.

Stitch in Lilo & Stitch

A introdurre la serata Daniel Frigo, CEO e Country Manager dell'azienda, insieme a un ospite d'eccezione: Topolino in persona. Proprio parlando di lui, ha detto: "Topolino in Italia ha avuto un impatto immenso. Questo è stato uno dei primi paesi a innamorarsi di lui. A Torino è comparsa la prima immagine di Topolino e da allora è stato amore. Qui in Italia sono nati tanti personaggi: Paperinik, per esempio, che è uno dei grandi. Nel 1936 è stata lanciata la Fiat 500, ribattezzata proprio Topolino dagli Italiani".

E in effetti l'amore tra Disney e il nostro paese è molto forte. Pensiamo al recentissimo successo del live action di Lilo & Stitch, ricordato sempre da Frigo: "Abbiamo fatto un incasso di 8 milioni, con un milione di presenze. Ormai parlo della la nostra ohana italiana: l'Italia è il terzo paese in EMEA, e il quinto a livello mondiale, per incassi all'opening di Lilo & Stitch".

"In Italia, negli ultimi 2 anni, i nostri film hanno fatto più di 120 milioni, con 20 milioni di presenze: sono veramente fiero di questo risultato. E la cosa bella è che potete trovare tutti questi film campioni d'incassi, Inside Out 2, Oceania 2, Deadpool & Wolverine, su Disney+. Poi i parchi, le crociere. E poi siamo veramente fieri delle nostre produzioni locali: Avetrana, Boris, I leoni di Sicilia sono pensate per il pubblico italiano e per arricchire i contenuti americani. Ce n'è per tutti i gusti".

Nei prossimi mesi vedremo tante novità, dallo sport ai talent show come Italia's Got Talent. Analizziamo quindi, punto per punto, l'offerta Disney.

La magia Disney

Frigo ci tiene a sottolineare che ogni contenuto e prodotto Disney segue sempre un'idea ben precisa: "_Disney ha appena festeggiato i suoi 100 anni: un secolo di storie. Bob Iger ha detto che la magia delle nostre storie è trasformare dei racconti in vere esperienze. Come gruppo lavoriamo proprio su questa magia. La potenza del nostro brand passa per il cinema, i parchi, Disney+".

D'accordo Deborah Armstrong, Disney Plus Advertising EMEA: "Sulla piattaforma abbiamo messo in atto un programma di Premium streaming advertising: con più di 1000 brand coinvolti. Disney+ è costruito sul fandom, con contenuti per tutti. In inglese diciamo che ogni storia comincia con una spark, una scintilla. In italiano la chiamiamo passione".

Disneyland Paris: arriva World of Frozen

La magia Disney non è soltanto legata a film e serie, dunque. Una parte importante dell'offerta è rappresentata dai parchi divertimento e dalle crociere. In Europa c'è Disneyland Paris, che si prepara a espandersi, come detto da Monica Astuti, Italy Country Head Parks&Resorts di The Walt Disney CompanyItalia: "Il Walt Disney Studios Park di Parigi cambia nome e diventa Disney Adventure World. Qui nel 2026 vedremo World of Frozen, dedicato al mondo delle sorelle Elsa e Anna. Nell'area ci saranno nuovi giardini, un'attrazione dedicata a Rapunzel e un nuovo spettacolo. Stiamo lavorando anche a una giostra dedicata al film Up ed è in fase di realizzazione un'area enorme dedicata a Il Re Leone. I nostri imagineers stanno lavorando già alla rupe dei re, che sarà l'ingresso di un'attrazione con l'acqua".

Novità anche per quanto riguarda le crociere: la Disney Cruise Line al momento può contare su 6 navi, ma per il 2030 si punta ad arrivare a 13. Su ogni nave tutte le sere ci sono spettacoli di alto livello, in "stile Hollywood", come li definisce Astuti.

Elio: tra i doppiatori c'è anche Lucio Corsi

Un'immagine di Elio

L'offerta cinematografica della seconda metà del 2025 comincia con Elio: storia di un bambino che sogna di incontrare gli alieni. Tra le voci italiane, insieme ad Alessandra Mastronardi e Neri Marcorè, ce n'è anche una speciale: Lucio Corsi, fresco del successo di Sanremo ed Eurovision. Il cantautore è molto legato all'universo Disney, come dimostrano gli stivali con cui si esibisce: sulla suola ha scritto Andy, come i giocattoli di Toy Story.

Corsi, in una pausa tra le prove del suo tour estivo, si è collegato con Milano: "Toy Story mi ha accompagnato dall'infanzia. Mi sono sempre rivisto nel personaggio di Sid. E anche la musica è stata importante: Randy Newman ha spesso curato i film della Pixar. La musica mi ha permesso di crearmi un altro tipo di realtà. L'adattamento italiano di Hai un amico in me cantato da Cocciante è fantastico. Ho prestato la voce all'ambasciatore Tegmen: è un cameo vocale. La lingua italiana è musicale e lavorare con il suono della nostra lingua per me è interessante. È stato bello anche sperimentare qualcosa che non è il mio campo".

I film Disney del 2025

Tra le altre uscite cinematografiche: I Fantastici 4: Gli Inizi, con Pedro Pascal (23 luglio), Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, che rivede insieme Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis (6 agosto), I Roses, con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch (27 agosto), Tron: Ares (9 ottobre), Deliver Me From Nowhere, il film su Bruce Springsteen con protagonista Jeremy Allen White (uscita prevista a ottobre: lo vedremo alla Mostra del Cinema di Venezia?), Predator: Badlands (6 novembre), Zootropolis 2 (26 novembre) e Avatar: Fuoco e Cenere (17 dicembre).

Davide Romani, Marketing Director Studio and Disney+, ha poi dato qualche anticipazione delle uscite cinematografiche Disney dei prossimi anni. Nel 2026 vedremo: Avengers: Doomsday, The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5, Il Diavolo veste Prada 2, Star Wars: Starfighter. Nel 2027 uscirà invece Frozen 3.

Romani ha sottolineato che, con i suoi 5.46 miliardi nel 2024, Disney è il primo studio global per incassi.

Follemente su Disney+

Il cast di Follemente

Disney negli ultimi anni sta spingendo anche sulle produzioni italiane. FolleMente di Paolo Genovese è stato un grande successo: per ora, con i suoi 17,5 milioni, è il film con il maggiore incasso del 2025 in Italia, come ha sottolineato Alessandro Saba, Head of Original Production. Per annunciare l'arrivo su Disney+ dal 6 giugno, allo showcase sono arrivati proprio il regista e i protagonisti Edoardo Leo, Pilar Fogliati e Vittoria Puccini. Genovese ha parlato così della collaborazione con lo studio: "È la prima volta che lavoro con una piattaforma, anche per I leoni di Sicilia: con Disney è stata una bellissima collaborazione. Al di là del budget che hanno messo e all'aver creduto nel progetto, c'è stata una bella collaborazione creativa. Il mio primo produttore, Amedeo Pagani, mi svegliava la notte per parlarmi della sceneggiatura. Dopo 20 anni ho ritrovato questo. È stata un'esperienza estremamente positiva e creativa. Il titolo Follemente è venuto in mente proprio ad Alessandro Saba".

Edoardo Leo e Pilar Fogliati in Follemente

Fogliati ha parlato così del film: "Sono una grande appassionata di commedie romantiche. Sono felice di far parte di questa famiglia". Puccini ha ricordato invece i giorni delle riprese: "Sul set c'era caos, delirio, ma anche grandissimo divertimento e sintonia. Paolo ci lasciava fare, perché la commedia ha bisogno che si crei un'atmosfera giocosa. Quando però eravamo troppo ridacchioni, come dice lui, voleva dire che avevamo sconfinato e ci riportava all'ordine".

Per Leo invece: "Il personaggio di Follemente è quello che mi somiglia di più tra tutti quelli che ho fatto. Piero, con tutte le figure di merda che fa, mi rappresenta. Secondo me, ora che arriva in streaming, Follemente avrà una vita lunghissima: farà discutere ancora".

Disney+: le serie in arrivo

Per quanto riguarda le serie in arrivo sulla piattaforma, Francesco Magini, Vice President, Disney+ DTC Italia, ha presentato tutti i nuovi titoli, mostrando anche qualche immagine inedita della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, di cui è stata confermata anche una terza, e della quinta di Only Murders in the Building. In arrivo anche The Bear 4, High Potential 2, Paradise 2, Shōgun 2, Daredevil: Rinascita 2.

Tra i nuovi titoli abbiamo: Predator: Killer of Killers, film animato che arriva il 6 giugno, Ironheart, serie Marvel in uscita il 26 giugno, e All's Fair, nuova serie di Ryan Murphy in arrivo in autunno, con un cast notevole: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close.

Tra le novità interessanti anche Underdogs: serie documentario di National Geographic che racconta gli animali più strani. La voce narrante è di Ryan Reynolds.

UEFA Women's Champions League

Non solo spettacolo e documentari: su Disney+ arriva anche lo sport. In particolare il calcio: la piattaforma avrà in esclusiva tutte le partite della UEFA Women's Champions League senza costi aggiuntivi. L'annuncio arriva dopo la firma di un accordo di cinque anni, con cui The Walt Disney Company ha ottenuto i diritti di trasmissione in diretta della competizione, dal 2025/26 al 2029/30. Si comincia a ottobre 2025, con l'introduzione del format che prevede una fase campionato con 18 squadre. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all'Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+.

Italia's Got Talent

Mara Maionchi giudice di Italia's Got Talent

Infine, ci sono novità anche per quanto riguarda Italia's Got Talent: ai giudici Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini si aggiunge Alessandro Cattelan. Fru e Aurora dei The Jackal si confermano invece conduttori. Le nuove puntate arrivano su Disney+ il 5 settembre e la finale, prevista per il 31 ottobre, sarà trasmessa in live streaming.

Cattelan ha raccontato così questa nuova avventura: "Abbiamo iniziato. Ho sempre grande ammirazione per Fru e Aurora: il lavoro più pesante è il loro. Noi vediamo gente matta, dei talenti e dei talentini. Ho dato un sacco di no: sono stato severissimo. E un golden buzz, di cui sono molto fiero". Fru non è d'accordo: "La squadra è incredibile, loro hanno più responsabilità però, che spero di non dover prendere mai! Non posso dire no a qualche persona già visibilmente fragile. Quello è un lavoro sporco che possono fare loro, io mai".

Secondo Lamborghini: "Quest'anno i concorrenti sono molto carichi, convinti del loro talento e molto divertenti. Me la stavo facendo addosso dalle risate". Maionchi invece: "Disney mi ha chiesto gentilmente di non dire parolacce. Mi sono trattenuta, ma per me è difficilissimo. Perché se fosse per me sarei un po' più esplicita. Perché alla fine la parolaccia è un sunto di quello che pensi".