Cambio tutto!, la recensione: La rivincita delle donne?

Cambio tutto!: una scena del film

Cosa succede se una quarantenne decide di ribellarsi agli stereotipi con cui una narrazione machista e maschia ha sempre rappresentato la figura femminile? Lo scoprirete nella recensione di Cambio tutto!, il film di Guido Chiesa con Valentina Lodovini protagonista scanzonata e orgogliosamente 'femmina', disponibile dal 18 giugno su Prime Video.

Quella di Giulia è una storia di ribellione, che il regista de Il partigiano Johnny sceglie di raccontare adattando la commedia cilena Sin filtro di Nicolas Lopez, a sua volta alla base di un remake messicano e di uno spagnolo. A quest'ultimo guarda l'adattamento di Chiesa scritto a sei mani insieme a Nicoletta Micheli e Giovanni Bognetti, per un plot dal tono leggero, ironico eppure verosimile che esplora le contraddizioni dell'essere donna oggi.

Siparietti comici e un buona dose di realismo tratteggiano cliché e modelli del pensiero dominante, ma la sensazione dopo un'ora e mezza in cui il femminile dichiara guerra al mondo, è che si sia rimasti in superficie senza un'adeguata introspezione psicologica dei personaggi e il tempo necessario perché le dinamiche relazionali costruiscano le basi di una storia solida.

La trama: tra ironia e impegno sociale

Cambio tutto!: un momento del film

Cambio tutto! prende in prestito tutte le regole e la grammatica comune ad una certa commedia sociale: il ritmo c'è, i dialoghi pure, i personaggi si incalzano a vicenda, ci si rincorre, si inciampa e a volte ci si urla addosso senza però sbrodolarsi nella retorica dell'italiano nevrotico e sconclusionato. Peccato che la costruzione generale si riduca ad una sequela di sketch comici, che riescono sì a smontare i luoghi comuni sulle donne, ma con l'ombra di una narrazione che va avanti per tipi umani, macchiette, senza concedere ai personaggi, comprimari e non, lo spazio necessario a imporre la propria identità all'interno del racconto.

Cambio tutto!: Valentina Lodovini in una scena del film

Al netto di questi difetti il film si rivela una storia, semplice e lineare, sul diritto di rivendicare la propria femminilità nel modo che meglio ci garba, libere da imperativi sociali che ancorano l'essere donna al concetto di bellezza, pazienza, sacrifico, abnegazione, maternità e multitasking. È quello di cui è stanca Giulia che ha 40 anni, vive con un pittore squattrinato con figlio adolescente al seguito, e passa le giornate a dimenarsi tra un capo senza esperienza, una influencer svampita, una manciata di amiche troppo prese da se stesse e dai propri problemi per poterla ascoltare, e un ex (Libero De Rienzo) che le ronza ancora intorno alla viglia delle nozze con un'altra donna.

Cambio tutto!: una foto del film

Stremata dalla frenesia della grande città, alle prese con i numeri mai abbastanza concilianti della bilancia e stanca di non farsi rispettare, decide di rivolgersi a un bizzarro counselor olistico (Neri Marcorè): la ribellione di Giulia parte da qui e sarà uno tsunami destinato a travolgere la vita di tutti gli sconclusionati personaggi che le gravitano attorno.

30 film italiani recenti da vedere

La rivoluzione di Valentina Lodovini

Valentina Lodovini dà a Giulia il meglio di sé, la caratterizza regalandole sfumature senza le quali sarebbe rimasta niente più che uno sterile stereotipo, strappa risate e porta lo spettatore all'empatia con la malcapitata. Qualsiasi donna si riconoscerà in almeno una delle situazioni in cui si ritrova la protagonista: demansionamenti, battutine arroganti ("Hai il ciclo?" le si chiederà per non essere stata composta e paziente come vorrebbe certo galateo catto-maschilista), e uomini senza identità, deresponsabilizzati e incapaci di stare dietro alla rivoluzione in atto. Perché in Cambio tutto c'è anche una questione maschile a tenere banco, rappresentata da una girandola (ahinoi poco approfondita) di personaggi che arrancano nel tentativo di definire un modello di virilità sganciato da vecchi preconcetti.

Cambio tutto!: una scena del film

Nel calderone delle tematiche affrontate ci finisce dentro anche il conflitto generazionale, declinato frettolosamente dallo scontro tra Giulia e Lodo, l'influencer tutta selfie e follower, inchiodata ad una rappresentazione forse un po' stantia e scontata.

Zitta, masochista, altruista e paziente in un primo momento, Giulia avrà successivamente il coraggio di 'cambiare tutto' e liberarsi dai filtri con ingenua irruenza, salvo poi come succede nella vita, farsi delle domande, riscoprire se stessa e incanalare la ribellione in una sana e liberatoria corsa in macchina. Verso dove? A noi piace pensare che sia verso un luogo in cui a salvarla non sia un principe azzurro.

Valentina Lodovini, "Il cinema è il mio tutto"