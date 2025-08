Downton Abbey - Il Gran Finale: tutto quello che sappiamo sull’ultimo film della saga

Ci siamo. Mancano meno di due mesi al saluto definitivo a una delle serie che ha fatto la storia del genere period drama. Stiamo parlando di Downton Abbey che dirà addio ai fan l'11 settembre, quando nelle sale italiane arriverà Il Gran Finale, terzo ed ultimo film conclusivo della fortunata saga in costume.

Tutti pronti per l'epilogo

Ci sembra l'occasione perfetta per ricapitolare tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati alla visione: il cast, le new entry, il periodo storico e quindi le tematiche affrontate. Di una cosa però siamo certi: bisognerà preparare i fazzoletti.

Downton Abbey - Il Gran Finale: la trama dell'ultimo capitolo, è davvero finita qui?

Come confermato dal titolo, il film sarà davvero l'ultima volta in cui vedremo gli interpreti in questi ruoli. Sarà anche l'ultima occasione in cui varcheremo la soglia di quella tenuta così tanto iconica, che in vent'anni ha saputo attraversare e raccontare la Storia.

Di cosa parla il film? I Crawley abbracciano ancora una volta il cambiamento con l'arrivo degli anni '30. Quando Mary si ritrova coinvolta in uno scandalo pubblico e la famiglia deve fronteggiare delle difficoltà economiche, l'intera casa si confronta con la minaccia del disonore sociale. Intanto la nuova generazione si prepara a raccogliere il testimone e guidare la proprietà verso il futuro.

Confidenze tra sorelle

La pellicola sarà ovviamente scritta da Julian Fellowes - che ha curato la scrittura di tutta la saga, caso più unico che raro - e sarà diretta da Simon Curtis, già dietro la macchina da presa del secondo film Una Nuova Era. Le riprese si sono tenute da maggio ad agosto 2024. Forse, come si evince da trailer, saranno gli stessi protagonisti a dover dire addio alla tenuta simbolo del racconto? Lo scopriremo a settembre ma il trailer potrebbe aver solo giocato su quest'aspetto.

Il cast: chi torna?

Il piano di sopra

Il cast originale torna quasi al completo. Al "piano di sopra" Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern saranno Lord e Lady Grantham; Michelle Dockery sarà Lady Mary Talbot, a capo della proprietà che versa in gravi condizioni economiche; Laura Carmichael sarà Edith Pelham, ora Marchesa di Hexham sposata con Herbert "Bertie" Pelham (Harry Hadden-Paton). Allen Leech sarà ancora Tom Branson, vedovo di Lady Sybil e ora sposato con Lucy Smith (Tuppence Middleton), figlia illegittima della baronessa Maud Bagshaw (Imelda Staunton), cugina di Violet Crawley. Poi c'è la madre di Matthew, Isobel Grey (Penelope Wilton), sposata con Richard "Dickie" Grey alias Lord Merton (Douglas Reith), padrino di Mary.

Il piano di sotto

Nel cast pure "lo staff": Robert James-Collier sarà Thomas Barrow, l'ex maggiordomo di Downton, segretamente omosessuale. Brendan Coyle e Joanne Froggatt sono John e Anna Bates, rispettivamente valletto e cameriera personale di Lord Grantham e Lady Mary. Jim Carter sarà Charlie Carson, l'ex capo maggiordomo di Downton ora sposato con la capo-governante Elsie Hughes (Phyllis Logan). Kevin Doyle è ancora Joseph Molesley, ex maggiordomo ora insegnante locale, sposato con Phyllis Baxter (Raquel Cassidy), cameriera personale di Lady Grantham. Michael Fox sarà il cameriere Andy Parker, ora sposato con l'aiuto cuoca Daisy (Sophie McShera). Lesley Nicol sarà sempre Beryl Patmore, la cuoca della proprietà che ha un interesse amoroso in Albert Mason (Paul Copley), padre del primo marito di Daisy, morto in guerra, e mezzadro dei Crawley.

Il cast: chi manca all'appello?

Imelda Staunton - nella realtà sposata con Jim Carter - che interpreta Lady Bagshaw, è stata la prima ad annunciare le riprese di un terzo film. Inizialmente si pensava ad una nuova stagione con il vecchio cast che faceva largo ad uno nuovo, invece la produzione ha optato per un grande capitolo cinematografico conclusivo. Nonostante questo, lei non risulta tra gli interpreti annunciati della pellicola.

Il passaggio di testimone nel film del 2019

Due i grandi assenti: Lady Violet Crawley alias Maggie Smith. Il film sarà dedicato proprio alla sua memoria e Lady Mary prenderà il suo posto come "guida" della famiglia. A questo proposito, Matthew Goode alias Henry Talbot, il secondo marito di Mary, non sarà presente a causa di un conflitto di impegni nelle riprese. Era già successo nel secondo film che si sovrapponeva al set di The Offer, la serie Paramount+. Questa volta invece l'incastro infelice è stato con Dept Q. su Netflix.

La coppia scoppiata di Downton Abbey

L'attore ha anche avuto un brutto incidente sul set che gli ha provocato una contusione al ginocchio, con conseguente operazione, riposo e ritardo dei lavori. Goode ha dichiarato in merito: "Forse è meglio così per Mary, lui stava diventando lattuga rinsecchita vicino a lei". Effettivamente Fellowes ha saputo sfruttare la sua assenza al meglio sia nel secondo film, quando Mary si è avvicinata al regista interpretato da Hugh Dancy, sia apparentemente nel terzo, proponendo il nuovo tema del divorzio, scandaloso per l'epoca.

I ritorni e i nuovi arrivati tra gli interpreti

Vecchi e nuovi volti in Downton Abbey - Il Gran Finale

Due i grandi ritorni: Paul Giamatti nei panni di Harold Levinson, il fratello di Lady Grantham, imprenditore dagli Stati Uniti, e Dominic West in quelli di Guy Dexter, l'attore e interesse amoroso segreto di Thomas Barrow, che ha assunto come suo assistente dopo le riprese del film-nel-film svoltosi a Downton nel precedente capitolo per poter mantenere una relazione.

I nuovi volti scelti per la pellicola saranno invece: Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. I primi due saranno rispettivamente Lady Petersfield, che nel trailer accusa Mary di divorzio, facendola cacciare da un ballo in società, e Gus Sambrook, possibile interesse amoroso della giovane donna che a quanto pare non ha un titolo nobiliare. Quindi, come Henry fa parte della Nuova Inghilterra. Beale sarà Sir Hector Moreland mentre Froushan sarà Noel Coward.

Le tematiche dell'ultimo film

Una scena della pellicola

Due saranno i temi che abbracciano quest'ultimo capitolo, come si evince dal trailer e dalla sinossi ufficiale. I Crawley saranno colpiti da un doppio scandalo e dovranno affrontare il discredito sociale. Il divorzio di Mary da Henry - dopo che già aveva fatto parlare di sé quando da vedova si era avvicinata ad un altro uomo - e la crisi economica che colpisce Downton per una mala gestione degli affari da parte di Harold Levinson, che per questo tornerà dagli Stati Uniti. Che sia per il crollo di Wall Street? Appuntamento all'11 settembre per scoprirlo.