Disney: con Il Re Leone, Star Wars 9 e Malefica 2, un autunno 2019 esplosivo

Intervista a Giulio Carcano di The Walt Disney Company, che a Ciné ci ha parlato dei film in programma per questa seconda parte del 2019: da Frozen 2 e Maleficent 2 a Star Wars e Il Re Leone.

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

La morte di Mufasa è stato uno dei grandi traumi infantili di chi scrive: quindi, ora che Il Re Leone sta per tornare in live-action, è lecito aspettarsi una scena ancora più realistica e devastante. Giulio Carcano, Director Theatrical Distribudion di The Walt Disney Company, ci ha anticipato a Ciné, Giornate estive di cinema, che il film diretto da Jon Favreau sarà emozionante: "Non ero propriamente infante quando è uscito il film di animazione, quindi ho assorbito il colpo sicuramente meglio, ma posso dire che si piangerà: già solo sentire Il cerchio della vita, che apre il film, provoca lacrime. Ci si emozionerà in generale: il pianto alla fine sarà positivo. L'emozione al cinema è sempre qualcosa di bello: la magia del cinema forse è proprio quella".

Lacrime in arrivo anche per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che, al contrario di Il Re Leone, ha fatto parte dell'infanzia di Giulio Carcano, che è un grande fan della saga: "Nel vedere il trailer del film ho reagito come chi era alla convention: la risata di Lando più quella di Palpatine mi hanno fatto provare il friccicore di quando ero bambino. Anche questa è la magia del cinema: riconnetterti con le emozioni di trenta anni fa".

Da Star Wars 9 a Frozen 2 e Il Re Leone: svelato il nuovo listino Disney!

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff in una scena

Infine due sequel attesi: Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, con Elsa e Anna sempre più eroine e meno principesse, e Maleficent: Signora de male, in cui Angelina Jolie torna a interpretare Malefica, che questa volta sembra cattiva come nel classico Disney d'animazione. Accanto alla Jolie e a Elle Fanning, la principessa Aurora, in Maleficent 2 troveremo anche Michelle Pfeiffer.

La video intervista a Giulio Carcano