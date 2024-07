E.T. l'Extraterrestre: la proiezione speciale del cult di Steven Spielberg Spielberg a Locarno 2024

Prime anticipazioni sul programma del Locarno Film Festival 2024, che verrà svelato il 10 luglio. Tra le proiezioni più attese l'evento speciale dedicato a E.T. l'Extraterrestre di Steven Spielberg Spielberg, che inaugurerà la selezione dei Locarno Kids Screenings.

Ad animare il Pre-Festival sarà la proiezione di Fiore mio, documentario dell'acclamato scrittore italiano Paolo Cognetti, che debutterà in prima mondiale martedì 6 agosto alle 21.15 in Piazza Grande, per l'appuntamento Prefestival a ingresso libero presentato da UBS. Riprendendo alcuni dei temi affrontati ne Le otto montagne, da cui Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch hanno tratto l'omonimo film presentato a Cannes, il primo lungometraggio di Cognetti racconta del suo profondo amore per il Monte Rosa, intrecciando incontri, dialoghi e riflessioni personali con immagini spettacolari delle sue escursioni sul massiccio alpino. Prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e EDI Effetti Digitali Italiani, e con il sostegno di Film Commission Vallée d'Aoste, Fiore mio sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo e uscirà in Italia il 25, 26 e 27 novembre.

E.T. - L'extra-terrestre: L'alieno visto con gli occhi di un bambino

King Vidor e Steven Spielberg

La locandina de La folla di King Vidor

Il 7 agosto alle 15.30 al Palexpo (FEVI) l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) sarà protagonista di un altro dei tanto amati concerti d'apertura del Festival: come negli anni precedenti, verrà proiettato un classico del cinema muto con musiche dal vivo eseguite dall'OSI. Il titolo di quest'anno La folla (1928) di King Vidor - è stato a lungo considerato da molti cinefili come l'apice dell'era del muto, quasi un concentrato simbolico di tutti gli elementi che hanno reso quel periodo della storia del cinema così ricco. La colonna sonora che l'OSI eseguirà durante la proiezione è opera di Carl Davis, celebre compositore britannico scomparso l'anno scorso.

Domenica 4 agosto alle 21.15 in Piazza Grande le famiglie e il pubblico più giovane del Locarno Film Festival avranno l'occasione di vedere sul grande schermo, sempre gratuitamente, la versione italiana di E.T. L'Extraterrestre di Steven Spielberg, che inaugurerà la selezione dei Locarno Kids Screenings. Durante il Festival, il Vision Award Ticinomoda verrà conferito a Ben Burtt, sound designer a cui è riconosciuto il merito di aver trovato l'indimenticabile voce originale di E.T.; durante la lavorazione del film, infatti, Burtt si era imbattuto in una fumatrice accanita e le aveva chiesto di pronunciare l'immortale frase "E.T. telefono casa!". Il resto è storia.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 7 al 17 agosto 2024.