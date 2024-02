Dune - Parte Due, Denis Villeneuve è un regista a metà tra Muad’dib e Bene Gesserit

"Le persone hanno paura dell'AI, ma credo che oggi gli esseri umani si comportino come l'intelligenza artificiale": intervista a Denis Villeneuve, regista di Dune - Parte Due, in cui si è superato, realizzando un secondo capitolo ancora più bello del precedente. In sala dal 28 febbraio.

Denis Villeneuve l'ha fatto di nuovo. E l'ha fatto meglio. Libero dal peso di dover introdurre una serie infinita di personaggi e mondi, onere che rende Dune - Parte Uno non sempre dal ritmo incalzante, in Dune - Parte Due, nelle sale italiane dal 28 febbraio, ha potuto dare libero sfogo alla sua visione. Il world building del film è impressionante: sembra davvero che il regista non abbia fatto altro per tutta la vita che sognare i luoghi del romanzo di Frank Herbert.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

E, visto che Dave Bautista, interprete di Rabban Harkonnen, ha dichiarato che spesso, quando aveva una domanda sul suo personaggio, Villeneuve gli rispondeva: "Fammelo prima sognare e poi te lo dico", impossibile non fare un parallo tra il regista e il protagonista della saga, Paul Atreides (Timothée Chalamet, qui più maturo e carismatico rispetto al primo capitolo), che ha delle visioni del futuro. Anche Villeneuve sogna i suoi film prima di realizzarli?

"È un modo per dire: fammici dormire!" ci ha detto nella nostra intervista a Londra, in occasione dell'anteprima mondiale di Dune - Parte Due. Proseguendo: "Soprattutto quando dobbiamo costruire i personaggi: a volte hai tutte le risposte, altre invece devi fare un passo indietro e pensarci, perché quelle decisioni dureranno per sempre. Ho fatto pace con l'idea di non aver sempre pronta l'idea giusta: a volte è salutare dormirci su. È vero che la meditazione, essere in uno stato mentale di pace durante la pre-produzione, in cui ci sono così tante distrazioni, aiuta: quando qualcuno mi fa una domanda che avrà conseguenze importanti, devo essere sicuro di andare nella giusta direzione. Mi piace prendermi il mio tempo. Sono lento: ho bisogno di prendermi il mio tempo."

Dune: Parte Due: Denis Villeneuve

