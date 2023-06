Doc 3, I fantastici cinque, i teatri di posa: vi raccontiamo i nuovi studi Lux Vide

Dal set de I fantastici cinque a quello di Doc - Nelle tue mani 3. Tutto, all'interno dei rinnovati teatri di posa Lux Vide, società del gruppo Fremantle, che si ampliano modernizzandosi con le tecnologie audio-video più innovative, tenendo ben aperto un occhio nei confronti dell'ambiente. Circondati dal verde di Formello, località poco più a nord di Roma, abbiamo letteralmente fatto un tour dei nuovi studi, allargati e proiettati verso il futuro dell'audiovisivo italiano che, per vocazione, strizza l'occhio alle grandi produzioni internazionali, che possono trovare nel polo produttivo Lux Vide enormi teatri di posa, attrezzatura all'avanguardia, personale ultra-competente.

Non meno importante, l'approccio green: come tutti i teatri di posa Lux Vide, è costruita nel rispetto dell'ambiente: secondo le indicazioni del Protocollo, circa il 40% del fabbisogno energetico dei teatri Lux Vide sarà presto soddisfatto da un sistema fotovoltaico, oltre all'utilizzo di auto elettriche all'interno del polo. Ad accompagnarci nel tour, Andrea Scrosati, Group COO Fremantle e CEO Continental Europe e Presidente di Lux Vide, e poi Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, e la Fondatrice e Presidente Onorario Lux Vide, Matilde Bernabei. Con loro, la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

I nuovo Teatro 5 degli studi Lux Vide

La prima tappa del tour, ci porta direttamente nel fiore all'occhiello: il nuovo Teatro 5, che con i suoi 1150 mq, aggiunti agli oltre 3700 mq dei quattro teatri già esistenti, rappresenta uno dei teatri di posa fra i più grandi in Europa. Il Teatro 5, attualmente, sta infatti ospitando le riprese de I Fantastici Cinque, fiction diretta da Alexis Sweet, che vedremo prossimamente su Canale 5. Protagonista della miniserie in 4 serate è Raoul Bova, nel ruolo di un insegnate di atletica con la missione di allenare un gruppo di ragazzi tetraplegici.

Tra i macchinisti e gli operatori, abbiamo fatto un giro negli interni completamente ricostruiti con materiali di ottima fattura. "Le società di produzione hanno bisogno di una fabbrica. E spero che il Teatro 5 possa essere il luogo ideale per i nostri creativi. Nascono qui le storie che appassionano gli spettatori", spiega Luca Bernabei. Usciti dal Teatro 5, ci siamo poi sposati verso il set della terza stagione della seguitissima fiction Rai Doc - Nelle tue mani.

Sul set di Doc 3, tra anticipazioni e attesa

Prima, però, una sosta negli uffici della post-produzione: un hub che impiega circa 250 persone al giorno, coprendo 5.000 mq. Abbiamo assistito ad una breve sessione di montaggio insieme a Michele Soffientini, e poi ecco spalancate le porte del mitico Policlinico Ambrosiano di Milano, che fa da sfondo alle storie del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Una ricostruzione sbalorditiva, tra figuranti in camice, le corsie dell'ospedale e gli uffici dei dottori, con tanto di libri di medicina sui tavoli.

DOC - Nelle tue mani 2: Luca Argentero in una scena

Intanto che il set è in fermento per preparare i prossimi ciak, intravediamo Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia Giordano, e incrociamo proprio Luca Argentero che, disponibilissimo con i giornalisti, spiega: "La lunga serialità è diversa dal cinema, vogliamo tenere la qualità alta, e quindi c'è una preparazione attoriale diversa. Come essere umano, ho cementato il rispetto verso i dottori. Sono contento che Doc aiuti a dare un piccolo contributo di fiducia verso questa professione. Non bisogna dare per scontato il lavoro dei medici, che spesso non vengono valorizzati. Di cosa parla Doc 3? Posso dire poco, tra i tanti argomenti, c'è una riflessione: nonostante le poche risorse verso la medicina, vengono chieste più prestazioni. E da cittadino dico che è un pensiero bestiale". L'uscita di Doc 3? C'è da aspettare: 2024. Tuttavia, a giudicare dal lavoro svolto, non mancano di certo le novità targate Lux Vide...