Chosen - Prescelta, la recensione: su Netflix extraterrestri e meteoriti nel freddo della Danimarca

Chosen - Prescelta: Malaika Mosendane e Andrea Heick Gadeberg in una foto della serie

Tra i prodotti a cui Netflix dà volutamente più spazio è risaputo che ci siano quelli pensati per un pubblico giovane, un target a cui sono state destinate perle come Stranger Things, la trilogia di Fear Street e Dark, che ha fatto parlare di sé per i suoi momenti più criptici e per i misteri che la alimentavano. Abbiamo scelto questi titoli (ma ce ne sarebbero stati tanti altri) perché, come vedremo in questa recensione di Chosen - Prescelta, la serie danese creata dagli stessi ideatori di The Rain, Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo, prende a piene mani dalle atmosfere dark che sembrano ultimamente andare per la maggiore nei prodotti pensati per questo specifico target. Quello che manca in questa nuova serie - che unisce la fantascienza al genere thriller - è però una trama sviluppata per saper coinvolgere lo spettatore e personaggi principali con cui si possa empatizzare: la visione procede, ma chi guarda stenta a farsi catturare dalle vicende che vedono come protagonista una giovane outsider di uno sperduto villaggio danese e i suoi nuovi compagni di avventura.

Un meteorite che ha cambiato tutto

Chosen - Prescelta: un'immagine suggestiva della serie

È nella cittadina di Middelbo che prende il via questa storia. Ex centro portuale ormai in rovina, l'area rivive di una seconda giovinezza con la caduta di un meteorite, che crea un enorme cratere proprio ai suoi limitari. Diciassette anni dopo il catastrofico evento (che sembra però non aver mietuto vittime), le cose in città sono cambiate: un museo del meteorite attira turisti a Middelbo, arricchendo alcune personalità locali. Emma (Malaika Mosendane) è un'adolescente che fatica un po' ad integrarsi tra i suoi coetanei, e percepisce se stessa come se non appartenesse veramente alla realtà che la circonda. Quando un giorno, dopo un incidente, scopre che il meteorite esposto al museo è in realtà un falso in vetro, la giovane comincia a chiedersi che cosa sia realmente precipitato in città così tanti anni prima. A porsi le stesse domande ci sono altri quattro ragazzi, con cui Emma comincerà a stringere prima un'amicizia di convenienza, poi un rapporto sempre più forte, in particolare con la dolce Marie (Andrea Heick Gadeberg).

Chosen - Prescelta: una scena della serie

Le indagini su cosa sia veramente accaduto a Middelbo procedono, ed Emma scoprirà che forse l'oggetto precipitato sulla terra in passato non era un meteorite ma bensì un'astronave contenente delle creature aliene: si trovano ancora tra loro? Qual è il loro scopo sulla Terra? A chiarirle le idee sarà Lukas (Anders Heinrichsen), un misterioso individuo venuto dallo spazio e deciso a proteggerla ad ogni costo. Anche lui, però, nasconde numerosi segreti.

83 serie TV da guardare su Netflix

Una storia che non coinvolge

Chosen - Prescelta: una foto di scena della serie

Chosen, viste le poche premesse che vi abbiamo dato sulla trama, potrebbe risultare forse niente di così originale ma almeno alquanto interessante. Peccato, però, che la storia non sembri mai prendere veramente il via: i ritmi estremamente lenti, forse tipici di alcune narrazioni nordiche ma poco adatti a questa tipologia di racconti e soprattutto al target adolescenziale a cui sono destinati, ottengono il risultato opposto al coinvolgere lo spettatore, che si trascina episodio dopo episodio semplicemente per curiosità di scoprire se ci sarà o meno un grande colpo di scena finale.

Chosen - Prescelta: un'immagine della serie

Il problema, più che una narrazione con dei ritmi fin troppo altalenanti, è forse ancor di più la scarsa caratterizzazione dei personaggi, che non vengono approfonditi tanto quanto sarebbe necessario per creare empatia con chi li segue. La protagonista, che agisce in preda ad una giustificata confusione - sia dovuta al periodo molto particolare della vita che sta vivendo (l'adolescenza!), sia per le novità "extraterrestri" che le scombussolano la vita - risulta per gran parte del tempo piuttosto piatta e respingente, come anche il gruppo di "misfits" con cui si trova a collaborare, di cui ci viene detto poco o nulla nel corso dei sei episodi che compongono la serie.

Chosen - Prescelta: Andrea Heick Gadeberg in una foto della serie

Insomma, Chosen - Prescelta ha un'idea interessante (seppur, lo ripetiamo, non particolarmente originale) da cui partire ma non riesce a svilupparla al meglio per catturare il pubblico di adolescenti e di giovani adulti per cui è pensata, pubblico abituato - anche grazie al ricco catalogo Netflix - a prodotti ben più coinvolgenti, particolari e ben sviluppati.