10 migliori film e serie da vedere per la Festa della Donna

I migliori film e le serie TV da vedere per la festa della donna: da Ocean's Eight a Erin Brockovich, da Orange is the New Black a Unbreakable Kimmy Schmidt, ecco da dove cominciare per passare questa festività nel migliore dei modi.

Emma Stone in una scena di The Help insieme a Octavia Spencer e Viola Davis

La festa della donna è una data importante per poter celebrare la femminilità in tutte le sue sfaccettature e sfumature. Che lo si faccia con le amiche, con il proprio compagno o compagna di vita o semplicemente con se stesse, festeggiare questa ricorrenza può essere tanto un momento di svago da passare in spensieratezza come un occasione per approfondire tematiche fondamentali, scoprire figure iconiche realmente esistite o riflettere sulla condizione della donna in epoche passate. Per questo articolo abbiamo deciso di selezionare i migliori film e serie TV per la festa della donna da vedere, alcuni dei quali sono comodamente recuperabili su Infinity in una Collection dedicata proprio a questo giorno. Da Ocean's Eight a Erin Brockovich, da Orange Is the New Black a Unbreakable Kimmy Schmidt, ecco da dove cominciare per passare questa festività nel migliore dei modi.

1. Orange is the New Black (2013 - 2019)

Orange Is the New Black: Taylor Schilling in una scena di gruppo nell'episodio Fool Me Once

Apriamo questa nostra lista dei film da recuperare per la festa della donna con una serie TV diventata ormai di culto: Orange Is the New Black. Ispirata al memoir omonimo di Piper Kerman, la serie, di cui potete trovare la settima ed ultima stagione su Infinity, è un dramedy che racconta l'esperienza in prigione della sua protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), una brava ragazza della middle class americana che si ritrova a dover scontare quindici mesi di reclusione per un crimine compiuto dieci anni prima. L'incipit di Orange Is the New Black diventa lo spunto per un racconto corale che esplora amore e amicizia in tutte le loro sfaccettature e che tocca temi sociali importanti nella contemporaneità che stiamo vivendo.

2. The Help (2011)

Emma Stone in una scena di The Help insieme a Viola Davis

Proseguiamo con un film che ci regala dei ritratti femminili davvero indimenticabili: The Help. In questa pellicola diretta da Tate Taylor, ambientata nel Mississippi degli anni Sessanta, incontriamo una ragazza che vorrebbe inseguire il sogno di diventare scrittrice, Eugenia "Skeeter" Phelan (Emma Stone), invece che sposarsi e adattarsi al modello di donna che la società del tempo vorrebbe per lei. Tornata a Jackson dopo gli anni dell'università, la ragazza comincia a rendersi conto di quanto il mondo in cui vive sia intriso di razzismo ed ipocrisia, per questo decide di dare una voce a chi non ne ha, ossia le domestiche di colore a cui viene affidata, quasi completamente, l'educazione dei bambini. Per farlo Skeeter si rivolge ad Aibileen (Viola Davis), la cameriera della sua migliore amica, e a Minny (Octavia Spencer), una domestica particolarmente sfrontata. Tra loro nascerà una fortissima amicizia, che le aiuterà a superare le difficoltà della vita di tutti i giorni e a ribellarsi alle continue umiliazioni che sono costrette a subire per essere donne e per il colore della loro pelle. A rendere questo film ancora più indimenticabile anche le interpretazioni di Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard e Allison Janney.

3. 40 sono i nuovi 20 (2017)

40 sono i nuovi 20: Reese Witherspoon e Pico Alexander in una scena del film

Tra i film disponibili su Infinity nella Collection dedicata alla festa della donna troviamo anche 40 sono i nuovi 20, il film diretto da Hallie Meyers-Shyer con protagonista Reese Witherspoon. Fresca di divorzio, Alice Kinney (Witherspoon) decide di vivere al meglio i suoi 40 anni e divertirsi. Una sera, ad una festa, farà la conoscenza di tre aspiranti registi e deciderà di ospitarli nella sua casa appena ristrutturata di Los Angeles, dove i ragazzi potranno esplorare tutto il loro potenziale. Peccato che comincerà a provare qualcosa per uno di loro, Harry (Pico Alexander), proprio quando l'ex marito Austen (Michael Sheen) decide di presentarsi alla sua porta con l'intenzione di riconquistarla.

4. Il diritto di contare (2016)

Il diritto di contare: Taraji P. Henson in un momento del film

Continuiamo con Il diritto di contare, un'altra pellicola della nostra lista che ha tra le sue protagoniste la fantastica Octavia Spencer. Diretto da Theodore Melfi e basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, il film racconta la storia di un gruppo di matematiche afroamericane che, lavorando alla NASA, contribuirono al successo del programma spaziale negli Usa. Anche in questo caso la storia è ambientata negli anni Sessanta, in un periodo segnato dalla Guerra Fredda e da una segregazione razziale da cui sembra ancora impossibile affrancarsi. Katherine Johnson (Taraji P. Henson) e le sue colleghe Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae) devono scontrarsi con le continue discriminazioni dei colleghi maschi e del resto della società in cui vivono tanto per il loro sesso quanto per il colore della loro pelle: dimostrare le proprie doti per le tre matematiche sarà estremamente difficile, ma con il tempo riusciranno a distinguersi nel mondo governato da uomini in cui lavorano.

5. Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 - 2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Ellie Kemper è l'indistruttibile Kimmy

Unbreakable Kimmy Schmidt è una serie tv creata da Tina Fey e Robert Carlock, con protagonista Ellie Kemper. Al centro della storia la Kimmy Schmidt del titolo, una ragazza che sta cercando di superare un evento estremamente traumatico: quindici anni prima è stata rapita e tenuta reclusa insieme ad altre donne in un bunker dal capo di una setta, il reverendo Gary Wayne (Jon Hamm). Una volta libera la ragazza si trasferisce a New York ed è pronta a recuperare tutto il tempo perduto: pur spaventata da tutte le novità che si presentano sul suo cammino, la ragazza affronta tutto con positività e buon umore, trovando lavoro come babysitter per una famiglia ricca dell'Upper East Side. Considerata tra migliori sitcom degli ultimi anni, Unbreakable Kimmy Schmidt è caratterizzata da una scrittura veloce ed estremamente brillante, infarcita di riferimenti alla cultura pop statunitense: imperdibile per gli amanti delle comedy capaci di veicolare temi e spunti di discussione molto profondi.

6. Tu la conosci Claudia (2004)

Una scena di Tu la conosci Claudia?

Sempre tra le pellicole presenti nella Collection di Infinity dedicata al giorno della donna traviamo anche Tu la conosci Claudia, film nostrano diretto da Massimo Venier con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. La storia è quella di una donna insoddisfatta e perennemente in cura dall'analista, Claudia, moglie di Giovanni ma che cerca una scappatoia da una vita che non le piace nelle relazioni extraconiugali. Ad incrociare il suo cammino saranno Aldo, tassista sciupafemmine, e Giacomo, uomo solo separatosi dalla moglie: entrambi si innamoreranno di lei. Paola Cortellesi - che non fa rimpiangere la mancanza dell'habitué dei film del trio comico, Marina Massironi - in Tu la conosci Claudia dà sfoggio delle sue capacità di attrice, perfetta in questo tipo di commedia per la sua versatilità.

7. Frida (2002)

Salma Hayek nei panni di Frida Kahlo

Tra i film perfetti da recuperare durante la festa delle donne non potevamo non inserire questo biopic dedicato ad una figura storica estremamente famosa: Frida, incentrato su una delle pittrici più conosciute di tutti i tempi. Frida Kahlo (qui interpretata da una perfetta Salma Hayek), scopre il proprio talento artistico dopo un grave incidente che la vede immobilizzata a letto per molti mesi. Una volta ripresasi va in cerca del pittore Diego Rivera (Alfred Molina), notissimo artista messicano famoso per essere un gran seduttore, per mostrargli i suoi dipinti. Tra i due scoppierà una forte passione che li porterà al matrimonio, che sarà però segnato dai continui tradimenti di lui. Il film segue l'evolversi del rapporto tra Frida e Diego, che resteranno legati per tutta la vita, e la carriera di pittrice della donna, che pian piano si farà conoscere in tutto il mondo.

8. Una mamma per amica (2000 - 2016)

Lauren Graham e Alexis Bledel nell'episodio 'Il Viaggio' dove mamma e figlia vanno in visita ad Harvard nella serie tv Una mamma per amica

Torniamo alle serie tv con uno dei prodotti più amati di sempre, perfetto per passare la festa delle donne con una delle figure più importanti della nostra vita: la mamma. Una mamma per amica, ideata da Amy Sherman con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel, esplora le vite di Lorelai Gilmore e di sua figlia Rory nella particolarissima cittadina di Stars Hollow, tra amicizie inaspettate, nuovi amori e le piccole difficoltà della vita di tutti i giorni che si trasformano in occasioni per crescere. Apprezzatissima per i suoi dialoghi mai banali e per i temi trattati, soprattutto per la rappresentazione del difficile passaggio dall'adolescenza alla vita adulta, ma anche per le ottime performance del cast.

9. Ocean's 8 (2018)

Ocean's 8: Sarah Paulson, Sandra Bullock e Rihanna in una scena del film

Diretto da Gary Ross, Ocean's 8 è lo spin-off al femminile della trilogia Ocean's e racconta la storia del tentato furto di una preziosissima collana indossata dall'attrice Daphne Kluger (Anne Hathaway). A capo della missione Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella del recentemente defunto Danny (George Clooney nei film precedenti), ed insieme a lei l'amica Lou (Cate Blanchett), Amita (Mindy Kaling), Tanny (Sarah Paulson) e Constance (Awkwafina). Debbie e il suo team cercheranno di scambiare la collana con una sua copia, peccato che a mettergli i bastoni tra le ruote ci si metterà l'ex amante della capobanda, di cui lei è ancora innamorata. Nel cast anche Rihanna ed Helena Bonham Carter. Anche Ocean's 8 è tra i film disponibili nella Collection creata da Infinity per la festa della donna.

10 . Erin Brockovich - Forte come la verità (2000)

Una scena di Erin Brockovich

Concludiamo questa nostra lista dei film da recuperare in occasione della festa della donna con Erin Brockovich - Forte come la verità, un altro ritratto di una donna estremamente forte tratto da una storia vera. Erin (Julia Roberts) è una donna divorziata e con tre bambini piccoli da crescere, in cerca di lavoro dopo essere stata licenziata. Dopo una lunga ricerca riesce a farsi assumere come segretaria di un avvocato, Ed Masry (Albert Finney): un giorno, tra gli incartamenti che sta sistemando, trova dei vecchi referti medici e scopre del tentativo da parte di una potente azienda di coprire un caso di avvelenamento delle acque. Lo scopo di Erin diventerà quello di rendere giustizia a tutte quelle persone che, a causa della sostanza velenosa scaricata nell'acqua, hanno contratto gravi malattie: grazie ad il suo impegno costante ed il suo fortissimo senso di giustizia la donna riuscirà ad organizzare una class-action e a mettere in grandi difficoltà i responsabili.