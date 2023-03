Cambio Tutto!, stasera su Canale 5: trama e cast del film con Valentina Lodovini

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Cambio Tutto!, il film con Valentina Lodovini: trama, cast e personaggi

Stasera Canale 5 in prima serata propone Cambio Tutto!, remake del film cileno Sin filtro del 2016. La commedia è diretta da Guido Chiesa, e vede la protagonista combattere lo stress con l'aiuto di un counselour olistico. Trama, cast e trailer del lungometraggio.

Trama di Cambio Tutto!

Cambio tutto!: una sequenza del film

Giulia, quarant'anni, ha una vita molto stressante dove lotta quotidianamente con le vicissitudini quotidiane. Il nuovo capo in ufficio, il compagno nullafacente, una migliore amica che pensa solo a se' stessa e la costante dieta dimagrante per vedersi in forma.

Cambio tutto!: un momento del film

I tranquillanti non servono più e ormai al limite, Giulia si rivolge a un consulente olistico che le pare di vedere apparire ovunque. Uscita dal suo studio Giulia subisce una vera e propria esplosione alimentata dallo stress, fatica, dubbi e umiliazioni che per tutto questo tempo ha tenuto a bada. Cosa dovrà fare per rimettere in sesto la sua vita? Dovrà veramente cambiare tutto?

Il trailer di Cambio Tutto! si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. La nostra recensione di Cambio Tutto!.

Cast