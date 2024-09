Tyrese Gibson: la star di Fast & Furious in arresto per non aver pagato gli alimenti alla figlia

Tyrese Gibson è in custodia cautelare ad Atlanta dopo una controversa udienza per il mantenimento dei figli, durante la quale il giudice gli ha ordinato di pagare 73.000 dollari alla sua ex compagna per evitare il carcere, secondo i documenti del tribunale.

L'attore si è presentato alla Corte Superiore della Contea di Fulton per l'ultima udienza della sua battaglia contro l'ex moglie Samantha Lee, con cui condivide la figlia Soraya. A Gibson era stato ordinato di pagare 10.690 dollari al mese per il mantenimento dei figli nell'aprile 2023, ma il giudice Kevin Farmer lo ha condannato per oltraggio alla corte; Gibson è stato visto ammanettato in tribunale e poi allontanato da un ufficiale giudiziario.

Farmer ha dato all'attore di Fast & Furious l'opportunità di evitare il carcere se pagherà 73,525,73 dollari entro 48 ore, secondo l'ordine di incarcerazione pubblicato dall'Hollywood Reporter. Questo avrebbe incluso 7.500 dollari di spese legali pagate da Lee. Secondo TMZ, Gibson aveva versato mensilmente una somma parziale di 2.200 dollari per il mantenimento dei figli - poco meno del 25% dell'importo ordinato dal tribunale nel 2022 durante un'altra controversa udienza. Secondo TMZ, Gibson sta prendendo accordi per pagare l'intera somma e lasciare il carcere di Atlanta.

Fast X: Tyrese Gibson in una scena del film

Domenica Gibson aveva comunicato ai suoi follower su Instagram che il suo arresto poteva essere imminente in un post in cui aveva attaccato anche Farmer e aveva espresso dubbi sull'equità del sistema dei tribunali familiari nei confronti dei padri.

Dwayne Johnson e Tyrese Gibson: pace fatta per le star di Fast and Furious

Gibson e Lee si sono sposati nel 2017. Lei ha presentato richiesta di divorzio nel 2020 e i due hanno successivamente rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno definito la separazione "uno sviluppo doloroso e significativo nelle nostre vite". Oltre alla figlia avuta con Lee, Gibson ha una figlia adolescente, Shayla, con l'ex moglie Norma Mitchell.

L'attore dovrebbe far ritorno nel franchise di Fast & Furious per il sequel di Fast X nonché 11esimo capitolo della saga con protagonista Vin Diesel.