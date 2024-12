Box Office 2024: i film che hanno incassato di più? Animazione, sequel e ancora animazione

L'ultimo week-end dell'anno è abbastanza emblematico e, in qualche modo, riassume la situazione attuale relativa al botteghino: oltre venti milioni di incasso, con 2,6 milioni di spettatori raccolti. Un dato decisamente importante, che calca la sintomatologia degli spettatori nello scegliere, sul grande schermo, quasi esclusivamente i grandi blockbuster, i film animati o il cinema d'autore internazionale, snobbando quasi totalmente il cinema italiano, al netto del buon risultato di Paolo Sorrentino con Parthenope, senza però riuscire ad entrare in top 10.

Sul set di Parthenope: Sorrentino non è riuscito ad imporsi nella top 10

Senza dubbio, il 2024, è stato un ulteriore anno di svolta rispetto al periodo post-pandemico: oltre sessantanove milioni di spettatori, a fronte dei settanta milioni del 2023. Leggerissima flessione dovuta alla minor offerta cinematografica conseguente allo sciopero di Hollywood (e, nota a margine, potremmo dire che l'anno appena conclusosi è stato abbastanza parco in fatto di qualità). Tuttavia, se il 2019, risulta ancora lontano (al cinema c'era Checco Zalone), il 2024 è in crescita rispetto al 2018, con un +19.7%.

Box Office: la top 10 italiana del 2024

Oceania 2: un'immagine del sequel

Mai come per il 2024, tra l'altro, l'animazione si è imposta nella classifica annuale del box office: secondo i numeri di Cinetel, nelle prime sei posizioni ci sono ben cinque titoli animati, se consideriamo anche il fotorealismo di Mufasa: Il re leone. Al primo posto, considerando i dodici mesi solari, troviamo i 46 milioni di Inside Out 2. Vero e proprio fenomeno. A seguire, ancora la Walt Disney con un altro sequel: Oceania 2 incassa 19,3 milioni. A proposito: potremmo dire che il 2024, oltre all'animazione, ha visto trionfare i sequel. Nonostante la stanchezza verso le saghe, la platea pare continuare a cercare "la certezza".

Come nel caso di Deadpool & Wolverine: 18 milioni e terza piazza, di nuovo targata Disney. Torniamo all'animazione con un'altra garanzia del botteghino: la Universal fa centro con Cattivissmo Me 4: 17,6 milioni per la quarta posizione. Al quinto posto, e ancora in crescendo - nel 2025 dovrebbe superare proprio Cattivissimo Me 4 - il live action di Mufasa che porta a casa 14,3 milioni. Con una suggestione: chissà che risultata avrebbe ottenuto, se fosse stato prodotto in animazione tradizionale come il capolavoro del 1994...

Troppa poca italia...

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

Dal sesto all'ottavo posto, il box office italiano dell'anno vede di nuovo alternarsi sequel e animazione: Kung Fu Panda 4 porta a casa 11,6 milioni (insieme alla Disney, la Universal è stata la distribuzione più remunerativa), seguito da Dune - Parte 2, settimo, con 10 milioni di incasso. Probabilmente, avrebbe potuto far meglio Il gladiatore 2 (non aver organizzato una première mondiale al Colosseo è stata un'occasione sprecata), arrivato ottavo, con 9,2 milioni.

Molto interessanti, invece, i risultati ottenuti dagli ultimi due titoli in top 10: oltre ai sequel e ai cartoon, il pubblico italiano sceglie infatti il cinema d'autore, ed è ancora sensibile (menomale) al passaparola. Con il quinto titolo Disney in classifica, al nono posto c'è Povere Creature! di Yorgos Lanthimos: 9,2 milioni di incasso, e il miglior risultato per il film in Europa. Non male. A chiudere il botteghino 2024, l'unico film italiano in classifica: Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri guadagna 9 milioni, indiscutibilmente apprezzato dagli spettatori, tanto per tematica quanto per il valore sociale.