Come rapinare una banca, recensione: un film arruffone che sfida (per finta) il Capitalismo

David Leitch è un regista decisamente interessante, uno che - portandosi dietro l'esperienza da stuntman - sa pizzicare al meglio le corde dell'intrattenimento, facendo divertire il pubblico. Innegabile. Citiamo ovviamente Atomica Bionda, ma anche Bullet Train (il suo film migliore), e poi lo scanzonato The Fall Guy. Filo conduttore: tanta azione, umorismo e un ottimo cast. Ora, partendo dallo script di Mark Bianculli, Leitch assemblea Come rapinare una banca che, fin da subito, alza il fuoco portando la pentola ad esplodere prima del dovuto. In effetti, questa action comedy su di giri risponde a determinati canoni ma, dall'altra parte, risulta anche il film più fumoso e sbilenco del regista.

Come rapinare una banca, gli infulencer del crimine secondo Nicholas Hoult

Certo, lo spunto scanzonato - ma nemmeno poi troppo - è efficace, nonché teoricamente galvanizzante, visto il delicato (eufemismo) momento storico: il protagonista è Ryan (Nicholas Hoult), capo di una banda di rapinatori di banche. Colorati, istrionici e soprattutto mascherati (Ryan ha la maschera di un lupo), mettono a segno colpi milionari documentando tutto attraverso filmati poi pubblicati su YouTube.

Nicholas Hoult in una scena

Puntata dopo puntata le visualizzazioni aumentano a dismisura, facendo diventare questo gruppo di criminali dei punti di riferimento: sfidano il sistema, si prendono gioco delle banche e, gran parte del bottino, lo devolvo a enti benefici. Dei novelli Robin Hood, in parole povere. O, se vogliamo dirla tutta, degli influencer delle rapine. Non torcono un capello a nessuno, e anzi grazie alla dialettica di Ryan creano una comunità sempre più larga e calorosa. Come si dice? Ah, sì, una community. Ma, aggiungiamo noi, le community spesso sono passive, e che si fa, quindi, quando la rivoluzione è solo teorica e non pratica?

In effetti, e questo Leitch lo sa, impossibile resistere ai Nostri. Allora, prima che il film prenda un'altra piega (la migliore, probabilmente), il regista insiste sulla retorica insurrezionale di Ryan (ovvero: scegli il crimine perché la rettitudine non paga, anzi consuma). Ad affiancare il lupacchiotto nelle rapine c'è la sua compagna (Anna Sawai) e poi i suoi due migliori amici (Pete Davidson e Rhenzy Feliz).

Quando però la situazione diventa ingestibile, la squadra FBI che indaga sui colpi (che hanno tutti un preciso schema), capitanata dall'Agente West (John C. Reilly), decide di ingaggiare Reagan Gardner (Zoe Kravitz), una stropicciata e trasandata hacker ai domiciliari. Per il lupo di Nicholas Hoult le cose si mettono male.

Puro e spudorato pop-corn movie (ma non tutto gira per il meglio)

Ecco, all'inizio abbiamo scritto di quanto il cinema di Leitch sia direttamente collegato agli attori. In questo senso la faccia cristallina di Nicholas Hoult non sembra troppo adatta al ruolo, e pure Zoe Kravitz, complice un personaggio importante ma reso accessorio, sembra non crederci granché. Si salva il metodico agente di John C. Reilly perché, beh... è John C. Reilly.

Una scena del film

Questo è un punto di riflessione, così come è uno spunto l'approccio generale a una storia che, naturalmente, va presa per quella che è. Puro e spudorato pop-corn movie. Tuttavia, per la foga e di fare e probabilmente strafare, Leitch a volte non riesce a indirizzare al meglio il ritmo che, pur elevato, avanza grazie a uno schema e a un approccio linguistico fin troppo reiterato.

Il gioco è bello quando dura poco

Insomma, per farla breve: se il gioco è bello quando dura poco, Come rapinare una banca allunga il collo al montaggio e insiste fino allo sfinimento sulla logica anti-capitalista predicata da Ryan, e ribalta - bisogna dire con un certo senso - il concetto che oggi, magari, i followers contano più dei soldi, e che forse dopodomani i numeri sui social diventeranno una specie di merce di scambio. Tempi cupi in arrivo, e se ci avvisa pure un film come questo, siamo messi piuttosto male.

John C. Reilly in scena

A proposito: l'enfasi non manca, e non manca la nobiltà di pensiero dietro questa banda di bucanieri dal cuore d'oro che sembrano usciti da un cartone animato anni 90. Però, sotto le fiamme e la furia, tra un video social e una mazzetta di dollari, il concetto sciorinato che vorrebbe essere provocatorio - combatti il sistema e piega le regole - prestato a un titolo come questo sembra abbastanza pretenzioso.