15 migliori film su uragani e tornado da vedere

Ecco i migliori film su uragani e tornado: da Twister a La tempesta perfetta, da Hurricane - Allerta uragano a Into the Storm, quelli da vedere per ritrovarsi... nell'occhio del ciclone.

Una scena di Into the Storm

Cicloni, uragani e trombe d'aria sono tra i fenomeni atmosferici preferiti del cinema, utilizzati per portare sul grande schermo impressionanti immagini di devastazione ma scelti anche per la loro potenza evocativa. Come se fossero dotate di una personalità propria, le calamità naturali impresse su pellicola diventano veri e propri personaggi della storia, favorendo od ostacolando i protagoisti.

Gli uragani spazzano via tutto quello che trovano sul proprio cammino, lasciando dietro di sé le macerie non solo di strade e abitazioni ma anche delle vite delle persone. Non avete idea di come potreste sopravvivere all'arrivo di un devastante ciclone? Forse potete prendere spunto da queste pellicole a tema che abbiamo selezionato per voi. Da Twister a La tempesta perfetta, da Come un uragano a Into the Storm, ecco i migliori film su uragani e tornado da vedere, possibilmente all'asciutto e con un tetto (resistente) sulla testa.

1. La tempesta perfetta (2000)

George Clooney e Mark Wahlberg in una scena del film La tempesta perfetta

Dovendo stilare una lista dei migliori film su uragani e tornado non potevamo che iniziare con La tempesta perfetta, pellicola del 2000 per la regia di Wolfgang Petersen e basata sull'omonimo libro di Sebastian Lunger. Il romanzo, così come il film, racconta una vicenda realmente accaduta: le disavventure in mare aperto del peschereccio Andrea Gali, imbattutosi nella furia di quell'uragano - l'uragano Grace - che nel 1991 colpì con violenza inaudita la costa est degli Stati Uniti. Nel cast George Clooney, nei panni del capitano Billy Tane, Mark Wahlberg e Diane Lane.

2. Twister (1996)

Helen Hunt e Bill Paxton in una scena di Twister

Jo Thornton (Helen Hunt) è una giovane metereologa dell'Oklahoma, diventata una storm chaser (cacciatrice di tempeste) dopo aver assistito, a soli cinque anni, alla morte del padre risucchiato da un tornado. In viaggio con il suo fuoristrada e con un gruppo di tecnici specializzati, la donna è decisa a trovare l'uragano perfetto per poter sperimentare un innovativo strumento messo a punto dalla squadra e chiamato La piccola Dorothy. Ad andare in suo aiuto sarà l'ex marito Bill Harding (Bill Paxton), ex cacciatore di tornado che lavora come meteorologo in televisione. Diretto da Jan de Bont e candidato a due premi Oscar, Twister può vantare degli effetti speciali davvero molto avanzati, soprattutto per l'epoca.

3. Into the Storm (2014)

Into the Storm: cacciatori di tornado alle prese con la forza della Natura

Film del 2014 diretto da Steven Quale e girato in stile falso documtario, Into the Storm è ambientato in una cittadina del Colorado alla mercé di una serie di tornado di potenza inaudita. In questo scenario di morte e devastazione, un gruppo di cacciatori di tornado è alla ricerca dello scatto perfetto mentre gli abitanti cercano disperatamente riparo dalla furia di Madre Natura.

4. Crawl - Intrappolati (2019)

Crawl - Intrappolati: Kaya Scodelario con Barry Pepper in una scena

Crawl - Intrappolati, pellicola del 2019 per la regia di Alexandre Aja, è la storia di Haley Keller (Kaya Scodelario), una giovane donna alla disperata ricerca del padre Dave (Barry Pepper) mentre in Florida infuria un uragano di categoria 5. Una volta trovato il genitore ferito nello scantinato della casa di famiglia a Coral Lake, padre e figlia rimangono intrappolati in balia delle acque e di grossi e famelici alligatori.

5. Resta con me (2018)

Resta con me: Shailene Woodley e Sam Claflin in una scena del film

Richard Sharp (Sam Claflin) e Tami Oldham (Shailene Woodley) sono due ragazzi innamorati che condividono una grande ambizione: girare il mondo su una barca. Il loro desiderio sembra trasformarsi presto in realtà quando al ragazzo viene offerto di portare un veliero da Tahiti a San Diego. Il sogno, però, si trasforma in un incubo quando i due vengono sorpresi in mare aperto dalla devastante potenza dell'Uragano Raymond. Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur, è basato su una vicenda realmente accaduta nel 1983.

6. All is Lost - Tutto è perduto (2013)

All Is Lost: Robert Redford in difficoltà in alto mare in una scena del film

Unico interprete di All is Lost - Tutto è perduto è Robert Redford, nei panni di un marinaio che decide di compiere un viaggio in solitaria sull'oceano Indiano a bordo della sua barca a vela, la Virginia Jean. La traversata, però, non procede come previsto. Dopo che una falla nello scafo rischia di affondare l'imbarcazione, un uragano si abbatte sull'esperto navigatore, mettendo a dura prova la tempra fisica e morale dell'uomo.

7. Hurricane - Allerta uragano (2018)

Hurricane - Allerta uragano: Toby Kebbell e Ryan Kwanten in una scena del film

Se siete alla ricerca di un film su uragani e tornado da vedere al sicuro nel salotto di casa vostra, Hurricane - Allerta uragano è proprio la pellicola che fa al caso vostro. Ambientato nella cittadina rurale di New Hope in Alabama, questo lungometraggio diretto da Rob Cohen segue le vicissitudini di due fratelli, William (Toby Kebbell) e Breeze (Ryan Kwanten), che si ritrovano ad affrontare due grossi problemi in una volta sola. Da un lato una banda armata di malviventi che ha messo gli occhi sulle riserve aurifere locali, dall'altro l'uragano più potente che si sia mai visto sulla costa del Golfo.

Una sconvolgente immagine tratta dal film Hurricane - Allerta uragano

8. Come un uragano (2008)

Richard Gere e Diane Lane sono i protagonisti del film Nights in Rodanthe, tratto da un romanzo di Nicholas Sparks

Richard Gere e Diane Lane sono i protagonisti di questo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks: Come un uragano. Adrienne Willis, due figli e un divorzio alle spalle, decide di accogliere la richiesta di un'amica e di occuparsi per qualche giorno della sua locanda a Rodanthe, nel North Carolina. Qui la donna fa la conoscenza di Paul Flanner, stimato chirurgo plastico nonché unico ospite della settimana, mentre un potente uragano si prepara ad abbattersi sulla zona.

9. Sharknado (2013)

Sharknado - una scena del film

Se pensate che gli uragani possano rappresentare un evento catastrofico, provate a pensare a un tornado composto da feroci squali che attaccano anche sulla terra ferma. È quello che succede in Sharknado, B-movie diventato ormai un cult e facente parte di una serie di film con cinque seguiti. Protagonisti principali della pellicola sono Ian Ziering e Tara Reid, rispettivamente nei panni di Fin e April Shepard, due ex coniugi che dovranno cercare di sopravvivere a questa nuova e inimmaginabile calamità piovuta (letteralmente) sulla città di Los Angeles.

10. Taklub (2015)

Taklub: una drammatica immagine del film di Brillante Mendoza

Pellicola drammatica filippina diretta da Brillante Mendoza e con Nora Aunor, Julio Diaz e Lou Veloso, Taklub è incentrata sui sopravvissuti del super tifone Haiyan che, nel 2013, distrusse l'area centrale delle Filippine. La trama racconta la devastazione del ciclone tropicale a un anno dalla catastrofe, tra dolore, resilienza e speranza per il futuro.

11. Pioggia infernale (1998)

Morgan Freeman e Christian Slater sono i protagonisti del film Pioggia infernale

Christian Slater è Tom, un portavalori con il compito di recuperare i soldi dalle banche di una cittadina del MidWest prima che una violentissima tempesta li trasformi in carta straccia. Morgan Freeman è Jim, capo di una banda di rapinatori che ha messo gli occhi sul denaro. Pioggia infernale (di Mikael Salomon) è uno scontro all'ultima pallottola, mentre un uragano imperversa sulle teste dei protagonisti e l'acqua del fiume inonda le strade.

12. Hours (2013)

Paul Walker in una scena del film Hours

Quello che per Nolan e la moglie Abigail doveva essere il più bel giorno della loro vita, la nascita della loro prima figlia, si trasforma in una tragedia. L'uragano Katrina, infatti, distrugge l'ospedale di New Orleans dove si trova la coppia e Nolan si ritrova improvvisamente solo (la moglie muore durante il parto) a fare i conti con la fame e con una bambina nata prematura. Diretto da Eric Heisserer, Hours è un film del 2013 con protagonista il compianto attore Paul Walker.

13. Storm Cell - Pericolo dal cielo (2008)

Una sequenza tratta dal film Storm cell - Pericolo dal cielo

In questa pellicola del 2008 dal titolo Storm cell - Pericolo dal cielo, una serie di violenti tornado si abbatte su un paese degli Stati Uniti, mettendo in grave pericolo la popolazione. Protagonista delle vicende narrate è April Saunders (Mimi Rogers), metereologa specializzata nello studio di tornado nonché l'unica a rendersi conto dell'imminente arrivo di una gigantesca tempesta. Riuscirà la donna a mettere in salvo la sua famiglia e a scongiurare una tragedia annunciata?

14. Geostorm (2017)

Geostorm: una scena del film

Nel 2019, a seguito di un susseguirsi di eventi naturali catastrofici, una coalizione internazionale commissiona un sistema di satelliti dal nome Dutch Boy, in grado di controllare i fenomeni climatici come tempeste e uragani. Inizialmente a capo del progetto e poi estromesso per la sua irriverenza verso il Senato, Jake Lawson (Gerard Butler) viene richiamato quando Dutch Boy sembra aver smesso di funzionare. La sua missione sarà quella di partire per lo spazio alla ricerca dell'avaria che sta compromettendo il funzionamento del sistema. Geostorm è una pellicola del 2017 per la regia di Dean Devlin.

15. L'ultima tempesta (2016)

L'ultima tempesta: Chris Pine in una scena del film

Concludiamo la nostra lista dei migliori film su uragani e tornado con una pellicola del 2016 per la regia di Craig Gillespie: L'ultima tempesta. Basato su eventi realmente accaduti, la pellicola porta sul grande schermo la terribile tempesta che, nel febbraio del 1952, si abbatté sulla petroliera SS Pendleton, spezzandola a metà e intrappolando oltre 30 marinai al suo interno. Nel cast anche Chris Pine nei panni del sottufficiale della Guardia Costiera degli Stati Uniti Bernard Webber e Casey Affleck.

