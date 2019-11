Spider-Man: Far From Home in 4K e Blu-ray, recensione: un'esperienza audio-video da non perdere

La recensione di Spider-Man: Far From Home in 4K e Blu-ray: qualità tecnica di valore assoluto con un video spaziale e un audio travolgente. Buoni i contenuti speciali.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Dopo l'incredibile successo al botteghino, un arrivo in grande stile anche in homevideo: come vedremo nella recensione del blu-ray 4K di Spider-Man: Far From Home, il prodotto targato Sony e distribuito da Universal Pictures Home Entertainment Italia permette di apprezzare nel miglior modo possibile il film diretto da Jon Watts con Tom Holland e Samuel L. Jackson.

Spider-Man: Far From Home, ventitreesimo film del Marvel Cinematic Universe, fa da un po' da sequel sia al precedente Spider-Man: Homecoming che ad Avengers: Endgame, e riesce ad essere avvincente negli snodi narrativi mantenendo comunque quel tono scanzonato che è ormai un marchio di fabbrica. Stavolta Peter Parker parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici per godersi un po' di tempo libero, ma Nick Fury lo arruolerà per combattere le creature elementali che stanno creando il caos. E intanto spunta Mysterio (Jake Gyllenhaal)...

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Il video 4K: che spettacolo le incantevoli cartoline dall'Europa

Tuffiamoci dunque nell'edizione più prestigiosa di Spider-Man: Far from home, quella a due dischi con le versioni 4K e Blu-ray. E restiamo subito abbagliati da un video stupefacente. Difficile descrivere altrimenti la sensazione di fronte a un 4K Ultra HD caratterizzato da immagini nitide e incisive, con dettagli che sembrano scolpiti tanta è la precisione del tratto. Il tutto nonostante non si tratti di 4K nativo, il che rende la resa davvero sorprendente. Il dettaglio, sempre molto tagliente in qualsiasi circostanza di luminosità, a tratti è davvero granitico regalando una marea di particolari anche minimi sui costumi di Spider-Man o nelle ambientazioni ricchissime di elementi, come ad esempio gli interni dell'hotel di Praga.

Spider-Man: Far From Home - Un'immagine dal primo trailer

Stupende poi le istantanee delle città toccate da Peter Parker: un'emozionante Venezia è da cuore in gola, ma anche la stessa Praga e poi Londra sembrano cartoline incantevoli che pulsano vitalità. Il bello è che questo quadro entusiasmante viene mantenuto anche nelle scene piene di effetti digitali, che si integrano in maniera sublime al live e scorrono via fluide e senza sbavature nonostante i momenti più caotici, quando gli elementali si scatenano.

Un croma esplosivo per colori mozzafiato

Spider-Man - Far From Home, Mysterio in una scena del film

A valorizzare il tutto, un croma davvero esplosivo, esaltato nella versione 4K da un HDR che funziona alla perfezione e regala vivacità e brillantezza ai colori, nonché un notevole dinamismo a una palette molto ricca nelle sfumature. Anche nelle scene più scure la tenuta è molto buona, il quadro è sempre stabile con un nero esemplare e una percezione dei vari piani costantemente elevata, priva di sensazioni di piattezza. Se proprio vogliamo trovare un pelino nell'uovo, gli incarnati nelle scene di Praga sembrano tendere un po' al rossastro e a risultare più levigati, ma sul dato influisce molto la fotografia a totalità calda di quelle sequenze.

Il blu-ray, da par suo, risulta anch'esso formidabile per lo standard, raggiungendo i più alti livelli del formato, ma è fisiologico che rispetto al 4K paghi nell'incisività e la raffinatezza del dettaglio fine, sulla nitidezza degli elementi sullo sfondo e sulla brillantezza cromatica. Rimane comunque una visione di ottima qualità.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland in una sequenza del film

Che audio! Anche la traccia italiana è aggressiva e devastante

Spider-Man: Far From Home -Mysterio

Ottime le notizie sul fronte audio. La traccia italiana infatti beneficia di un DTS HD master Audio 5.1 di eccezionale qualità e molto aggressivo, come si conviene a un film così ricco di azione. In tutte le scene fracassone la resa è sbalorditiva per precisione, potenza ed energia complessiva: al costante e chirurgico apporto di tutti i diffusori, si abbinano dei bassi davvero devastanti, che mettono a dura prova lo stomaco degli spettatori e le mura del salotto.

Spider-Man - Far From Home, Angourie Rice, Zendaya, Jacob Batalon in una scena del film

Basti pensare alla scena dell'elementale a Venezia, con tutta quella quantità immensa di acqua che viene sollevata e che viaggia tra i diffusori avvolgendo lo spettatore, ma anche la sequenza con il fuoco è molto suggestiva.

Il risultato complessivo, quindi, è di una spazialità molto accentuata e decisamente immersiva, che avvinghia lo spettatore in un vortice di effetti. Anche i dialoghi stupiscono per la corposità e il timbro delle voci, sempre calde e molto decise, oltre che per una copertura in frequenza piacevolmente ampia.

Spider-Man - Far From Home, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders in un momento del film

Con queste credenziali, il divario con la traccia inglese, nonostante sia presentata in Dolby Atmos, è davvero limitato. Anzi, su alcuni parametri, come la dinamica, forse la traccia nostrana ha perfino qualcosina in più, mentre ovviamente deve cedere alla maggiore estensione direzionale del dettaglio dato dall'Atmos. Il DTS HD inglese del blu-ray invece è invece molto simile come resa a quello italiano.

Spider-Man - Far From Home, Spider-Man "vola" in una scena del film

Gli extra: 70 minuti fra un corto, scene eliminate e approfondimenti

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Buoni gli extra, con circa 70 minuti di materiale. Si comincia con Lista delle cosa da fare di Peter (3' e mezzo), un corto con Peter che si prepara per il viaggio in Europa. A seguire Titoli di coda & scene tagliate (3' e mezzo) con alcuni momenti divertenti sul set, Scene cancellate e alternative (6') e Aeroporto di Venezia (5') con gli insegnanti di Peter alla dogana con gli studenti. Si prosegue con Il salto (6'), dedicato alle scene acrobatiche del film e alla fisicità di Tom Holland, Potenziamento (4') sull'evoluzione del costume di Spider-Man, e Indossa il costume (5') sulla tuta indossata da Mysterio.

Spider-Man: Far from Home - Jon Favreau e Tom Holland nel trailer del film

A seguire Ora mi vedi 6' e mezzo) dedicato allo stesso Mysterio, Lontano, lontano da casa (5') sulle località europee toccate dal film, e Ce ne vogliono due (3') sulla collaborazione fra Jon Watts e Tom Holland. E poi ancora Fury & Hill (3' e mezzo) sui personaggi interpretati da Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, L'effetto Ginter-Riva (1' e mezzo) sul legame con un personaggio del passato dell'universo MCU, e Grazie, signora Parker (3' e mezzo) sul personaggio di Zia May. A chiudere Easter egg clandestine (4' e mezzo) su alcuni riferimenti nascosti, I fratelli Trust (12') su un ente di beneficenza di cui fa parte Tom Holland, Seleziona scena da pre-visualizzare (8') con alcuni confronti tra storyboard e girato e vari trailer.