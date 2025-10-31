Italia's Got Talent 2025, stasera la finale in diretta su Disney+: chi sono i finalisti, come si vota

È il grande giorno: stasera alle 21:15, in diretta streaming su Disney+, va in onda la finalissima di Italia's Got Talent 2025. Alla presenza dei quattro giudici - Mara Maionchi, Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini e Frank Matano - si esibiranno i concorrenti che, puntata dopo puntata, sono arrivati a un passo dal traguardo.

Come votare durante la finale

Giudici e conduttori di Italia's Got Talent 2025

Durante la diretta, l'App di Italia's Got Talent (sponsorizzata da MediaWorld) permetterà al pubblico di votare per i propri concorrenti preferiti. La nuova App di Italia's Got Talent è ora disponibile per il download su App Store e Google Play. In attesa della finale, su Disney+ è possibile rivedere tutta l'edizione di Italia's Got Talent per rivivere i momenti più divertenti e le esibizioni più emozionanti.

Chi sono tutti i finalisti di Italia's Got Talent 2025

A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent. Ecco chi sono:

Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop

Alessandro Malerba incanterà il pubblico con la sua chitarra

Joe Romano emozionerà ancora una volta i giudici con la sua voce

Adriano Moretti intratterrà con la sua comicità brillante

Michael Spaghetti infiammerà il palco con il suo rock ribelle

Dmytro Onyshchenko , il piccolo acrobata ucraino, stupirà con la sua grazia aerea

Aktitude , il gruppo di 47 ballerini sprigionerà energia con la danza

Shadow Ace divertirà ed emozionerà con il suo spettacolo di ombre

Taekwondo Demonstration Team porterà sul palco arte e disciplina marziale

Akira 100% continuerà a regalare risate e divertimento surreale

Durante la serata finale non sarà presente Soery Dell'Acqua che ha deciso di ritirarsi dalla competizione.

La puntata in onda stasera per la prima volta in diretta su Disney+ sarà poi visibile anche on demand a partire da sabato 1° novembre.