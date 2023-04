Christian 2, Edoardo Pesce: "Il senso della vita è nel tressette davanti a una carbonara"

Intervista a Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Claudio Santamaria e Laura Morante: protagonisti di Christian 2, seconda stagione della serie in cui un criminale scopre di avere poteri divini. Su Sky e NOW.

Avevamo lasciato il "santo picchiatore" Christian (Edoardo Pesce) in veste di messia del Corviale, quartiere problematico di Roma. Uscito di scena Lino (Giordano De Plano), boss della zona, è lui a prendere le redini. Nelle sue intenzioni, come gli dice sempre Rachele (Silvia D'Amico), vorrebbe fare del bene, ma, come si dice, di buone intenzioni è lastricato l'Inferno. Christian 2 è su Sky e NOW dal 24 marzo, con sei nuovi episodi.

Christian 2: Edoardo Pesce in una scena

Oltre alle facce che già conosciamo ci sono due nuovi personaggi: la Nera, interpretata da Laura Morante, che mette in guardia il prete Matteo (Claudio Santamaria) sul conto del Biondo (Giulio Beranek). Con Christian ha creato un falso profeta che va fermato. C'è poi Esther (Camilla Filippi): anche lei ha dei problemi con il novello messia. Il cast di Christian si arricchisce. Così come la trama di Christian 2, che diventa sempre più intricata.

Bene e male, Inferno e Paradiso: a parlarci di questi assoluti gli attori Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Claudio Santamaria e Laura Morante. Se nella prima stagione il senso della vita stava nella carbonara, in questa si aggiunge il tressette: quale metodo è più affidabile per sapere davvero chi siamo? Gli attori non hanno dubbi: la cosa migliore è una partita di carte davanti a un bel piatto di pasta. Chissà se può aiutare per capire il significato del finale di Christian 2, su Sky e NOW il 7 aprile.

Christian 2: intervista a Edoardo Pesce e Silvia D'Amico

Christian 2: intervista a Claudio Santamaria e Laura Morante