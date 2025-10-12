Italia's Got Talent mette alla prova i giudici: è aperto il casting speciale per sfidarli a Milano

La nuova edizione di Italia's Got Talent dà agli spettatori l'opportunità di conoscere e sfidare dal vivo i quattro giudici e il due conduttori: ecco come fare

Italia's Got Talent 2025 sta per dare al suo pubblico un'opportunità unica: non solo assistere, ma diventare protagonista e mettere alla prova il cast del talent show targato Disney+.

È infatti aperto fino al 13 ottobre uno speciale casting per incontrare e mettere alla prova, con il proprio talento creativo, i giudici e i conduttori dello show prodotto da Fremantle Italia.

Come sfidare Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini e gli altri

Il cast di IGT 2025 al tavolo della giuria

Fino a lunedì 13 ottobre, chiunque voglia partecipare a questa iniziativa può inviare la propria candidatura proponendo una prova di talento originale, divertente e "leggera" con cui sfidare i volti noti del programma. I fortunati che verranno selezionati avranno l'opportunità di incontrare a Milano il 28 ottobre i giudici Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, oltre ai conduttori Aurora e Fru, per sfidarli dal vivo in fantasiose prove e vivere un'esperienza unica.

Le regole per il casting speciale

Per candidarsi è sufficiente inviare un Direct Message su Instagram al profilo ufficiale @disneyplusit, indicando i propri dati personali e, soprattutto, i dettagli della sfida.

Ecco cosa è necessario includere nel messaggio:

Il nome del giudice o dei conduttori che si desidera mettere alla prova (è possibile selezionarne solo uno tra: Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano, oppure Aurora e Fru in coppia)

Una descrizione della prova (max 1.000 caratteri). La richiesta è di proporre una sfida divertente da realizzare in 5 minuti

Una spiegazione del perché quella prova è perfetta per il talent selezionato (max 500 caratteri)

La scadenza per l'invio delle proposte è il 13 ottobre.

La selezione delle candidature e la prova finale

Giudici e conduttori di Italia's Got Talent 2025

Le proposte più divertenti e originali saranno preselezionate. I candidati scelti riceveranno la conferma ufficiale entro il 21 ottobre e tutte le informazioni logistiche per raggiungere il set a Milano. È importante sottolineare che l'organizzatore sosterrà direttamente i costi per i trasferimenti dal domicilio dei candidati selezionati al set.

Il 28 ottobre sarà il grande giorno in cui i candidati selezionati incontreranno giudici e conduttori per metterli alla prova dal vivo.

Questa iniziativa speciale anticipa la messa in onda della finalissima di Italia's Got Talent su Disney+, in diretta streaming il 31 ottobre alle 21:15. Per l'occasione, il pubblico potrà votare da casa tramite l'app ufficiale di Italia's Got Talent.