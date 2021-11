Dopesick, Peter Sarsgaard e John Hoogenakker: "Sul set siamo diventati una coppia affiatata"

In Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, Peter Sarsgaard e John Hoogenakker interpretano i pubblici ministeri che hanno avviato un'indagine sull'azienda colpevole di aver immesso nel mercato americano il farmaco che ha innescato la crisi degli oppioidi: ci raccontano la loro esperienza in una video intervista.

Dopesick - Dichiarazione di dipendenza: Peter Sarsgaard e John Hoogenakker in una scena

Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza racconta le origini della crisi degli oppioidi, fenomeno poco noto in Italia che negli Stati Uniti ha assunto le dimensioni di una vera e propria catastrofe. L'introduzione sul mercato di un farmaco antidolorifico altamente a rischio di generare dipendenza nelle regioni del Midwest, aree rurali e industriali dove le persone sono più soggette a infortuni fisici, ha scatenato un dramma senza precedenti mietendo quasi 850.000 vittime e causando l'aumento della piccola criminalità. Danny Strong descrive le origini del fenomeno nella serie Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, dal 12 novembre su Disney+.

Dopesick - Dichiarazione di dipendenza: un primo piano di Peter Sarsgaard

Come rivela la nostra recensione di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, lo show si caratterizza per una natura corale mescolando più piani temporali. Catalisi delle varie vicende sono i pubblici ministeri della Virginia Rick Mountcastle e Randy Ramseyer che nel 2002 aprono un'indagine sulle pratiche spregiudicate di Purdue Pharma, la casa farmaceutica inventrice dell'OxyContin, il famigerato farmaco. A interpretare i due rappresentanti della legge, tutt'ora in attività negli USA, sono gli attori Peter Sarsgaard e John Hoogenakker, "costretti" a lavorare in coppia sul set tanto da sviluppare una certa sintonia anche nella vita, come dimostrano nel corso della nostra intervista.

La video intervista a Peter Sarsgaard e John Hoogenakker

La costruzione dei personaggi

Dopesick - Dichiarazione di dipendenza: Jake McDorman, Peter Sarsgaard e John Hoogenakker in una scena

Non è la prima volta che Peter Sarsgaard si trova coinvolto in progetti per il piccolo e grande schermo legati a fatti di cronaca di grande rilevanza. Dopo The Looming Tower, lo ritroviamo in Dopesick nei panni di un tenace vice procuratore distrettuale dedito al lavoro. "Ero scioccato che qualcuno mi offrisse il ruolo di una persona così onesta" esclama scherzosamente rivelando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'ingaggio. "La mia prima reazione 'Wow, era da tanto tempo che qualcuno non mi offriva la possibilità di interagire con una persona con cui mi piacerebbe uscire. Quando ho girato L'inventore di favole, uno degli aspetti di quel ruolo che mi era piaciuto era che, mentre crei il personaggio, raccogli informazioni che ti spingono a porti ulteriori domande a cui cerchi di rispondere con altre informazioni. Con questa serie ho assaporato di nuovo l'opportunità di crescita."

Una storia senza fine

Dopesick - Dichiarazione di dipendenza: John Hoogenakker in un letto d'ospedlae

John Hoogenakker è consapevole che i danni mostrati in Dopesick non si limitano agli eventi raccontati dalla serie, ma proseguono ancora oggi. Come ammette lui stesso: "Dopo la sentenza del 2007 Purdue Pharma è tornata in azione e ha incassato ancora più soldi di quelli che aveva fatto prima. La storia non è ancora finita. La crisi prosegue e tanti americani stanno ancora soffrendo di dipendenza da oppioidi. Nel 2020 il 75% dei decessi da overdose negli Usa sono dipesi da oppioidi perciò è un problema che gli USA devono fronteggiare ancora oggi".