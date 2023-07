Da The Marvels a Emma Stone e Hercule Poirot: ecco il listino Disney per il 2023

Disney presenta la sua programmazione per la seconda parte del 2023, dal nuovo The Marvels al ritorno di Lanthimos con Emma Stone e Kennet Branagh nei panni di Hercule Poirot.

A metà 2023 Disney ha presentato il suo nuovo listino: una selezione che farà contenti fan della Marvel, cinefili e anche spettatori occasionali. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come Yorgos Lanthimos e Taika Waititi oltre ai nuovi capitoli Marvel come The Marvels, passando per Kenneth Branagh e il nuovo Gareth Edwards. Volete saperne di più riguardo ai film in uscita per Disney? Ecco il listino del 2023!

I nomi Marvel, da Brie Larson a Taika Waititi

L'8 novembre 2023 arriverà The Marvels, sequel del fortunato Captain Marvel che vedrà il ritorno della vincitrice dell'Oscar Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel, che i fan hanno visto l'ultima volta in Avengers: Endgame. Il sequel sarà diretto da Nia DaCosta (Candyman), da una sceneggiatura di Megan McDonnell, e vedrà nel cast la star di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e l'esordiente del MCU Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel. L'attrice inglese Zawe Ashton è stata scelta per il ruolo dell'antagonista del film e pare che Jude Law possa riprendere il ruolo di Yon-Rogg. Il famoso attore sudcoreano Park Seo-Joon è stato scelto per un personaggio sconosciuto.

The Marvels: un primo piano di Brie Larson

Un tempo parte del Marvel Cinematic Universe, Taika Waititi è pronto a tornare sul grande schermo grazie al suo nuovo Chi segna vince, in arrivo l'11 gennaio 2024. In scena vedremo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdente (storica la sconfitta 31 a 0 contro l'Australia, ovvero un gol ogni 3 minuti), cerca di modificare il proprio destino e prova a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014. Nel cast protagonista assoluto Michael Fassbender, aiutato dall'attore samoano-neozelandese Oscar Kightley, che interpreta il capitano della squadra di calcio delle Samoa americane, e dall'esordiente Kamaina, che interpreta il giocatore Jaiyah Saelua. Elisabeth Moss interpreta l'ex moglie di Rongen e Will Arnett è un dirigente sportivo.

Tre registi per emozioni forti

Locandina di The Creator

Il 28 settembre 2023 arriva nelle sale italiane The Creator, film fantascientifico con protagonista John David Washington diretto da Gareth Edwards, già dietro la macchina da presa per Rogue One: A Star Wars Story. Si sa ancora poco della trama della pellicola, ma l'unica certezza è che ci troveremo davanti a una grande lotta tra l'intelligenza artificiale e la razza umana. Del progetto non si sa molto altro, se non che nel cast ci saranno anche Allison Janney, Gemma Chan, Ralph Ineson, Ken Watanabe e la giovanissima Madeleine Yuna Voyles. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Edwards.

Il 12 ottobre 2023 è il momento di uno dei ritorni più attesi dai cinefili di tutto il mondo: Yorgos Lanthimos presenta il suo Povere Creature!, basato sul libro scritto da Alasdair Gray. La sceneggiatura del film è firmata da Tony McNamara e ha portato la classificazione R negli Stati Uniti (quindi vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) a causa di "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito". Emma Stone, musa di Lanthimos, è la protagonista nei panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.

Il 14 settembre 2023 torna sui nostri schermi Hercule Poirot grazie ad Assassinio a Venezia di e con Kenneth Branagh, basato sul romanzo scritto nel 1969 da Agatha Christie, intitolato Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe'en Party). Il detective sarà così impegnato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti. La sceneggiatura è firmata da Michael Green, mentre nel cast ci sono anche Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone), Riccardo Scamarcio (L'ombra di Caravaggio), e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Spazio ai più piccoli: Wish e La casa dei fantasmi

A chiudere il ricco listino di Disney troviamo i titoli per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccini. Il 23 agosto 2023, in piena estate, arriva La casa dei fantasmi, la divertente avventura Disney da brividi ispirata alla classica attrazione del parco a tema. Diretto dal premiato regista Justin Simien (Dear White People), il film è interpretato da un cast stellare che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, con la partecipazione di Jamie Lee Curtis e Jared Leto. La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Wish: Jennifer Lee presenta in anteprima il Classico Disney del prossimo Natale

Wish: una scena del film d'animazione

Il 21 dicembre 2023, per riempire le sale come ogni Natale, Disney ha deciso di schierare Wish. Il film accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l'ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes.

Ecco il listino 2023 di Disney: