Marvel Television chiude, le serie in preparazione tornano ai Marvel Studios!

Marvel Television, branca televisiva di Marvel, chiude i battenti; dopo l'abbandono del capo del dipartimento Jeph Loeb la divisione verrà progressivamente smantellata e le produzioni riassorbite nei Marvel Studios.

I progetti televisivi attualmente in preparazione proseguiranno, ma non ci saranno nuovi show in fase di sviluppo e si preannuncia il licenziamento di una fetta di personale. Tra i dirigenti coinvolti nella riorganizzazione vi sono Cort Lane, Marsha Griffin, Mark Ambrose, Tom Lieber e Aimee Carlson.

Il capo della programmazione e produzione di Marvel TV Karim Zreik si unirà ai Marvel Studios per occuparsi delle rimanenti serie Marvel già in produzione. Queste includono quattro serie animate, il live-action Helstrom per Hulu e l'ultima stagione di ABC Agents of S.H.I.E.L.D..

"La decisione è stata presa per completare i progetti Marvel TV che sono attualmente in produzione, ma non vi saranno ulteriori progetti" si annuncia in un comunicato.

La riorganizzazione interna do Marvel prosegue dopo l'annuncio dopo l'uscita di scena di Jeph Loeb a cui sono seguite le cancellazioni di varie serie tv annunciate da Marvel Television, tra cui l'attesa Ghost Rider. Tutte le produzioni televisive Marvel d'ora in avanti rientreranno nel progetti dei Marvel Studios e saranno supervisionate da Kevin Feige.

