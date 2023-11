Zac Efron, Madame Web e i Ghostbusters: un 2024 da non perdere con i film Eagle, Sony e Paramount

The Iron Claw con Zac Efron e Jeremy Allen White arriva in Italia con il titolo The Warrior, e poi ancora Madame Web, Sydeny Sweeney e l'attesissimo nuovo film dei Ghostbusters: questo sarà il 2024 di Eagle Pictures, Sony e Paramount.

Chiudere alla grande, aprire alla grandissima. Il 2024 di Eagle Pictures (che comprende Sony Pictures e Paramount Italia) si preannuncia esplosivo. Forte dell'ottimo incasso di Napoleon di Ridley Scott, distribuito da Sony, Eagle si piazza subito come l'alternativa natalizia: il 21 dicembre, come annunciato durante le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, vedremo in sala One Life di James Hawes, storia vera con un grande Anthony Hopkins.

Locandina di 50 km all'ora

Il 4 gennaio 2024, invece, vedremo il nuovo film di Fabio De Luigi, 50 Km all'ora, una commedia on the road con Stefano Accorsi e lo stesso Fabio De Luigi. Spazio poi per il cinema americano: l'11 gennaio tornano le Mean Girls con il musical di Samatha Jayne e Arturo Perez Jr., mentre il 25 gennaio, distribuito da Sony, ecco l'attesa commedia Tutti tranne te di Will Gluck, con una delle coppie più forti: Sydeny Sweeney e Glen Powell.

Eagle, Sony e Paramount: The Warrior con Zac Efron, e poi la Marvel con Madame Web

The Iron Claw: Zac Efron in una foto del film

Attenzione, perché Eagle porta in Italia uno dei casi cinematografici dell'anno: con il titolo The Warrior (The Iron Claw, titolo originale), uscirà il 1 febbraio lo sport drama di Sean Durkin targato A24, con Zac Efron e Jeremy Allen White. Come da tradizione Sony, ecco il mondo dei fumetti Marvel: dall'universo di Spider-Man, il 14 febbraio è il momento di Madame Web di S.J. Clarkson, con Sydney Sweeney e Dakota Johnson. Il 22 febbraio, grande curiosità per Bob Marley: One Love di Reinaldo Marcus Green. Nel ruolo della leggenda giamaicana, Kingsley Ben-Adir.

Il listino 2024, tra horror, commedi e... i Ghostbusters!

Locandina di Imaginary

La primavera di Eagle Pictures si apre con l'horror. Il 7 marzo, infatti, esce Imaginary di Jeff Wadlwos con DeWanda Wise, Tom Payne e Pyper Braun. Al centro del film, un inquietante orsacchiotto. E l'Italia? Il 14 marzo per Eagle esce in sala Leopardi&Co. Di Federico Biondi, commedia romantica con Nicola Barnaba, Roberto Cipullo e Mauro Graiani. A chiudere, i fantasmi di New York: il 28 marzo con Sony Pictures tornano gli Acchiappafantasmi della Grande Mela con Ghostbusters: Minaccia glaciale di Gil Kenan, che mischia volti nuovi (Mckenna Grace) ai volti storici della saga (Bill Murray).

Ecco il listino completo delle uscite Eagle, Sony, Paramount per il 2024 (e questo finale di 2023):